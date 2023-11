Bravo, el aliado ideal de quienes buscan saldar sus deudas atrasadas

En el dinámico entorno financiero, donde las deudas pueden convertirse en una carga abrumadora, Bravo emerge como el aliado confiable para aquellos que buscan un nuevo comienzo. Con una filosofía arraigada en la creencia de las segundas oportunidades, se posiciona como una luz al final del túnel para aquellos que enfrentan desafíos financieros.

En el corazón de su propuesta, se encuentra el plan personalizado de liquidación, diseñado para aquellos que enfrentan deudas que parecen insuperables: “Creamos un plan de liquidación adaptado a cada individuo, donde sus ahorros se depositan en una cuenta a su nombre, gestionada por terceros no afiliados a Bravo. Mientras nuestros clientes ahorran, nosotros negociamos con sus acreedores. Una vez que conseguimos el mejor descuento alineado con la cantidad de ahorros acumulados, procedemos a saldar la deuda”, aclaran.



Este proceso no solo requiere compromiso y paciencia, sino que también implica una colaboración estrecha entre la compañía, el cliente y los terceros independientes que administran la cuenta de ahorros.

Una propuesta integral

Cuando las personas se unen a este plan de liquidación, abrazan una experiencia integral que va más allá de la simple gestión de deudas. Desde la entrega de información hasta la asesoría personalizada, hacen parte de una propuesta donde se proporcionan las herramientas y la orientación necesaria para liquidar sus deudas con recursos propios. La meta es clara: cultivar una cultura de responsabilidad financiera y fomentar hábitos económicos saludables, a través de una asesoría constante y la entrega de contenido educativo accesible.



Cabe anotar que la duración promedio del programa oscila entre los 16 y 60 meses, ajustándose a factores como el monto y la cantidad de deudas, la capacidad de ahorro mensual y el compromiso individual de cada cliente. Este enfoque personalizado permite adaptarse a las necesidades específicas de cada situación.

Hacia una economía más sana

El plan de liquidación y los créditos diseñados por Bravo están meticulosamente creados para aquellos inmersos en situaciones de sobreendeudamiento, enfrentando deudas con atrasos o que ya no pueden pagar, pero desean una solución. Su compromiso no solo se limita a facilitar la liquidación de estas deudas, sino que también se extiende a apoyar la gestión para que los acreedores recuperen sus recursos.



Contrario a desincentivar los pagos, esta iniciativa le apuesta a la educación financiera, respaldando la recuperación de cartera vencida de entidades bancarias y acreedores. Es por ello que solo el 4% del total de los usuarios que acuden a sus servicios, ingresan al programa, evidenciando un riguroso proceso de selección que prioriza el deseo genuino de los individuos de saldar sus compromisos.



“Nuestro propósito es trabajar en sinergia con entidades financieras y casas de cobranza, compartiendo un fin común: permitir que las personas salden sus deudas en mora. De esta manera, se genera un puente entre los clientes y los bancos, facilitando la recuperación de dinero para las instituciones financieras y ofreciendo alternativas seguras y eficientes para quienes confían en nuestra experiencia”, destacan los expertos de Bravo.



Por supuesto, su presencia global y años de experiencia respaldan el compromiso con personas y sistemas financieros en múltiples países, incluyendo México, España, Portugal, Italia, Brasil y Colombia. La empresa se adapta a la normativa vigente de cada estado, garantizando la transparencia en todas sus operaciones.

Créditos para una liquidación inteligente

Bajo su objetivo inicial, Bravo también ofrece una línea de créditos cuidadosamente diseñada para facilitar la liquidación de obligaciones financieras pendientes. Cabe anotar que estos son exclusivamente destinados a respaldar a los clientes comprometidos con la liquidación de deudas en mora a través de un plan diseñado para este propósito, por tanto, los fondos obtenidos no pueden ser transferidos ni utilizados para otros tipos de pagos, reforzando así la dedicación a resolver deudas pendientes.



“Uno de los requisitos clave para obtener el crédito es que el usuario cuente con un plan de liquidación inicial. El buen comportamiento y cumplimiento de este plan, durante por lo menos 7 meses, son criterios determinantes para ser considerado apto para este préstamo que ofrece descuentos en la liquidación de deudas en mora”, destacan.



En línea con su misión de promover hábitos financieros saludables, Bravo busca incentivar el buen comportamiento financiero. El crédito no solo permite la liquidación con descuento de deudas en mora, sino que también contribuye a mejorar las calificaciones en las centrales de riesgo, gracias a los reportes positivos generados por los pagos del cliente.



Sin duda, Bravo se erige como un faro de esperanza y cambio. Su compromiso con la transformación de vidas, la promoción de hábitos financieros saludables y la facilitación de segundas oportunidades reflejan una propuesta integral que más allá de la gestión de deudas, le apunta a una economía más sana, respaldando no solo a los deudores, sino también a la recuperación de recursos para entidades financieras.



