Atención integral y educación, claves para tratar la dermatitis atópica

El pasado 14 de septiembre, durante el foro ‘Hablemos de dermatitis atópica’, realizado por esta Casa Editorial y la biofarmacéutica Abbvie, los panelistas hicieron un llamado a tomar una mayor conciencia sobre los grandes impactos físicos y psicológicos que genera esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel y cómo una mayor comunicación entre pacientes y profesionales de la salud ayuda a sobrellevar más asertivamente esta patología.

Durante de más de hora y media, los expertos explicaron en qué consiste esta enfermedad, sus síntomas y múltiples causas, y resaltaron la importancia que tienen un diagnóstico oportuno, la atención multidisciplinaria e integral de distintas especialidades médicas, así como el acompañamiento médico y una mayor educación en torno a la dermatitis atópica.



El doctor Manuel Uribe, director médico de Abbvie, habló sobre los desafíos que aún enfrentan médicos y pacientes al momento de diagnosticar y tratar la enfermedad, al ser una de las patologías que más fuertemente afecta la calidad de vida de quienes la padecen y sobre la trascendencia de ahondar en el conocimiento en torno a ella y lograr controlarla de la forma más adecuada.



Por su parte, Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social resaltó la importancia de tener diagnósticos tempranos y asertivos así como el uso de nuevas virtuales como la teleconsulta o la telemedicina de forma tal que les posibiliten, a los pacientes, acceder a profesionales idóneos y a un mayor número de canales de atención, y a mejores tratamientos, y al estado, obtener un mejor registro en el sistema de salud que permita ajustar y mejorar las redes de atención y los servicios.



Entendiendo la enfermedad



Las dermatólogas Natalia Hernández, Ángela Londoño y Margarita Velásquez, además de explicar que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por presencia de placas rojizas, y se manifiesta con eccemas de la piel y picor, sus principales síntomas y posibles causas, hicieron especial énfasis sobre la incidencia que tienen en un tratamiento factores como el nivel de severidad, las condiciones y sentimientos particulares de cada paciente, el tipo de lesión y su ubicación.



La doctora Hernández explicó que la dermatitis atópica es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad afectando diferentes partes del cuerpo, y cómo situaciones como el estrés o los estados anímicos la pueden exacerbar y afectar profundamente la vida cotidiana de los pacientes.



Así mismo, la dermatóloga Londoño destacó que al ser la dermatitis atópica causada por factores multifactoriales genéticos, ambientales o inmunológicos como la historia familiar, comorbilidades como la rinitis o el asma, y exacerbada por condiciones externas y /o alergias es vital que sea tratada tanto por los médicos como por los pacientes de forma individualizada, al tiempo que recalcó sobre la importancia de consultar a tiempo y de no estigmatizar a los pacientes, ya que esta no es una enfermedad contagiosa.



En el foro también participó María José Marín, paciente de dermatitis atópica, quien contó cómo un mal diagnóstico inicial afectó el desarrollo de la enfermedad y su calidad de vida, y cómo gracias a una intervención integral de los especialistas, a una mayor conciencia personal de no automedicarse y a un tratamiento acorde con su condición ha podido controlar la afección de manera exitosa.

Más educación, mejor atención



En el foro también participaron la dermatóloga Claudia Marcela Arenas, el alergólogo Jorge Mario Sánchez y Guillermo Gutiérrez, director de la Fundación de apoyo al paciente con psoriasis y otras enfermedades de la piel, Fundapso, quienes recalcaron la importancia de una atención multidisciplinaria y sobre el reto de lograr una mejor educación tanto en los pacientes como en cuidadores y médicos.



La doctora Arenas habló sobre lo fundamental que es que los profesionales de la salud realicen programas de formación y de actualización médica que permitan una visión integral de la enfermedad, y como recurso esencial para educar al paciente en torno a qué es la enfermedad, cómo controlarla, posibles tratamientos, qué medicamentos y terapias están disponibles, sus dosis recomendadas y sus efectos, los avances en tratamientos y estudios, entre otros aspectos.



“Conocer por ejemplo que los corticoides que se utilizan en dermatitis atópica no se pueden usar por tiempos prolongados, pues si bien ayudan a superar algunas crisis, generan efectos secundarios; o explicarles qué es una terapia puente o una terapia sistémica, cómo se hace el seguimiento o sobre avances que se han producido en los estudios de la patología y en el desarrollo de blancos terapéuticos que ayudan a disminuir la inflamación”, indicó la doctora Arenas.



Por su parte, el alergólogo Sánchez enfatizó sobre el papel fundamental que juega la comunicación médico-paciente en la consecución de buenos resultados. “Los médicos deben escuchar al paciente, conocer sus temores, qué siente, qué creen que causa el problema, ser abiertos a escuchar y entender”, manifestó el especialista.



Así mismo, llamó la atención sobre la prioridad que se debe prestar a este tipo de enfermedades cutáneas, pues además de los impactos físicos, estas son patologías que representan un alto costo al paciente, al sistema de salud y altas cargas emocionales y repercusiones psicológicas que pueden desencadenar incluso hasta en suicidios.



A lo que el director de Fundapso, agregó que es esencial que los pacientes conozcan sus deberes y derechos, pero también que las prestadoras de servicios de salud, el gobierno y los tomadores de decisiones ayuden a mejorar los servicios y a prestar una atención temprana para todos los procesos que conlleva atender este tipo de enfermedades como pedir citas, autorización de exámenes, recoger medicamentos, etc.



“Un paciente bien educado, informado y atendido a tiempo significa ahorro en tiempo y en gastos para los sistemas de salud, así como una mejor calidad de vida y pacientes más productivos”, indicó.



Al cierre, la dermatóloga e inmunóloga Margarita Velásquez, destacó, además, el modelo de atención interdisciplinario que se viene implementando en Medellín con un equipo de dermatólogos, alergólogos, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud en el tratamiento, en la generación de conocimiento y sensibilización en torno a la dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria con una alta carga emocional.



En resumen, los expertos recomendaron: entender que esta no es una enfermedad cosmética y estética, consultar al médico, remitir oportunamente al especialista, no automedicarse, seguir las indicaciones de los especialistas, que debe ser atendida de forma personalizada e integral, estar informado acerca de la enfermedad y no estigmatizar a los pacientes.



Para más información puede seguir la cuenta de Instagram @HablemosdeDA