Bogotá, sin excusa para subirse al tren del reciclaje

Con los contenedores y cestas para separar los residuos no hay disculpa. Actualmente, la capital aprovecha alrededor del 16 por ciento del total de sus residuos; sin embargo, el propósito en el corto plazo para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) es llegar al 20 por ciento. Una meta que se puede lograr. Ejemplos en el mundo comprueban que más del 50 por ciento de los residuos se pueden reintegrar a la cadena de aprovechamiento. En el ranquin de Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, naciones como Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos lograron en 2016 reciclar el 66, 59, 53 y 54 por ciento de los residuos generados, respectivamente.

¿Cómo acercarnos a tan dicientes porcentajes en una ciudad como Bogotá? EL TIEMPO habló con Eduardo Gómez, coordinador de proyectos de la Corporación Visionarios por Colombia (Corpovisionarios), quien explicó cuáles serían los componentes esenciales para aumentar los niveles de reciclaje en la capital.

Espacios propicios

Según Gómez, uno de los componentes de mayor importancia es generar espacios para que los ciudadanos separen los residuos. “Si la gente no tiene dónde separar su basura, pues no lo va a hacer”, expone. Bajo esta línea, el Distrito le apostó en el nuevo esquema de aseo a la instalación de contenedores de tapa blanca para materiales aprovechables y tapa negra para los no aprovechables. Los últimos tienen una palanca que al presionarla con el pie los abre y permite arrojar los residuos.

Hoy son 10.746 los contenedores dispuestos en 15 de las 20 localidades; estos recolectan el 27 por ciento del total delos residuos que genera Bogotá y fueron distribuidos de acuerdo con el número de habitantes en cada zona. Igualmente, se destaca la instalación de 80.736 cestas para basura, que comenzó el pasado 11 de marzo para que los habitantes puedan disponer sus desechos (también podrán separar los residuos en estas cestas) cuando transiten por las calles.

Hace más de diez años no se hacía una inversión de tal magnitud para canecas en Bogotá. Al terminar el proceso de instalación, en la capital habrá una cesta de basura por cada 90 habitantes, superando el número de cestas que tiene Nueva York (una por cada 318 habitantes) o São Paulo (una por cada 92 personas).

“Este ha sido un esfuerzo por disponer adecuadamente los residuos en Bogotá. Si la gente ve la caneca o el contenedor, botará allí su basura, luego se empieza a volver una costumbre”, afirma Beatriz Cárdenas, directora de la Uaesp. “Poder tener contenedores y cestas que digan dónde van los residuos ordinarios y dónde los reciclables es un paso muy importante para poner a la gente en sintonía con el trabajo de separación”, explica Eduardo Gómez

‘Ya no hay excusas’

Área Limpia, Promoambiental, Lime, Ciudad Limpia y Bogotá Limpia, las cinco empresas prestadoras del servicio de aseo en Bogotá, han implementado campañas pedagógicas para enseñar a los habitantes cómo reciclar.

“Empecé a reciclar el año pasado por primera vez en mi vida. Con el tiempo he mejorado el proceso; por ejemplo, ahora lavo los materiales reciclables y los seco. También envuelvo los vidrios en periódico para que el recolector no se corte. Cosas mínimas que generan mucho impacto y aprendí en una de las charlas de Área Limpia. Ya no hay excusas”, manifestó Johan Suárez, habitante de Suba.

Labor indispensable para evitar que al relleno sanitario lleguen materiales que podrían haberse reutilizado. Al día, el relleno Doña Juana recibe 6.368 toneladas de basura. De esta cifra, un 16,88 por ciento que llega es plástico; un 13,67 por ciento, cartón y papel, y un 4,54 por ciento, textiles, materiales que podrían ser aprovechados y que hoy se están enterrando. “La gente necesita entender que todo lo que llegue al relleno sanitario no tiene segundas oportunidades. Por eso, si alguien tiene dudas sobre algún material, lo mejor que puede hacer es depositarlo en la cesta o el contenedor blanco y darle el chance”, afirma Gómez.

“Los contenedores y las cestas son de los ciudadanos, no del Alcalde Mayor, de la Uaesp o delas empresas de aseo. Lo que les estamos diciendo es que cuiden este mobiliario urbano que es para todos. Estamos apuntándole a la apropiación de estos entornos”, concluye Beatriz Cárdenas.

Reciclar: ¿por qué es importante y cómo hacerlo? Claves de expertos para lograrlo

Área Limpia es la operadora de aseo de la localidad de Suba y forma parte de un consorcio que también opera en países de Europa como España. EL TIEMPO conversó con su gerente general, Guillermo Cerezo, acerca del modelo que manejan en Bogotá.

