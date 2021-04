Cada Minuto cuenta para San Andrés y Providencia

El paso en noviembre del año pasado del huracán Iota, de categoría 5, por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue devastador para sus habitantes y la economía local, afectando la infraestructura de las islas en un 90 por ciento.

Una vez con#ocidos los estragos se comenzaron a adelantar acciones de ayuda humanitaria encaminadas a tenderles una mano a los habitantes de las islas, especialmente de San Andrés y Providencia, que fueron las que mayores daños sufrieron.



Una de las entidades que pronto se unió a esos esfuerzos fue la Corporación El Minuto de Dios, junto con CM& y Yamid Amat, en alianza, inicialmente, por los niños del archipiélago.



“En primera instancia, con esa campaña queríamos llevarles regalos de Navidad a los menores damnificados, objetivo que se cumplió”, señala Constanza Ovalle, Directora de Regiones de la Corporación El Minuto de Dios.



Por los colombianos de las islas



La segunda etapa inició cuando El Minuto de Dios, CM& y EL TIEMPO se unieron para llevar ayuda humanitaria, en especial mercados con productos no perecederos, agua potable y elementos de bioseguridad, a San Andrés, providencia y Santa Catalina.



“Gracias a esos esfuerzos conjuntos, a finales de diciembre habíamos podido ayudar a cerca de 15.000 personas damnificadas”, cuenta la Directora de Regiones.



Ahora la campaña, que comenzó a llamarse “Cada Minuto cuenta”, se centra en cuatro aspectos, primordialmente:



- Ayuda humanitaria, mercados, ropa, agua, lámparas y artículos de bioseguridad.



- Reconstrucción de obras de infraestructura social, en especial los 17 templos afectados por el paso del huracán, en un trabajo mancomunado con Innpulsa y Cruz Roja Colombina, en el marco de la alianza con BBT Back Better Together.



- Atención psicológica gracias a la presencia de un grupo de especialistas que atiende a la población damnificada.



- A partir de junio, apoyo a la reactivación económica de las mujeres emprendedoras de las islas mediante el impulso de micro proyectos productivos.



“Hasta marzo, hemos podido atender 45.000 personas, que han recibido ayuda en cada una de las líneas mencionadas”, destaca Constanza Ovalle.



Todos los esfuerzos suman



Con la ayuda de diversos aliados, la Corporación El Minuto de Dios ha podido apoyar a damnificados de diferentes tragedias sucedidas en el país, como la de Mocoa (Putumayo) de 2017. Allí, se entregó ayuda humanitaria y se han hecho entregas de viviendas en dos torres de apartamentos edificadas gracias a los recursos dados generosamente por personas, empresas y entidades.



Por eso, El Minuto de Dios invita a los colombianos a unirse a “Cada minuto cuenta” ingresando al sitio ‘web’ de la Corporación (www.minutodedios.org) y haciendo clic en “Donar”.



“Allí se han dispuesto diversos canales a través de los cuales cualquier persona puede aportar desde 5.000 pesos, incluyendo un botón PSE, la plataforma propia de la Corporación y el botón ‘Donar Online’, que cuenta con el apoyo de Mercado Libre”, dice la directora de regiones.



Además, El Minuto de Dios tiene disponible una cuenta de ahorros en Davivienda para que los colombianos puedan ayudar a los damnificados de San Andrés y Providencia.



Los bogotanos que quieran contribuir con mercados de alimentos no perecederos o ropa en excelentes condiciones pueden acercarse al Banco Ropa, el centro de acopio que la Corporación tiene en el barrio Minuto de Dios, ubicado en la Transversal 73A No 82-61, en Bogotá.



“Nos hemos propuesto llevar la campaña y cumplir con todas las acciones establecidas hasta finales de junio. Pero, para eso, necesitamos la ayuda de más colombianos”, puntualiza Constanza Ovalle.



Más información: Sitio ‘web’: www.minutodedios.org

Correo electrónico: contacto@minutodedios.org

Teléfono en Bogotá: 5874441.

Línea nacional: 01 8000 946 223.