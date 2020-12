Baloto entregó los dos acumulados que cayeron este año en el país

El segundo semestre del 2020 dejó dos nuevos multimillonarios en Colombia luego de varios meses sin que cayera Baloto y el acumulado del juego de suerte y azar más grande del país. Este novedoso juego de tipo loto en línea, de suerte y azar, donde el jugador apuesta por un acumulado multimillonario eligiendo cinco números del 1 al 43 y, una superbalota con números del 1 al 16 a través de una terminal de venta, cayó el pasado 4 de octubre en la ciudad de Cali beneficiando al ganador número 102 en la historia del sorteo con $56.500 millones. El caleño ganador adquirió un boleto automático en la droguería Don Jaime, ubicada en el barrio El Troncal de la capital del Valle del Cauca con la serie de números 09-17-28-35-38 y 01.

Al poco tiempo volvió a caer Baloto por segunda vez en el año, exactamente el 22 de noviembre en Medellín. El acumulado de $13.000 millones convirtió al multiafortunado en el ganador número 103 al jugar con los números 06-18-34-40-43 y 16 y comprar el boleto en la Farmacia Pasteur que se encuentra en la Estación Metro San Antonio, tal como lo informó la entidad.



De acuerdo con la multinacional IGT, que a través de su red VIA es la operadora de Baloto, ambos premios ya fueron entregados a los respectivos ganadores por la Fiduciaria de Occidente* en los meses correspondientes y, con el debido seguimiento de todos los protocolos establecidos.



“Tenemos unos procedimientos muy bien definidos que nos permiten garantizar el anonimato del ganador del premio y cuidar su información al interior de Fiduoccidente, un proceso avalado por nuestra certificación ISO 27001 en seguridad de la información”, afirmó Mario Estupiñán, presidente de Fiduciaria de Occidente.



Pero, ¿en qué consisten esas medidas de seguridad? Para la entrega, se hace la habilitación de una línea exclusiva para atender la llamada del ganador y efectuar la primera verificación y, se cuenta con un acceso limitado de funcionarios a la compañía al momento de recibir al afortunado para la segunda revisión en la que se comprueba el tiquete ganador.



Luego de corroborar que hay un nuevo multimillonario, la persona es quien decide cómo desea recibir su premio. El pago se hace en presencia de un notario, un supervisor de Coljuegos y un interventor del contrato entre IGT-multinacional que a través de su red VIA es la operadora de Baloto y ha tenido a Fiduoccidente como aliado desde 2017 para administrar y entregar los premios bajo las más estrictas medidas de seguridad y transparencia- y Fiduciaria de Occidente.



A las medidas de seguridad establecidas se une un acompañamiento y una asesoría financiera adecuada, ya que tal como lo dijo el presidente de Fiduoccidente a quienes reciben un capital de la magnitud de los premios de Baloto, la vida les cambia totalmente. “Por esa razón es relevante contar con la asesoría de una entidad experta en la administración de activos”, señaló el presidente de Fiduoccidente.



Es por medio de un portafolio de alternativas como los Fondos de Inversión Colectiva, los Fondos de Capital Privado o los Portafolios de Inversión Individual que, acompañados de un equipo experto, ayudan al ganador a tener una estrategia personalizada aunque este puede decidir no realizar la inversión sugerida en la asesoría y retirar la totalidad de su dinero e invertirla como considere pertinente.



Por último, Baloto Revancha ha entregado más de $2,14 billones en premios en todas las categorías del juego, favoreciendo a más de 39 millones de personas en el territorio nacional. Además, Baloto ha transferido más de $1,37 billones a la salud de los colombianos en sus más de 19 años de operación y $51.602 millones en lo corrido de este año.

Foto:

¿Cuál es la suma que se entrega?

​

El premio entregado está sujeto al impuesto de ganancia ocasional que es del 20 por ciento. Para el caso de Cali (acumulado de $56.000 millones), el ganador recibió un total de $44.620 millones con el descuento del cuatro por mil y, para el caso del ganador de Medellín (acumulado de $13.000 millones), el valor neto a pagar fue de $10.358 millones.



Es importante aclarar que la razón de existir y el rol de las fiduciarias es administrar los activos de terceros y gestionarlos de acuerdo con las instrucciones recibidas por las personas o empresas.





*Fiduciaria de Occidente es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.