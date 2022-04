Luego de exhibirse en más de 50 ciudades de todo el mundo, llega a la Gran Carpa Américas Corferias, en Bogotá, la experiencia inmersiva “Beyond Van Gogh”, única en el mundo, que les permitirá a los visitantes disfrutar cuadros representativos del artista neerlandés gracias a una tecnología que proyecta más de cuatro millones de pixeles en 4K Ultra High Definition.

Colombia podrá disfrutar de esta exposición, creada para toda la familia, por primera vez luego de tener una gran acogida en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Chile y Perú.



En este viaje interactivo al mundo de Vincent Van Gogh, los visitantes se podrán sumergir en los sueños, los pensamientos y las palabras del pintor a lo largo de paredes envueltas en proyecciones de luz, color y formas que se arremolinan, bailan y reenfocan en las flores, los cafés, las noches estrelladas y los paisajes de Arles plasmados por el neerlandés en sus lienzos.

En “Beyond Van Gogh”, las obras están libres de marcos, cobran vida y aparecen y desaparecen, fluyendo a través de múltiples superficies que les dan a las personas la sensación de haber surgido del pincel del artista y ser un elemento más de las pinturas.



“La exposición ha tenido una gran acogida en todos los lugares en los que se ha presentado. En Chile, por ejemplo, tuvimos más de 150.000 asistentes y en Perú llevamos más de 100.000. Esperamos que entre el 10 de junio y el 14 de agosto, cuando estará abierta al público en Bogotá, sean más de 150.000 las personas que visiten ‘Beyond Van Gogh’ y disfruten de esta experiencia completamente inmersiva”, dice Daniel Merino, Promoter – Entertainment Manager de Bizarro Live Entertainment.

Creada por el director creativo francocanadiense Mathieu St-Arnaud y su equipo del reconocido Normal Studio, de Montreal, “Beyond Van Gogh” llega a Colombia tras dos años de esfuerzos para que las personas puedan experimentar figuras en 3D, museografía, proyecciones inmersivas y ‘selfie spot’.



La exhibición también contará con puntos para la compra de ‘merchandising’ exclusivo y la posibilidad de pasar un rato entretenido, antes o después del recorrido, en la zona de ‘food court’, dispuesta con una variada muestra de lo mejor de la gastronomía colombiana.

Dentro de la obra de Van Gogh

“Beyond Van Gogh” consiste en una composición audiovisual que genera una experiencia multisensorial única en el mundo a partir de 300 obras exclusivas de este artista, permitiéndoles a los asistentes vivir una experiencia inmersiva nunca vista en Bogotá, con más de 40 proyectores y servidores Christie de última tecnología.



Los recorridos comenzarán todos los días, de lunes a domingo, incluyendo festivos, a las 9:30 de la mañana y se extenderán hasta las 7:30 de la noche.

“La duración será de una hora, aproximadamente, y los visitantes encontrarán diversos espacios, desde un ‘lobby’ para su registro, en donde se compaginan la cultura local con la obra de Van Gogh, hasta la sala de experiencia inmersiva, pasando por el ‘Education Area’, diseñado para que visitantes recorran la vida del artista neerlandés”, explica Merino.



Además, la exposición incluye un área especial para niños, en donde podrán dibujar los cuadros de Van Gogh, y la sala ‘Waterfall’, conformada por verdaderas cascadas de colores y sensaciones que desembocan en la sala inmersiva.

“A lo largo del recorrido estarán dispuestos monitores que orientarán a las personas y experimentarán diversas sensaciones mientras se escucha música en el ambiente”, comenta Daniel Merino.

Otra de las características de “Beyond Van Gogh” es que se actualiza de manera permanente. Eso hace que las exposiciones en cada país sean completamente diferentes y únicas.

En cuanto a las medidas de bioseguridad, Bizarro Live Entertainment ha adquirido compromisos estrictos con cada Gobierno local. En Colombia, se permitirá en cada recorrido el acceso de máximo 250 personas a los casi 2.000 metros cuadrados de la exposición.

Las entradas serán mediante ‘bording pass’ y llamados de embarque, como se suele hacer en los aeropuertos. Esto, con el fin de mantener el orden y la seguridad de los visitantes. Cada persona deberá presentar su carné de vacunación o, en su defecto, una prueba COVID negativa reciente.

Y entendiendo la situación sanitaria actual, quienes hayan adquirido su entrada, pero no puedan asistir por motivos de salud, tendrán la posibilidad de reprogramar su visita a “Beyond Van Gogh”.

Boletería, horarios y precios

La boletería tiene precios de 80.000 pesos (lunes a jueves), 100.000 pesos (viernes, sábados, domingos y festivos) y 250.000 pesos para la categoría VIP ‘Sunflowers’, que agrega beneficios como acceso prioritario, reingreso a la exhibición a lo largo del día, postales, ‘posters’, y ‘totebag’ de diseño exclusivo.



“Como parte de nuestra responsabilidad social, estaremos entregando 6.000 entradas a fundaciones y organizaciones de la ciudad para que personas que no puedan costear el precio de la entrada tengan la oportunidad de acercarse a la obra de Vincent Van Gogh en nuestra exposición”, comenta el ejecutivo de Bizarro Live Entertainment.

La boletería puede ser adquirida desde ahora en vangoghcolombia.com.