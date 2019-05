Banca móvil innova para mejorar experiencia de los usuarios

De acuerdo al último informe de operaciones monetarias y no monetarias, publicado por la Superintendencia Financiera, el sistema financiero reportó 300.099.241 operaciones realizadas en el canal de banca móvil. De esas, 32.998.693 corresponden a operaciones monetarias por $11.4 billones y 267.100.548, fueron no monetarias.



Los bancos han implementado nuevas soluciones para seguir facilitando las transacciones financieras a través de los smartphones, computadores u otros medios digitales, y de esta manera contribuir al crecimiento del uso de los canales para relacionarse con la banca que, según la Encuesta de consumo móvil realizada por Deloitte en Colombia, aún es bajo: no supera el 11 por ciento.



Con este tipo de soluciones, las entidades bancarias están buscando ahorrar tiempo en los usuarios y, al mismo tiempo, contribuir al mejoramiento de la productividad, sumado a los beneficios en materia de seguridad y practicidad.



“Con estos servicios tenemos la oportunidad de mostrarle al cliente que no tiene que desplazarse a una oficina del banco para realizar sus transacciones y que a través de los canales digitales puede tener control sobre sus productos e información pertinente para tomar decisiones acertadas en materia financiera”, comenta Pedro Buitrago, vicepresidente de Client Solutions de BBVA en Colombia.



Este banco cuenta actualmente con la mejor solución de banca móvil del sector financiero colombiano, como lo ha manifestado la Superintendencia Financiera. BBVA viene impulsando un cambio en los hábitos transaccionales de los colombianos y como resultado de estas acciones, el 50 por ciento de los clientes de BBVA hoy son digitales. “En este sentido, 2018 se constituyó en el segundo año de crecimiento consecutivo en clientes móviles con un aumento del 50 por ciento”, puntualiza Buitrago.



Así mismo, hoy el 70 por ciento de los clientes digitales de BBVA realizan transacciones de manera recurrente e, incluso, adquieren productos desde canales digitales, superando el número de operaciones que se realizan en las oficinas.



Entre las funcionalidades de estas implementaciones están la posibilidad de prender y apagar las tarjetas débito y crédito; marcar como favoritos los pagos recurrentes y las transferencias que el cliente realiza a través de BBVA; la posibilidad de pagar con puntos las compras realizadas a través de BBVA Wallet; habilitar contactos para transferencias inmediatas desde BBVA Móvil; realizar el desbloqueo de la app con Face ID para dispositivos Apple; y crear un token móvil, para hacer retiros de efectivo sin tarjeta, sin datos, y avances sin tarjeta en cajeros y corresponsales bancarios.



Bancolombia por su parte, es otro de los jugadores que le ha apostado a la tecnología como herramienta mejorar la experiencia de los usuarios. “Iniciativas como Wompi, los pagos contactless con tarjetas, sticker y manillas, ventas a través de QR y otras desde la inclusión financiera como Bancolombia a la Mano responden a nuestra búsqueda de anticiparnos y responder a las necesidades de nuestros clientes”, manifiesta Liliana Vásquez, vicepresidenta de Desarrollo de Productos y Canales de este banco.



En la actualidad, la entidad cuenta con 5.2 millones de clientes digitales que prefieren esta alternativa, de los cuales un 85 por ciento utilizan la App de Personas. Solo en 2018, se realizaron aproximadamente 2.555 millones de transacciones digitales, que representan un 28 por ciento más que el año anterior con una transaccionalidad de 1.989 millones. El 79 por ciento de las transacciones se hacen a través de la App y el 21 por ciento a través de la Sucursal Virtual.



“En las ventas con código QR se puede hablar que más de 7.000 comercios se han apropiado de esta iniciativa y en promedio están recibiendo unas 40 transferencias por QR al mes; Wompi por su parte, con solo dos meses al aire, cuenta con 475 clientes. A través de la App Pymes en 2018 se hicieron más de 248 mil transacciones”, agrega Vásquez.



Desde hace siete años los clientes del banco pueden hacer diferentes transacciones sin necesidad de dirigirse a una oficina o a un cajero, y todo a través de una App que les permite: hacer transferencias entre cuentas Bancolombia, a otros bancos y a fondos de inversión, además de transferencias vía códigos QR, pagos de facturas, pago de productos Bancolombia (obligaciones), bloqueos de productos y/o claves, consulta de saldos y movimientos de productos.



“Hemos visto un crecimiento del 11 por ciento en el acceso a la Sucursal Virtual Personas, un incremento del 24 por ciento en la descarga de la App Personas, además de un mayor uso de productos como las manillas de pago, los stickers, y el uso de códigos QR”, concluye la Vicepresidenta de Desarrollo de Productos y Canales de Bancolombia.



Hasta el momento, se han registrado más de 10.9 millones descargas de la App Personas. Esto habla de cómo las personas han incluido el acceso a servicios ágiles y simples en su cotidianidad, con la posibilidad de manejar sus productos de manera completamente digital que les ahorra tiempo cada vez con mayor facilidad.