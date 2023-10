Billo’s Caracas Boys llega al Teatro Colsubsidio de Bogotá

Hay buenas noticias para los amantes de la música caribeña y los ritmos tropicales. La icónica orquesta venezolana, Billo’s Caracas Boys, se prepara para traer su encanto y alegría a la ciudad de Bogotá. Este evento promete una noche llena de ritmo, alegría y, sobre todo, mucho baile.

La Billo’s Caracas Boys, conocida por su rica tradición y su historia que se remonta a más de seis décadas, es un ícono de la música latina. Con el swing auténtico de sus producciones se han ganado el corazón de generaciones enteras con su mezcla única de bolero, cumbia, salsa y otros géneros que han inmortalizado decenas de éxitos. Y es que, a lo largo de los años, la orquesta ha mantenido su calidad musical y su influencia en la escena musical latinoamericana.

“Es un show bien variado, bien movido (…) Tenemos varios años haciendo presentaciones en los teatros en Bogotá y lo primero que le dicen al público es que no se pueden parar, no pueden bailar, Y desde que suena la orquesta, se para todo el mundo y no le hacen caso a eso. Bailan en los pasillos, se van a la tarima, se montan, por un lado, se montan por el otro. Entonces eso es parte de ese show y de ese cariño que de verdad te permite sentir una energía tan chévere en tarima”, señala Amable Frómeta, actual director de la orquesta e hijo de su fundador, Luis María Frómeta.

La cita para este espectáculo será el próximo 18 de noviembre a las 4:00 y 8:00 p.m, en el Teatro Colsubsidio, uno de los espacios más importantes de la capital colombiana. Los asistentes podrán disfrutar de los clásicos atemporales que han marcado la historia de la música tropical, como "Tres Perlas”, “La Casa de Fernando” y “Se va en caimán”, entre otros éxitos que han trascendido generaciones y barreras culturales a través de la música.



“En Colombia nace esa magia, una magia bonita, una magia chévere. Ese amor y el apoyo lo admiro, y respeto muchísimo al colombiano, porque sin ser colombianos, nos han apoyado como cualquiera de los suyos. Y durante tanto tiempo, porque desde los años 60 a la actualidad, estamos hablando de 63 años, de los 84 que tiene la orquesta”, añade Frómeta.

Este evento se presenta como una oportunidad imperdible para revivir la magia de una era dorada de la música bailable, las letras bonitas y celebrar la rica herencia musical de América Latina. Sin embargo, durante lo que resta del año, Billo’s Caracas Boys completará una apretada agenda en otras ciudades del país para despedir este 2023.



Compra de Boletería. https://portal.tuboleta.com/teatro-colsubsidio/