“Aunque hemos traído la organización y el mecanismo con el que trabajamos en Europa, tuvimos que adaptarnos a ciertas cosas, por ejemplo: los recicladores y la falta de separación de material aprovechable desde los hogares”, explicó el gerente. Además, resaltó que el nuevo modelo de aseo es bueno, pero únicamente logrará ser exitoso si los ciudadanos colaboran: “Debemos reforzar la cultura de separar en la fuente”. Por otra parte, Alberto Uribe Jongbloed, director del Departamento de Ingeniería Ambiental y de Energías de la Universidad EAN, compartió tres pasos para aprender a reciclar en los hogares: 1. Separar papel, cartón, vidrios, plásticos y metales (todo limpio y seco) en bolsas blancas. 2. Los demás materiales, como restos de comida, deben ir en bolsa negra. 3. Después de haberlos separado en sus respectivas bolsas, ubicarlos en los contenedores.

“Un modelo para seguir es el municipio de Cajicá, que ha logrado recuperar el 30 por ciento de su material”, contó la gerencia del centro comercial Palatino, en donde han recolectado más de 10.000 litros de aceite vegetal, evitando la contaminación de 10 millones de litros de agua.

En julio llegan los primeros contenedores soterrados

Además de los 10.746 contenedores que están a la vista de los ciudadanos, se instalarán otros 100 cuya ubicación será bajo tierra (soterrados). “Con esto pretendemos que la zona esté más limpia, que no haya basura en el piso y la gente tenga un sector amigable y aseado”, manifestó la directora de la Uaesp, Beatriz Cárdenas.

Lo único que verán los ciudadanos de los contenedores bajo tierra será una especie de ‘buzón’ a través del cual podrán arrojar la basura. Estos recipientes gigantes solo saldrían a la superficie para ser desocupados y lavados. En cuanto a la recolección, se hará por medio de un sistema hidráulico y eléctrico que permitirá que se levante el contenedor para que los camiones puedan recoger las basuras y vaciarlas.

Por otra parte, el gerente de la empresa operadora de aseo Área Limpia, Guillermo Cerezo, compartió que los criterios para la ubicación de estos contenedores son casi los mismos de los que están en la superficie: “La única particularidad es que hay que hacer un estudio previo para que no haya otro tipo de servicio soterrado que pase por esa zona y pueda verse afectado”, agregó Cerezo.

Asimismo, la Uaesp informó que el inicio de las operaciones de estos recipientes será en julio de 2019. A la fecha, cuatro operadores ya están en etapa contractual, y Área Limpia, primera empresa en firmar el contrato, va a instalar 30 contenedores soterrados en la localidad en Suba, la zona en la que presta el servicio de aseo.

La ciudad pasará de tener 6.400 canecas a 80.736, este año

Con la instalación completa de las 80.736 canecas, Bogotá aumentará 12 veces el número de cestas. En el 2015 había 6.400, según la Uaesp. El 11 de marzo de 2019 comenzó la instalación de estas cestas nuevas, de las cuales 48.442 serán de acero inoxidable –ubicadas en avenidas principales– y 32.294, de plástico –repartidas en lugares con menos tráfico–. Lo que significa que cuando se termine la instalación total de estos recipientes –se tiene planeado que sea en el 2020–, Bogotá pasará de tener una caneca por cada 431 habitantes a una por cada 90 habitantes. Así superará a Nueva York, que tiene 27.000 cestas en total (una por cada 318 habitantes),y a São Paulo, que cuenta con 152.000 canecas(una por cada 92 habitantes). En cuanto a los recipientes que están instalando los operadores de aseo en Bogotá, tendrán una tapa que incluirá un desactivador para los cigarrillos –para que los usuarios los apaguen antes de arrojarlos en la cesta–, y las que son de acero inoxidable vendrán en dupla: una para material no reciclable y a su lado, una para material reciclado.

En Ciudad Bolívar los vecinos están dando ejemplo a la ciudad

Residentes del barrio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar –localidad que hoy cuenta con 709 contenedores–, han manifestado su satisfacción con la llegada de estos depósitos y el servicio que le prestan a la comunidad. Según cuentan, gracias a ellos, la disposición de las basuras ha mejorado notablemente.

Orlando Solano, vecino de la localidad, asegura que este es un paso que la comunidad esperaba desde hace mucho tiempo. “Antes teníamos reguero de basuras por todo lado en la calle y bolsas por todas partes. Pero ahora, la gente viene y las deposita acá; se ha visto el cambio, esto ha sido una mejora muy grande”, cuenta.

Otro de los residentes del sector, Jairo Ricaurte, asegura que antes la acumulación de basuras en los andenes, junto con la proliferación de vectores que ponían en riesgo la salud de los habitantes, era el pan de cada día. “Hoy pasamos, miramos de frente, y se ve limpiecito. Como el cielo se ven nuestras calles”, dice.

Estos ciudadanos son ejemplo de que la medida funcionará acompañada del compromiso de las comunidades. “La gente aquí aprendió a usar los contenedores, y los hemos cuidado bastante. En los de tapa negra se pone el pie y se abre la tapa para poner las basuras ordinarias. Y en los de tapa blanca se levanta la cobertura y se pone lo reciclado”, explica Óscar Socha, otro de los vecinos de la localidad.

“Hay una acogida importante en este sector. La gente defiende sus contenedores, no permite que los dañen; incluso, nos han pedido más”, manifiesta Beatriz Cárdenas, directora de la Uaesp.