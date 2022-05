Aún existen muchos conceptos imprecisos acerca lo que son las toxinas botulinicas y cuáles son los verdaderos alcances de sus usos más allá de lo estético. Por eso, el foro virtual “Los beneficios terapéuticos de las toxinas botulínicas en migraña crónica, espasticidad y movimientos anormales”, realizado por EL TIEMPO y AbbVie el miércoles 11 de mayo, reunió a varios especialistas que les dieron nuevas luces a médicos, pacientes y cuidadores acerca de este tema.

Para empezar la jornada, Mónica Betancur, gerente médico para AbbVie Colombia, comenzó diciendo que el objetivo de este encuentro era “darnos cuenta que tenemos esperanza y podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, entendiendo que las toxinas botulínicas no son solamente un tratamiento farmacológico, sino que ayudan, de manera multidisciplinaria, a que estas personas tengan una mejor calidad de vida en su día a día”.



De esta manera entraron en participación, con la moderación de la periodista Ximena Bedoya, la doctora Paula Cavanzo, neuróloga; el doctor Andrés Zuluaga, farmacólogo y toxicólogo, y el doctor Diego Chaustre, fisiatra.



Lo primero que destacó el doctor Zuluaga fue que detrás de las toxinas botulínicas existe una larga historia que va más allá de lo estético.



“El tema comenzó con investigaciones en 1860 que identificaron toxinas que producían una enfermedad denominada botulismo. A partir de ese momento, se genera una serie de nuevas investigaciones enfocadas en tratar esa dolencia y aislar la toxina. Pero fue hasta 1946 cuando finalmente se logró aislar la estructura cristalina de lo que hoy se conoce como toxina botulínica y de la que se han descubierto diversos tipos”, informó el médico farmacólogo y toxicólogo.



Tras esos avances, se pudo promover la implementación terapéutica de las toxinas y, en 1989, se aprobó su uso en humanos para tratar el estrabismo. A partir de entonces se han empleado en diversas dolencias.



“Eso hace evidente que la aplicación médica de las toxinas botulínicas es mucho anterior al uso estético, aunque este sea el más conocido”, afirmó el doctor Andrés Zuluaga.



Existen diversos tipos de toxinas botulínicas y se han aislado algunas de estas neurotoxinas, como la Tipo A y la Tipo B, que son las que actualmente se comercializan. Incluso, algunos laboratorios han desarrollado medicamentos que tienen como base neurotoxinas Tipo A, empleados para tratar muchas dolencias.



“La toxina botulínica es un medicamento biológico —aclaró el especialista—. Cuando hacemos referencia a esto nos referimos a un componente que tiene un origen vivo. Es importante mencionar que, debido a tal característica, las toxinas botulínicas son uno de los medicamentos disponibles más grandes del planeta y requieren de procesos de manufactura muy complejos. Cuando un fabricante elabora uno de estos medicamentos, su proceso particular define el tipo de producto, igualmente efectivo en su acción, pero particular en su desarrollo y sus efectos”.



Por eso, el uso de la toxina botulínica es muy amplio en lo que a tratamiento de enfermedades se refiere, con un potencial enorme que les ha permitido a los especialistas médicos ayudar a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes. Incluso, en el caso de movimientos o posturas anormales provocadas por diversos malestares.

Migraña crónica y toxinas botulínicas

Los dolores de cabeza pueden ser condiciones de difícil manejo para muchas personas, en especial si se trata de la migraña, una dolencia de la que existen dos grandes tipos, episódica y crónica, que se definen con base en la frecuencia con que se presentan.



La doctora Paula Cavanzo explica que la migraña crónica es una enfermedad que se caracteriza, principalmente, por presentarse de manera constante durante más de 15 días al mes. “Incluso, algunos pacientes pueden sufrir dolor de cabeza todos los días durante varios años. Estudios señalan que los adecuados procesos de diagnóstico pueden darse luego de hasta 20 años de padecerla”, dijo la neuróloga.



Es tal su impacto que esta clase de migraña se ha convertido en la tercera enfermedad más prevalente del mundo y la segunda más incapacitante luego de los malestares cardiovasculares, lo que se traduce en una afectación total de la vida laboral, personal y emocional de los pacientes.



