Auto-iluminación de pixeles: experiencia de una visibilidad superior

Cuando se piensa en los adelantos tecnológicos que en materia de iluminación, sonido e imagen vienen ofreciendo los fabricantes de televisores es difícil determinar qué otras innovaciones pueden llegar año a año.



Una de esas gratas revelaciones es la que está presentando la empresa coreana LG Electronics con su OLED serie C1 que, de acuerdo con Catherin Ospina Ospina, Product Marketing Manager TV de esta compañía, es un televisor realmente completo y que responde a una clara tendencia en intereses que venían desde hace varios años, en términos de entretenimiento, videojuegos, diseño y deportes.

Así las cosas, este año, la serie C1 –en una gran variedad de tamaños que van desde 48" hasta 83"–, entregan la más completa posibilidad que se puede encontrar en el mercado en lo que a alta calidad en imágenes y sonido se refiere.



Todo lo anterior, a partir de su composición inicial (pantalla OLED) y el display, que ha sido premiado en el ámbito global durante más de 6 años por su calidad de imagen.



“Todos hemos soñado con un OLED en casa, y este año se hace más factible por la disponibilidad de tamaños y conectividad”, enfatiza Ospina, al tiempo que destaca que solo OLED permite alcanzar contrastes y nitidez única, si se compara con cualquier otro televisor en el mercado, ya que agrega que poder ver con claridad las escenas más oscuras sin perder detalle y las más claras (brillantes), sin alterar la realidad de las imágenes, es solo el inicio.



De igual manera, subraya que únicamente una tecnología como OLED, brinda la posibilidad de tener diseños tan delgados, porque es una pantalla que revoluciona la manera en la que se construían los televisores.



En el caso de OLED –recalca– cada pixel se enciende y se apaga por sí solo, eliminando gran parte de la estructura de los televisores (la retroiluminación constante), que hace parte de los televisores convencionales (LED).



Otros de sus beneficios consisten en que incluye inteligencia artificial para mejorar imagen y sonido, sin importar la fuente del contenido; y también para operarlo con la voz sin memorizar comandos exactos, ni hablar como robot, por lo que usted podrá hablarle de manera natural y el TV entenderá.

Perfecto para ‘gamers’



Según la Product Marketing Manager TV de LG Electronics, para los ‘gamers’ tener un televisor con puertos HDMI 2.1, que procesa imágenes a 120Hz, 4K y con HDRs incluido en los videojuegos, es realmente una ventaja competitiva.



Así mismo, esta semana, LG ha anunciado que la serie C1 tendrá una actualización para que no solo reproduzca contenido con Dolby Vision y Dolby Atmos (como ya lo hace de un par de años para acá), sino que también lo haga con Dolby Vision, compatible para videojuegos de última generación (disponibles en la más reciente consola lanzada por Xbox y próximamente para Play Station).



“Ahora, si hablamos de deportes, OLED motion pro es una tecnología de LG con la que OLED reproduce deportes a grandes velocidades, sin que sea borroso, y logrando alta nitidez, así no se pierde la claridad y detalle de ninguna jugada o carrera”, señala Ospina.



Igualmente, tiene un centro de mando que, junto a la inteligencia artificial, escoge y muestra automáticamente los atributos seleccionados de imagen y velocidad, entre otros, para cada videojuego.



Adicionalmente, cuenta con ‘Alerta deportes’, que es la función que permite a las personas configurar por tipo de deportes (fútbol, baloncesto, béisbol, por ejemplo), seleccionar equipos y ligas, para que el TV pueda entregar alertas acerca de cada ítem de acuerdo con las preferencias del usuario.



De esta manera, este televisor resulta ideal para toda la familia y en todos los espacios pues, como lo explica la funcionaria, es perfecto para los maratoneros de series, los jugadores de videojuegos, tanto de mesa online como de consola, al igual que para quienes aprecian el arte y el diseño (incluye galería digital de arte con las mejores piezas para que no solo sea su TV, sino también una obra de arte); y para los que aman los deportes, con las notificaciones, detalle y precisión con la que se entregan los contenidos de deportes.



Los interesados en adquirir el LG OLED C1 pueden hacerlo en todos los ‘retailers’ del país, tanto online como offline, y en las mejores plataformas digitales.