La seguridad, no es exclusiva de las figuras públicas, es una necesidad que cada vez se hace más latente en Colombia. Por esta razón, Blintech Security, con el respaldo y experiencia que le dan más de 15 años de trayectoria, ofrece diferentes niveles de blindaje, de acuerdo con las necesidades del cliente, así lo reafirma Paula Vásquez, gerente comercial de la compañía, “hoy en día, cuando nos referimos a un blindaje antiatraco, hablamos de protección balística para cualquier persona; desde la mamá con sus hijos, que desean estar tranquilos, mientras están en el tráfico de la ciudad, hasta el (la) ejecutivo (a) que por su actividad requiere mayor protección”.

Gracias a que los blindajes que utilizan son de última tecnología y de peso ultra liviano, garantizan a los clientes que realmente sus vehículos quedan con la mayor funcionalidad posible (radares, sensores, entre otros). Así mismo, ofrecen varios niveles de blindaje, según las necesidades de cada persona.



En consecuencia, la compañía brinda una asesoría personalizada para entender los requerimientos de cada uno de sus clientes y, de esta manera, ofrecerles un servicio oportuno, de calidad y especializado.



Adicionalmente, hacen un acompañamiento para la realización de los trámites, que varía según el nivel de blindaje, “hasta el nivel de blindaje II, que son cristales que tienen menos de 19mm de espesor, solamente, se requiere la inclusión de la condición de blindaje en la tarjeta de propiedad. No necesita ningún permiso. Con el área de trámites, hacemos el proceso de inclusión para que el usuario tenga todo al día, al momento de recibir el vehículo. Cuando los vidrios blindados superan los 19mm de espesor, pasa a ser un nivel IIIA y se debe solicitar un permiso especial de movilidad ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, que se expide mediante resolución, para lo cual también asesoramos al cliente. Cabe recalcar que el resultado de esta, es potestativo de la Superintendencia”, aclara Vásquez.

Rendimiento y estética del vehículo

Un buen proceso de blindaje no afecta la estética, ni la seguridad pasiva del vehículo, siendo esta una de las grandes fortalezas de Blintech Security, gracias a los materiales exclusivos que manejan, como por ejemplo el Cristal Belga, el mejor del mundo por sus características ópticas y calidad en general, “tenemos materiales exclusivos, que no utiliza nadie en el país como lo es el Neoflex, que ofrece máxima protección balística con el menor peso agregado al vehículo, son materiales ignífugos, resistentes a la humedad y a los hongos; así como el sistema de intervención Steel Frame, que garantiza la adherencia del material eliminando las brechas balísticas generadas por el efecto de “orilla libre”, esto es garantía de mayor seguridad. Sistema que se usa en países como México y Brasil”, aclara.

Blintech Security. Foto: Blintech Security

Todos los vehículos se pueden blindar, desde que cuenten con eleva vidrios eléctricos. Inclusive, algunos llegan con este sistema manual y en Blintech Security le realizan la adecuación.



Para vehículos de años anteriores, por ejemplo, verifican que la estructura esté en óptimas condiciones para asesorar al cliente y, posteriormente, realizar el proceso de blindaje. Para todos los vehículos que son intervenidos, se recomienda realizar una mantenimiento al mes para posibles ajustes y, luego, cada seis meses.



El tiempo de duración de esta adecuación varía dependiendo del vehículo y el nivel de blindaje, “se manejan dos etapas; en la primera, comenzamos con la elaboración del cristal blindado; durante este tiempo, el cliente puede seguir usando su carro, este proceso tarda cuatro semanas; cuando ya están por llegar los vidrios, le pedimos que deje el vehículo para dar inicio al proceso de desarme y la intervención en las áreas opacas o “latas del carro”. Esto puede tardar entre cuatro y cinco semanas”, enfatiza Vásquez.

Amplio portafolio de servicios



El Grupo Empresarial Blintech, no solo maneja el proceso de blindaje de autos, también ofrece servicios como compraventa de vehículos blindados y convencionales, renta de blindados para empresas, así como personal capacitado y bilingüe para transportarlos; asesoría en trámites como traspasos, pago de impuestos, levantamientos de prenda, entre otros. Igualmente, taller de posventa y servicio de embellecimiento automotriz Quality Detailing con tratamientos como el revestimiento en cerámica, correcciones de pintura y más.

Portafolio de servicios. Foto: Blintech Security

Con exclusividad en materiales premium, procesos en línea avalados por ingenieros automotrices y un variado portafolio de servicios, el Grupo Empresarial Blintech fortalece su presencia en Medellín y le apuesta a un plan de expansión como explica su gerente comercial, “hace aproximadamente cinco meses llegamos a la ciudad de Cali para ofrecer la mejor alternativa en blindaje automotriz, que garantice a todos los vallecaucanos una movilidad más segura. Allí, contamos no solo con planta de blindaje, sino con el servicio de compraventa de vehículos, todo con la calidad que nos caracteriza”.



Por esta razón, Blintech se mantiene como referente en el mercado, gracias a su amplio portafolio de servicios, calidad y respaldo, “nosotros tenemos una filosofía muy clara, y es que en temas de seguridad, no existe una segunda oportunidad, es decir, no puedes vender por vender, tenemos una responsabilidad muy grande y es garantizarle a nuestros clientes que cuando se suban en su vehículo, tendrán el nivel de protección adecuado. Damos al cliente la tranquilidad con respecto a los acabados, los blindajes prácticamente son imperceptibles, excepto porque el cliente ya sabe y al bajar los vidrios de las ventanas lo va a notar, manteniendo las funcionalidades del vehículo. Para esto, ofrecemos un servicio de calidad premium y contamos con los mejores proveedores a nivel mundial”, finaliza Paula Vásquez, gerente comercial de Blintech Security.