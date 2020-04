Bacardí Limited se compromete a donar 3 millones de dólares

Con el objetivo de disminuir el impacto que han tenido los diferentes sectores a raíz de la propagación del COVID-19, la compañía de bebidas alcohólicas, Bacardí Limited, ha creado una iniciativa llamada #RaiseYourSpirits para apoyar a aquellos bares y restaurantes a nivel mundial, que se han visto afectados económicamente por la situación actual. Bacardí y sus marcas incluyendo ron BACARDÍ®; vermut y vinos espumosos MARTINI®; vodka GREY GOOSE; tequila PATRÓN®; ginebra BOMBAY SAPPHIRE®; y Blended Scotch Whisky DEWAR’S®, donarán 3 millones de dólares como un alivio para quienes hacen parte de esta industria a nivel mundial.

“Bacardí es una empresa de familia, y para nosotros, un negocio personal. Siempre decimos que el amor por nuestras marcas se construye en las barras, y ahora es nuestro turno de demostrar nuestro amor para ellos,” mencionó Mahesh Madhavan, CEO de Bacardí Limited.



Asimismo, hay organizaciones establecidas sin ánimo de lucro, que se encuentran brindándoles rápidamente ayuda a las personas que en su industria, se han visto afectadas por esta pandemia. Algunas de las organizaciones con las que Bacardí está trabajando son Another Round, Another Rally; CORE; James Beard Foundation; Restaurant Workers’ Community Foundation y Tales of the Cocktail®.



Por otro lado, tal como lo indica la compañía, este es solo el comienzo. Sus equipos están trabajando para identificar más formas en las cuales puedan asistir a la comunidad; y de igual forma, se comprometen a dar la mano en la medida en que vaya evolucionando esta situación sin precedentes. Por el momento, la invitación es a seguir en Instagram #RaiseYourSpirits y unirse a esta iniciativa.



"Hoy no tenemos todas las respuestas sobre la mejor manera de ayudar en todas partes, pero estamos comprometidos a hacer lo que esté a nuestro alcance, para que nuestra industria supere esta crisis. Estos pueden ser los días más oscuros para los bares y restaurantes, pero estoy seguro de que cuando superemos esta situación, las personas saldrán del aislamiento con un renovado entusiasmo por vivir la vida al máximo, y celebrar junto a amigos y familiares", puntualizó Madhavan.



Cabe anotar, que esta donación de 3 millones de dólares, se suma a la que su marca tequila PATRÓN®, se comprometió hace unos días, por un monto de un millón de dólares.