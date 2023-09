La alianza Athero, conformada por la Sociedad Colombiana de Cardiología (SCC), Innpulsa, Cemprende, Fundación Voces Diabetes Colombia, Connect Bogotá, la Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI), el hub iex de la Universidad El Bosque, Cámara de Comercio de Bogotá, Synlab y Novartis Colombia, celebra su segundo año de trabajo para promover la salud cardiovascular y robustecer la prevención, control y reducción del riesgo cardiovascular en el país, y hace un llamado a los colombianos a cuidar de su corazón.

Athero nació en 2021, gracias al genuino compromiso y la colaboración activa de cada uno de sus aliados, quienes, con el propósito de potencializar la innovación, acelerar el desarrollo y acercar a la comunidad el conocimiento médico científico, han aunado esfuerzos bajo una sólida estrategia que busca generar un cambio positivo en la salud cardiovascular de miles de colombianos.



Bajo tres líneas de acción: territorios, innovación tecnológica y social, y visibilidad de la salud cardiovascular, la alianza busca mitigar el impacto de las enfermedades cardiovasculares en Colombia que, tan solo en 2022, estuvieron asociadas a 44.963 muertes y para las que se proyecta para 2035 un aumento de cerca de dos tercios de la población adulta en Colombia con enfermedad cardiovascular, pasando de 980 mil personas con diagnóstico de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular en el 2016 a 1.6 millones de personas en el país para el 2035.



“Alianzas estratégicas, en donde participen instituciones de distintos sectores, son la clave para impulsar avances significativos en la lucha contra enfermedades graves y mejorar así la calidad de vida de los pacientes. En estos años de trabajo conjunto en Athero, creemos en el poder de la colaboración y hemos demostrado como el unir fuerzas impacta positivamente en la salud del país”, afirmó Erika Montañez, directora de la Fundación Voces Diabetes Colombia.



En el frente de territorios, la alianza se propuso reducir los riesgos de las muertes derivadas por enfermedades cardiovasculares en diferentes departamentos del país. El pasado mes de junio en colaboración con el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios, la Secretaría Departamental de Salud y la Universidad del Quindío, organizó el primer Simposio de Salud Cardiovascular en el departamento, dando inicio al plan de trabajo a 6 meses que busca robustecer las capacidades de atención primaria, vincular emprendedores, brindar fortalecimiento al talento humano en salud y vincular a los promotores comunitarios bajo el rol de expertos en tamizaje cardiovascular en diferentes municipios del Quindío.



“Quindío es el primer territorio en el cual tenemos la oportunidad de trabajar colaborativamente con los actores locales para buscar soluciones que permitan mejorar la promoción y prevención de enfermedades cardiovasculares. Desde la Alianza Athero, estamos convencidos que este tipo de intervenciones articuladas con la comunidad, son la clave para generar un cambio en los patrones de prevención y empoderar a las personas sobre el cuidado de la salud de su corazón” aseguró Diana Díaz, gerente de asuntos públicos de Novartis Colombia.



En el pilar de innovación, se encuentra AtheroLab, un proyecto innovador que busca impactar positivamente en la estratificación del riesgo cardiovascular del paciente a partir de una variable clínica como el colesterol LDL, además de brindar empoderamiento a los pacientes al momento de leer y entender sus exámenes paraclínicos.



Desde hace más de 20 años los parámetros de medición del LDL permanecieron sin cambios, a pesar de que la evidencia, los estudios y las guías clínicas internacionales, demostraban la urgencia de modificar la forma en que se reporta el perfil lipídico de los pacientes. Hoy gracias a Athero, Colombia es pionero y un referente en la implementación de este sistema de medición que busca prevenir y alertar a tiempo, sobre el riesgo de los altos niveles de colesterol LDL, que hoy en día es el responsable de cerca de 4,4 millones de muertes en el mundo cada año.



