Lo que debe saber acerca del ataque cerebrovascular (ACV)

El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular (ACV). Por este motivo, resulta fundamental concienciar a las personas acerca de lo que implica un ataque cerebrovascular, sus síntomas de alerta y la importancia de actuar de inmediato ante ellos. Los datos son impactantes: en el mundo, cada seis segundos, una persona fallece a causa de un ACV; se estima que una de cada cuatro personas mayores de 25 años sufrirá un ACV en algún momento de su vida, y durante un ACV, mueren dos millones de neuronas por minuto.

“El ACV es una enfermedad que se origina debido a problemas en la circulación de sangre en el cerebro, lo que provoca una lesión cerebral como resultado de la muerte de neuronas. Un ACV puede ocasionar daño cerebral permanente, discapacidad a largo plazo e incluso la muerte. Se distinguen dos tipos principales de ataque cerebrovascular: el ACV isquémico, que surge cuando una arteria cerebral se obstruye y deja de proporcionar sangre, oxígeno y nutrientes a una región del cerebro; y el ACV hemorrágico, que se produce cuando una arteria se rompe, causando un sangrado en el cerebro y dañando el tejido circundante", explica el Dr. Jaime Rodríguez, neurólogo y director del Centro de Cuidado Clínico de Ataque Cerebrovascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá.



Continuando con el neurólogo, muchos de los factores de riesgo para los ACV son modificables. Enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto y las arritmias cardíacas son factores de riesgo significativos que deben ser tratados y controlados adecuadamente para reducir los riesgos. "El estilo de vida también desempeña un papel relevante: el tabaquismo, el consumo de drogas ilícitas, la obesidad, las dietas poco saludables y el sedentarismo aumentan la probabilidad de sufrir un ACV", afirma el Dr. Rodríguez.

Causas y síntomas de un ACV

En medio de este contexto, la edad es uno de los factores de riesgo más significativos, con las personas mayores de 60 años siendo mucho más propensas a sufrir un ACV. Sin embargo, esto no excluye a las personas menores de esta edad, ya que, aunque menos frecuente, los adultos jóvenes, adolescentes e incluso niños pueden sufrir un ACV.



Ahora bien, ¿cómo se puede identificar un ACV? Para responder a esta pregunta, es crucial conocer sus síntomas. Entre los más comunes se incluyen la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, asimetría facial y alteración del habla. Otros síntomas a considerar son la alteración de la visión, la pérdida del equilibrio y un dolor de cabeza intenso y repentino. Es fundamental destacar que los síntomas de un ACV aparecen de manera súbita o muy rápida, no se desarrollan durante semanas o días.



"Cuando se detectan estos síntomas, lo más importante es buscar atención médica de inmediato. Puede considerarse llamar a una ambulancia o dirigirse directamente al servicio de urgencias, eligiendo la opción más rápida. Es importante tener en cuenta que no todos los centros de salud cuentan con las herramientas necesarias para tratar un ACV, por lo que en la medida de lo posible, se debe recurrir a hospitales o clínicas de alta complejidad", subraya el Dr. Rodríguez.



Siguiendo el consejo del especialista, acudir a un centro de salud que carece de las herramientas para tratar un ACV puede ocasionar retrasos en el tratamiento, especialmente cuando se considera que los ACV provocan la muerte de muchas neuronas. Como resultado, las funciones desempeñadas por estas neuronas suelen perderse de por vida, lo que conlleva a la pérdida de movimiento en las extremidades, la capacidad de hablar o comprender el lenguaje, la coordinación, la capacidad de comer, entre otras discapacidades.

Atención integral del ataque cerebrovascular en la Fundación Santa Fe de Bogotá

En lo que respecta a los tratamientos, el Dr. Rodríguez explica las diferentes opciones disponibles:



"Los ACV isquémicos se tratan destapando la arteria bloqueada, y esto se puede lograr de dos maneras: mediante la administración de medicamentos intravenosos de alta potencia que disuelven los coágulos sanguíneos (trombólisis) o, en algunos casos, a través de un procedimiento en el cual se introduce una manguera especial a través de las arterias del cuerpo hasta llegar al cerebro, donde se retira mecánicamente el coágulo que obstruye la arteria (trombectomía). Ambos tratamientos solo son efectivos en las primeras pocas horas desde la aparición de los síntomas: 4.5 horas para la trombólisis y 6 horas para la trombectomía", argumenta.



Por otro lado, "los ACV hemorrágicos requieren un enfoque diferente, que se basa en mantener un control estricto de la presión arterial, la temperatura y la coagulación, y en ocasiones, pueden requerir neurocirugía o procedimientos de neurointervencionismo", añade el Dr. Rodríguez.



En ese sentido, ¿qué tipo de instituciones están capacitadas para ofrecer estos servicios? Una de ellas es la Fundación Santa Fe de Bogotá, que cuenta con el Centro de Cuidado Clínico en ACV, un sistema de organización interna que permite brindar una atención inmediata e integral a todos los pacientes con ACV. Además, es uno de los únicos hospitales en Colombia que dispone de un software de inteligencia artificial para respaldar el diagnóstico y tratamiento del ACV. Este software utiliza una tomografía con contraste realizada al paciente para evaluar el cerebro de manera detallada, lo que permite al personal médico conocer el estado de la circulación cerebral y la vitalidad del tejido, facilitando así la definición del tratamiento.



Finalmente, los cuidados posteriores al ACV son esenciales e involucran a diversos profesionales, como terapeutas, fisiatras, nutricionistas e intensivistas, entre otros. Todos colaboran en la atención del paciente para prevenir complicaciones, cuidar del cerebro lesionado y promover la rehabilitación.