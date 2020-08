Barkibu, la nueva plataforma de veterinarios online

En tiempos de COVID-19, la tecnología se ha convertido en el mejor aliado para resolver la mayoría de las necesidades; esto teniendo en cuenta que debido a la emergencia sanitaria, hay que cumplir con unas restricciones, dentro de las que se encuentra, el quedarse en casa.

Y es que el hecho de no poder salir a realizar cada una de las actividades rutinarias a las que antes se estaba acostumbrado, ha incentivado a emprendedores y empresarios, a crear iniciativas que presten servicios esenciales. Ejemplo de ello son las consultas y citas de medicina general, las cuales ahora se pueden llevar a cabo a través de WhatsApp, aplicaciones o llamadas, sin embargo, en ese grupo de beneficiados, hacía falta uno de los miembros más importantes de la familia, el inseparable amigo de cuatro patas.



Pero dentro de los errores más comunes que cometen los amantes y dueños de perros y gatos, cuando están preocupados por el estado de salud de su fiel acompañante, es el buscar en internet qué es lo que le está ocurriendo, y de qué manera se puede tratar, pero cuidado, esto puede traer graves consecuencias, no toda la información es real.



La buena noticia es que llegó al país una plataforma de inteligencia artificial que te ofrece atención veterinaria 24/7, compuesta por un equipo internacional que le pone el alma y corazón a esta causa. Se trata de ´Barkibu´ , una página web impulsada por Pedigree y Whiskas, en donde usted podrá hacer sus preguntas y consultas sobre la salud de su mascota, con la posibilidad ser contestado rápidamente de forma profesional, y lo oriente según los síntomas que presente. Lo único que debe hacer, es ingresar a https://www.barkibu.com/es-co, registrarse y elaborar las preguntas mediante unos sencillos pasos. Asimismo, Barkibu también lo ayudará a encontrar dudas similares a las suyas, de entre las más de 300 mil que ya han sido respondidas.



Por último, además de acceder a este servicio con el que podrá cuidar la salud de su mascota, encontrará una guía sobre alimentación, comportamiento, noticias y novedades. No lo olvide, ingrese a https://www.barkibu.com/es-co y hable con un veterinario online.