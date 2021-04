Bancoomeva celebra 10 años de crecimiento y consolidación en el sector

El año 2011 marcó para Bancoomeva un hito de gran relevancia cuando, luego de hacer parte la Cooperativa Coomeva (con más de 55 años de trayectoria en la actividad financiera), divide la operación formalmente para comenzar su funcionamiento con su propia licencia bancaria.

A lo largo de esta década, para el presidente de la entidad, Hans Theilkuhl, hay dos hechos que merecen especial reconocimiento: por una parte está el haber logrado consolidar el banco en su estructura de balance, de indicadores y de gestión.



En segundo término, el haber podido contribuir para que miles de personas cumplieran sus proyectos y sus sueños, tanto personales como profesionales, puesto que en el banco no miran su actividad desde el punto de vista de cuánto se alcanzó a prestar, sino con qué propósito y a quiénes se les está ayudando.



Con respecto al tipo de soluciones financieras que ofrece la entidad a sus clientes con ese fin, el directivo afirma que, en medio del proceso de consolidación, se definieron una serie de productos que fueron evolucionando en el tiempo.



“Considero que en ese sentido también nos ha ido muy bien y hoy tenemos una capacidad de productos de banco universal con toda clase de alternativas para los más de 520.000 clientes de persona natural y los más de 16.000 que hacen parte de las empresas, particularmente pymes”, resalta Theilkuhl.



En esa línea, agrega que donde han sido fundamentales en esa ayuda es –primero– en los créditos de vivienda, pues resulta muy gratificante haberles podido ayudar a más de 23.000 personas que hoy tienen vivienda por cuenta de lo que la entidad les ofreció, así como a otras 14.000 se les ha asistido con la financiación de sus estudios, mientras que a otras 16.000 se les proporcionó financiación para la compra de vehículo.



Lo anterior ha beneficiado a jóvenes y madres cabeza de familia, que realmente han tenido acceso a esa clase de servicios y oportunidades, lo que para el Presidente de la compañía está muy ligado a la vocación social y a esa esencia cooperativa que están tan marcadas en la organización.



Desafíos y proyectos



Al tiempo que enfatiza que Bancoomeva no va a dejar de lado ese propósito de seguir construyendo al lado de sus clientes un mejor país y de seguirles brindando todas las oportunidades y soluciones que requieran, Theilkuhl manifiesta que tienen varios retos, como todo lo relacionado con atención y experiencia del cliente.



“Ahí tenemos oportunidad para continuar mejorando y otorgando una experiencia que realmente sea cálida y especial, aparte de que todo el tema digital se vuelve fundamental, pues el mundo nos ha cambiado y debemos mantener el desarrollo de herramientas que le permitan a la gente interactuar con el banco de una manera mucho más ágil y sin complicaciones, por lo que es prioritario seguir generando productos y servicios que faciliten la vida de las personas”, subraya el directivo.



En ese objetivo –añade– el estar renovando políticas y entender mejor a los clientes es determinante, y en donde toda esa inteligencia de negocio se vuelve crucial en este momento, lo que significa que la entidad tiene varios frentes en los cuales debe seguir trabajando, porque son importantes de cara al servicio y a la manera como atiende a los usuarios.



Por otro lado, para el Presidente de Bancoomeva no solo la fidelidad y la permanencia de los clientes, sino el crecimiento de la base de datos de los mismos, es un claro indicador y un dato clave para ellos acerca de que sí están en el camino correcto, dándoles una oportunidad en un entorno tan complicado y competido como el sector financiero, y prestando soluciones y servicios que la gente valora y que está requiriendo, lo que soporta y fundamenta su idea de lo que significa “El poder de crecer juntos”.



Esto, así mismo, responde al espíritu y la esencia cooperativa de donde nacen las iniciativas de querer trabajar, cooperar y salir adelante juntos.



“Creo que ese poder de hacer las cosas de manera conjunta y de entenderse cobra mucha relevancia en el tiempo. De la mano de eso, considero que lo único que nos distingue al final del día frente a productos que se vuelven muchas veces genéricos es la calidez y la calidad con las que atendemos a la gente. Este es un factor fundamental, con el cual estamos muy comprometidos”, precisa Hans Theilkuhl.



En cuanto a los planes que vienen para la entidad, su Presidente anota que siempre les sobran proyectos y les falta tiempo para ejecutarlos, ya que deben abordar las cosas una a la vez. No obstante, revela que tienen un número de proyectos importante, que cada año lo arrancan con 20 o 30 ideas y que no hacen más porque creen que los distrae sobre lo esencial.



Según él, esos proyectos se manejan bajo una estructura muy ordenada, con recursos y tiempos, en lo que son juiciosos y estrictos, al tiempo que todas las salidas de los productos nuevos al mercado son bien planificadas, aunque dice que no se puede olvidar que siempre salen imprevistos donde, por ejemplo, si el Gobierno les pide que hagan dispersión de fondos, hay que ponerlo como una prioridad e ir ajustando los sistemas y los demás requerimientos.



Frente al balance sobre estos primeros 10 años de labores como Bancoomeva, el directivo destaca que, aparte de celebrar este acontecimiento, este es el mejor momento para expresar el orgullo que siente la entidad por lo conseguido hasta ahora y por su compromiso para seguir haciéndolo por muchos años más. “Queremos ser un banco cercano, que apoya a las personas y a la construcción de sus proyectos”, puntualiza Theilkuhl.