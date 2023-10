Bravo, la plataforma de soluciones para liquidar sus deudas atrasadas

Recuperar el control de las obligaciones y resolver los problemas financieros derivados de las deudas no siempre es una tarea sencilla, requiere disciplina, compromiso y un sólido plan de ahorro. Según el estudio Consumer Pulse de TransUnion correspondiente al segundo trimestre de 2023 en Colombia, el 21 por ciento de los encuestados indicó que pudo ahorrar en los últimos tres meses. Por otro lado, el 34 por ciento afirmó que no podría pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad, según los mismos hallazgos.

Consciente de esta situación, en Bravo, durante más de una década, se han dedicado a ayudar a miles de personas en Latinoamérica y Europa a sanar su relación con las deudas. Esta plataforma tiene como misión ofrecerles una segunda oportunidad, permitiéndoles pagar sus deudas en mora con descuentos significativos.



“Colombia es un mercado clave para la marca. Por esta razón, es una de las primeras regiones en las que estamos ofreciendo nuevas soluciones que pronto se implementarán en los otros cinco países en los que tenemos presencia. Con nuestros servicios y la modalidad de crédito que ofrecemos, esperamos beneficiar a muchas más personas en menos tiempo y que Colombia siga siendo una incubadora de iniciativas que se puedan exportar a otras geografías”, explica Camilo Quiñones, country manager de Bravo.



Continuando con el directivo, desde su creación, la marca ha trabajado en la comprensión del producto en países como México, Colombia, España, Portugal, Italia y Brasil. Esto les ha permitido identificar cómo apoyar, guiar y asesorar a los clientes que los buscan. Bravo se esfuerza por acompañar a aquellas personas que, por diversas razones, han tenido que enfrentar situaciones económicas complejas, pero que aún así tienen la determinación y el compromiso de pagar sus deudas y restablecer su estabilidad financiera con sus propios recursos. En ese sentido, el candidato debe tener obligaciones superiores a cinco millones de pesos y demostrar estar en mora o sobreendeudado, además de mostrar interés en pagar.

Así funciona Bravo

En línea con lo anterior y para cumplir su misión, la plataforma de soluciones para liquidar deudas en mora pagando menos crea un plan de liquidación personalizado con una duración que puede variar entre 16 y 60 meses. En este, el cliente va ahorrando en una cuenta a su nombre y administrada por terceros independientes de Bravo. Mientras ahorra, el equipo experto negocia con los acreedores, y cuando logra el mejor descuento en línea con el monto del ahorro acumulado, se liquidan las deudas. Esto requiere un esfuerzo conjunto, donde la experiencia de la marca y su gestión con las entidades acreedoras desempeñan un papel importante, pero la mayor responsabilidad recae en el cliente. Debe cumplir rigurosamente con el plan de liquidación acordado al inicio del contrato para asegurar el correcto desarrollo de las demás actividades.



Después de una permanencia superior a siete meses en el plan de ahorro, se evalúa el comportamiento y el cumplimiento del cliente. Si cumple con los requisitos, se le ofrece la posibilidad de acceder a un crédito para liquidar sus obligaciones. Sin embargo, esta alternativa solo puede destinarse a este propósito y para saldar las deudas inscritas en el plan de rehabilitación financiera. Si el cliente no cumple con los requisitos o decide no aceptar el crédito, continuará con su plan de ahorro inicial para liquidar sus obligaciones pendientes de forma progresiva con los fondos ahorrados.



Es importante anotar que los créditos de Bravo cumplen con toda la reglamentación vigente en Colombia. Esto implica que las tasas de interés que se manejan se encuentran en los rangos permitidos por las organizaciones reguladoras. Asimismo, Bravo no elimina por completo las llamadas de cobranza que realizan los gestores de cobro, lo que sí hace es atenderlos una vez el cliente los redirecciona a su número telefónico para iniciar el proceso de negociación. Tampoco borra reportes negativos de centrales de riesgo, pero sí reporta mensualmente el comportamiento positivo de cada afiliado frente a su plan de pago y cuotas de crédito.

Beneficios para el deudor

Finalmente, al utilizar la plataforma de Bravo, el deudor no solo inicia un camino para aprender a gestionar sus finanzas personales de manera saludable, sino que también se convierte en candidato para acceder a préstamos que le permiten liquidar sus deudas en mora con descuentos, mejorar sus calificaciones en las centrales de riesgo, adoptar nuevos hábitos para evitar caer en el sobreendeudamiento y disfrutar de un acompañamiento constante a lo largo de todo el proceso.