“En el caso de la migraña crónica, el tratamiento con toxina botulínica es una opción para individuos que han sido sometidos previamente a otro tipo de tratamientos, sin mejoría significativa. La indicación actual dada por organismos reguladores nacionales e internacionales como la FDA e Invima es que la toxina botulínica tiene un uso profiláctico para este tipo de dolores de cabeza, siendo la aprobada en nuestro país la toxina onabotulínica Tipo A, o botox”, indicó la doctora Cavanzo.



La toxina botulínica es empleada en personas con migraña crónica para, entre otros beneficios, espaciar los días de dolor mediante la disminución de los procesos de inflamación propios de la enfermedad y mantener este alivio en el tiempo.



Se ha demostrado que, con la toxina, los pacientes disminuyen el número de días de dolor y su intensidad, y se presenta un mejoramiento de morbilidades como depresión y ansiedad.



Sin embargo, la neuróloga advirtió que la aplicación de la toxina debe ser hecha por un especialista.



“Las razones son muchas: los especialistas en dolores de cabeza somos los neurólogos porque conocemos la enfermedad. Además, es un medicamento biológico que requiere de una aplicación especial. También, debe existir una valoración previa que permita determinar los factores particulares del paciente y considerar así el tratamiento más adecuado”, resaltó la doctora Cavanzo.



El gran objetivo es, entonces, disminuir la discapacidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Uso de toxinas botulínicas y espasticidad

El doctor Diego Chaustre evidenció que la espasticidad es un trastorno que se presenta luego de una lesión del sistema nervioso central, del cerebro o de la médula espinal. “En nuestro país se asocia a cinco causas: evento cerebrovascular o derrame cerebral, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, trauma raquimedular y trauma craneoencefálico”, agregó.



La espasticidad presenta varias particularidades, que conllevan un incremento en el tono del músculo y rigidez de las articulaciones, lo que genera posturas anormales y, por ende, mucho dolor. Así mismo, es variable en el tiempo en un mismo paciente y depende de factores internos y externos, como el clima.



Para el caso de espasticidad, la toxina botulínica debe estar incluida en un proceso de tratamiento del paciente.



“No es la única intervención que se le debe hacer, sino que tiene que integrarse a un programa que incluya terapia física, ocupacional y del lenguaje, psiquiatría, fisiatría y neurología. Por sus características, el uso de toxinas botulínicas es una buena opción dentro del proceso. Lo importante es que el especialista pueda identificar que el paciente cumple con todos los requerimientos para que se le pueda aplicar este medicamento biológico”, destacó el doctor Chaustre.



En dichos casos, el impacto en la calidad de vida del paciente es directo, desde permitirle reducir la espasticidad y recuperar movimientos básicos, como tomar una cuchara o prender y apagar la luz, hasta manejar su dolor secundario. También, permite alcanzar una gran cantidad de objetivos planteados junto con el paciente, con resultados medibles.



“Sumado a eso, y en caso de pacientes con lesiones severas, la aplicación de toxinas botulínicas ayuda a reducir la carga de su cuidador”, señaló el fisiatra.



En el mercado existen diversas marcas diferentes de toxinas botulínicas que se pueden emplear en espasticidad, algunas aprobadas por el Invima, pero cada una con un perfil específico, tal y como lo explicó el doctor Zuluaga, y que se pueden usar de acuerdo con las condiciones individuales de los pacientes.



En todos los casos, ya se trate de movimientos anormales, migraña crónica, por seguridad y claridad, debe mostrársele al paciente la marca de toxina que se le va a aplicar y cuál es el proceso para seguir. El grupo de trabajo médico también debe saber qué marca se aplicó y en qué parte del cuerpo.



Esto es crítico dentro de los tratamientos con toxinas botulínicas porque, cuando se cambian las marcas sin indicación médica adecuada, existe el riesgo, en el corto y el mediano plazo, de que no se obtenga el resultado adecuado por la aplicación de dosis menores o mayores a las indicadas, con pérdida del efecto terapéutico de estos medicamentos biológicos, perjudicando seriamente la salud y el bienestar de los pacientes.