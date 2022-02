Desde mediados del año pasado, el sector de las apuestas y los juegos de azar viene creciendo constantemente en Colombia, gracias a su oferta de valor y su transición acelerada en el entorno digital, lo que le ha permitido ofrecer a los usuarios una alternativa de entretenimiento segura y sin salir de casa. De acuerdo con Coljuegos, durante el primer semestre de 2021 esta industria presentó un crecimiento del 148% y en medio de la reactivación la cifra promete seguir creciendo.

El panorama de las apuestas en línea se viene afianzando y Betfair, una de las casas de apuestas líderes en el mundo, sigue consolidándose en Colombia gracias a su tecnología de vanguardia y a la oferta de contenido que ofrece a sus usuarios. Desde el lanzamiento de la plataforma web en febrero del 2021, autorizada por Coljuegos, se ha mejorado la oferta de valor de manera progresiva e innovadora para ofrecer un entorno seguro y responsable de entretenimiento en línea a los fanáticos de los deportes y de los juegos de azar.

El atractivo mundo de las apuestas deportivas en línea

Uno de los aspectos que más llama la atención sobre las apuestas en línea es que no es necesario contar con grandes recursos para acceder a la experiencia, solo se necesita tener un dispositivo con internet y al menos $10.000 pesos que podrán multiplicarse de acuerdo con la destreza del jugador y las herramientas que el sistema tiene disponibles como las que se mencionan a continuación:



1. Catálogo de eventos o Sportsbook: con más de 20 años de experiencia en el mercado, Betfair trae a Colombia una robusta oferta de alternativas para apostar antes y durante los partidos, que día a día se va fortaleciendo de acuerdo a las tendencias de juego de los usuarios.



Los apasionados por los deportes tienen la posibilidad de apostar en opciones como fútbol, basquetbol y tenis, según su preferencia, o a disciplinas menos comunes en el país como el tenis de mesa, Rugby o bolos.



2. Deportes en “Live Streaming” 24/7: la experiencia en la plataforma no se limita solamente a hacer apuestas. Los usuarios registrados, que tengan saldo en su cuenta, también pueden hacer uso de los tres canales de streaming disponibles a través de los cuales pueden acceder a los principales torneos y ligas internacionales como partidos de la NBA, la Bundesliga, La Súper Copa, La Liga 1 y La Copa del Rey, mientras apuestan en vivo y apoyan a sus jugadores favoritos.



Así mismo, las personas pueden acceder a eventos deportivos internacionales que actualmente no se transmiten en ningún otro medio del país. Esto refuerza el interés de Betfair por fortalecer la cultura deportiva en Colombia al brindar acceso a los mejores contenidos sin necesidad de pagos mensuales.

3. Pronósticos en línea: quienes no son expertos en deportes o requieren ayuda para elegir los marcadores que pueden dar la suerte, pueden encontrar en las redes sociales de www.betfair.com.co pronósticos desarrollados por estadistas expertos que sirven de guía para principiantes y para apostadores más experimentados.



4. Variedad de alternativas al apostar: en Betfair los usuarios tienen la posibilidad de hacer apuestas combinadas e incluso, hacer cambios si no se sienten seguros. También pueden incrementar las ganancias de sus apuestas hasta en un 20% con las ‘Súper Cuotas’ diarias y los ‘Bonos Acumuladores’, teniendo como opción retirar el dinero o hacer cash-out a través de diversos canales como PSE o plataformas multiservicio.



5. Casino Online: para complementar la diversión, además de las apuestas deportivas, en Betfair los usuarios también pueden acceder a los más de 100 juegos virtuales y de casino online aprovechando el bono de $1.000 COP diarios para jugar.



6. Juego responsable: lo más importante para Betfair es que los usuarios encuentren una opción de entretenimiento sin temer a perder dinero o generar adicciones, es por eso que el sitio cuenta con herramientas que permiten establecer límites diarios, semanales y mensuales de depósitos, tiempo de juego, pérdidas, ganancias y así mismo, generar autoexclusiones temporales o permanentes.



Aunque el número de adeptos crece con fuerza, esta industria todavía está en proceso de descubrimiento por usuarios aún no se atreven a explorar estas nuevas alternativas de entretenimiento. Quienes poco a poco se van sumando a ella van encontrando nuevas herramientas que aseguran una experiencia única y complementaria a la afición por los deportes y las predicciones.