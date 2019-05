Black Friday Colombia 2019: cómo comprar sin perderse ninguna oferta

El primer Black Friday Colombia del 2019 regresó del 17 al 19 de mayo con grandes descuentos en viajes, moda, tecnología y hogar, entre muchas otras categorías.



Esta versión del evento de descuentos online más esperado por los colombianos reúne cerca de 100 marcas que, durante las 48 horas que dura la jornada, ofrecerán más de mil productos y servicios hasta con el 70% de descuento en LoEncontraste.com, sitio web líder en ofertas digitales en Colombia.

Si quiere aprovechar los descuentos sin perderse ninguna oferta y aún no sabe cómo hacerlo, siga estas recomendaciones:



¿Cómo comprar en LoEncontraste.com?



El Black Friday Colombia de LoEncontraste.com no se realiza en tiendas físicas. Es un evento de descuentos en internet que reúne ofertas de las marcas más importantes del país en su sitio web.



Sin importar su ciudad, usted podrá ingresar a www.loencontraste.com y comprar lo que quiera con grandes ofertas distribuidas en varias categorías. Encontrará tiquetes aéreos, hoteles, paquetes turísticos; televisores y teléfonos celulares; ropa, zapatos y accesorios; muebles, colchones, electrodomésticos y más.



¿Cómo encontrar las mejores ofertas?

Para encontrar las mejores ofertas de Black Friday Colombia, primero verifique que su conexión a internet sea segura y que la URL donde vaya a realizar la compra empiece con https:// (la 'S' significa que la transferencia de datos de hipertexto se va a enviar de manera segura).



En algunos comercios participantes las ofertas son limitadas, por lo que se recomienda organizar una ‘lista de compras’ y establecer prioridades. En este sentido, es importante tener claridad sobre los métodos de pago, los términos y condiciones de cada tienda, y que la información de envío que agregue sea correcta antes de realizar las compras.



Para no perderse las ofertas, LoEncontraste.com le enviará mensajes a su correo electrónico para que conozca las ofertas destacadas por categoría y según sus intereses, y algunas sugerencias de productos que pueden complementar su compra. De esta manera, usted sabrá cuáles son las mejores ofertas y si aún están disponibles en el sitio web del comercio.



Manténgase al tanto de todas las novedades del también denominado "Viernes Negro"



