Bulevar del Portal, la ciudadela verde que alegrará al sector de Usme

En una localidad propicia para edificar grandes proyectos de vivienda se construye Bulevar del Portal, un conjunto que consta de cuatro torres de 17 pisos, con dos ascensores por torre y que cuenta con 612 apartamentos.

Está localizado a 200 metros del Portal de Usme (donde quedaba Ladrillera Santa Fe); allí se encuentra en la actualidad la sala de ventas, cuya valla se puede observar llegando por la Avenida Caracas o por la Avenida a Villavicencio.



En cuanto a los beneficios de esta alternativa habitacional, Daniel Matiz Dávila, director Comercial en Amarilo, explica que el primero de ellos es que ofrece vivienda VIS, por lo que los interesados pueden acceder a distintos subsidios.

Así mismo, resalta su ubicación cercana al Portal de Usme, pues esto les facilita la movilidad a los residentes y visitantes; tiene una tricirruta diseñada para que los niños pueden circular en sus triciclos, hay zona de mascotas, bicicleteros, juegos infantiles, parqueaderos (incluidos los de visitantes y para motos), portería y recepción, zonas verdes, de yoga, ping pong, BBQ, salón comunal y el posicionamiento de las torres hace que todas tengan una excelente vista.



Igualmente, otras de sus cualidades tienen que ver, primero, que se trata de un apartamento de 50 metros cuadrados, con dos y hasta tres alcobas, que se entrega con un baño (con opción de hacer un segundo en la alcoba principal), pero además otro detalle ganador es que los residentes van a estar dentro de una ciudadela, organizada, con buen urbanismo, andenes, parques para juegos y donde hay un cinturón verde para que la gente pueda trotar.



“El que sea diseñado de esta manera hace que las cosas sean mucho más bonitas, las personas se sientan más a gusto y se suba el nivel de vida. De las mencionadas áreas comunes yo destacaría la zona de mascotas, pues hoy en día todo el mundo tiene una como un integrante más de las familias, y esto hace que la comunidad socialice más y se vuelva más unida y fuerte. El segundo espacio es el de yoga, clave para tener un momento en paz, y el tercero sería la zona de BBQ para compartir en familia y con los amigos, aparte de las áreas verdes, que también generan alivio y tranquilidad”, resalta Matiz.

Para este proyecto aplican dos tipos de subsidios, el de la caja de compensación y los gubernamentales. En cuanto a la cuota inicial, que se puede pagar hasta en 22 meses, Amarilo recomienda que esta se obtenga a partir de un ahorro propio o de cesantías pues, de esta manera, el endeudamiento será menor y el comprador tendrá mayores facilidades a la hora de adquirir un crédito o un subsidio.

Información y asesoría

Para tener mayor información y asesoría sobre Bulevar del Portal hay tres opciones: en primer lugar a través de la línea telefónica 6340000, por la página www.estrenarvivienda.com, donde pueden buscar Bulevar del Portal o ir hasta la sala de ventas para recibir toda la asesoría personalizada, en la calle 65 Sur, una cuadra arriba de la Avenida Caracas.



De acuerdo con el Director Comercial en Amarilo, la forma más fácil de llegar al proyecto es tomar el TransMilenio hasta el Portal de Usme y al bajarse van a encontrar a un lado el centro comercial Altavista y de ahí caminan no más de 200 metros y suben por la calle 65 Sur.



“Este proyecto es la mejor alternativa para los compradores porque, precisamente, estamos iniciando con los primeros conjuntos y el primer desarrollo en la zona. En algún momento Amarilo había desarrollado el sector con 6.000 viviendas y su valorización fue muy grande, y aquí queremos hacer unas 5.000, con todas las características descritas, lo que va a hacer que las personas que compren al inicio van a tener una valorización importante, aparte de que Usme viene siendo el último sitio en Bogotá donde se pueden edificar unos buenos proyectos, por sus áreas disponibles”, subraya Matiz.



Finalmente, entre los consejos a la hora de comprar vivienda, el directivo dice que se debe determinar la ubicación, como la variable más importante; segundo, comprarle a la constructora que más confianza le dé, que normalmente son las más grandes, que más han crecido y con más trayectoria, como es el caso de Amarilo (top tres en Colombia), donde la innovación siempre está presente, se le cumple al cliente con los que se le promete e incluso se le da más, y el tercero revisar los medios para llegar a su vivienda.



En tanto que la constructora también aconseja determinar el tiempo para ser dueño de su casa propia; unir esfuerzos, es decir, si vive en pareja es mejor pedir dos créditos, utilizar dos cesantías o dividir los gastos; contar con un colchón financiero (considerar tener tres cuotas del crédito antes de comprar la vivienda, para ayudar a amortizar esos pagos y aliviar el flujo de caja) y no gastar de más, pues una vez tomada la decisión, no se debería caer en otras deudas a menos que sea absolutamente necesario.