“La puesta a punto de nuevos parámetros de medición, cada vez más cercanos a las realidades de los pacientes, es lo que, después de tantos años, nos permite traer innovación médica tangible y una mejora en la práctica clínica para la determinación del riesgo cardiovascular y el manejo del colesterol LDL en nuestro país. Me enorgullece profundamente ver como nuestro esfuerzo articulado desde la alianza Athero rinde frutos en beneficio los colombianos”, explicó el Doctor Julio Sanín Robledo, chief medical officer (CMO), de Synlab Colombia.



Finalmente, y en el marco de las acciones del día mundial del corazón, el tercer eje- visibilidad de las enfermedades cardiovasculares- se presenta “Manos que salvan vidas” una respuesta a la urgente necesidad que tiene nuestro país de capacitar y empoderar a toda la población para convertirse en primeros respondientes.

Mundialmente, los paros cardíacos cobran más vidas que si juntamos todas las muertes ocasionadas por el cáncer, la gripe, los accidentes de tránsito, las armas de fuego e incendios domésticos. A pesar de ello, es muy poca la población que sabe brindar los primeros auxilios ante un paro cardiaco.



“Cuando el corazón de una persona deja de latir, sufre un paro cardíaco y deja de bombearse sangre al resto del cuerpo, incluidos el cerebro y los pulmones. La muerte puede llegar en cuestión de minutos si no se trata rápidamente. Procedimientos de emergencia, como la reanimación cardiopulmonar (RCP), son claves en las probabilidades de supervivencia. Es indispensable que cada vez sean más las personas de la comunidad entrenadas como primeros respondientes para que, en caso de ser testigos de un paro cardíaco súbito, puedan saber cómo actuar y cómo realizar RCP”, manifestó el médico Jaime Rodríguez, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología.



Se estima que, al día, las paradas cardíacas afectan a casi 1.000 personas de todas las edades ya que estas pueden ocurrir en cualquier lugar; desde hospitales, el lugar de trabajo, o incluso cuando se está practicando un deporte. De hecho, las estadísticas muestran que, si alguien recibe reanimación cardiopulmonar a los 4 minutos del colapso, y si se le practica desfibrilación en los 10 minutos siguientes, esa persona tiene un 40% de probabilidades de sobrevivir.



Ante este panorama se pone al servicio de la población colombiana el programa ‘Manos que salvan vidas’ que de la mano del conocimiento e iniciativa de la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Fundación Colombiana del Corazón, ofrece un programa dirigido a la comunidad, en donde se brindan conocimientos técnicos para realizar RCP ante una emergencia por un paro cardiorrespiratorio y evitar lo que se conoce como muerte cardíaca súbita.



Athero no se detiene y continuará brindando herramientas a los colombianos para mejorar la salud de sus corazones. Desde territorios ampliará su impacto regional y realizará el simposio ‘Salud Cardiovascular por los Corazones de Cartagena’ a finales de 2023, para abordar las diferentes enfermedades cardíacas de esa población, así como avanzar en la articulación de diferentes actores en beneficio de la salud de los cartageneros.



En paralelo, en el Día Mundial del Corazón, la alianza celebró su evento anual ‘Uniendo Vidas, salvando corazones’ en la Cámara de Comercio de Bogotá donde se presentaron los avances en salud cardiovascular en Colombia, las perspectivas del trabajo articulado entre diferentes actores y profundizó en el alcance de su iniciativa ‘Manos que salvan vidas’ para la promoción de la formación de primeros respondientes en el país.



La alianza Athero continuará latiendo para visibilizar y contribuir activamente, desde sus diferentes dimensiones, al robustecimiento en la prevención, control y reducción del riesgo cardiovascular en el país; así como seguir apalancándose en el conocimiento profundo de cada uno de sus miembros, para ofrecer soluciones innovadoras en beneficio de los corazones de los colombianos.1 The conference Board of Canada, Modelling the Burden of Cardiovascular Disease in Colombia, https://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(17)33186-8/fulltext



2 CDC. Three thing you may not know about CPR. https://www.cdc.gov/heartdisease/cpr.htm#:~:text=CPR%20Saves%20Lives.,arrest%20outside%20the%20hospital%20die.&text=But%20CPR%20can%20help%20improve,a%20person's%20chance%20of%20survival

American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics—2022 https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIR.0000000000001052