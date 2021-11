ASUS Vivobook Pro 15 OLED: hecho para crear como nunca antes

En una era en la que la creatividad y el entretenimiento hacen parte del mundo digital y del día a día de las nuevas generaciones, la tecnología y las marcas que la conforman se vieron en la necesidad de crear productos con características excepcionales, y en ese sentido, los dispositivos con pantallas OLED ofrecen diferentes beneficios.

Para empezar, los diseñadores y productores se enfrentan en medio de sus labores a decisiones y comunicaciones en las que el color tiene un rol fundamental, y para ello, las pantallas OLED proporcionan niveles excepcionales de detalle y realismo y soportan toda la gama de colores DCI-P3, lo que indica que, los tonos que se reproducen en la pantalla son más vivos. Asimismo, permiten obtener imágenes extremadamente nítidas y claras, incluso en las escenas más oscuras, y hacen posible la protección ocular al emitir un 70 por ciento menos de luz perjudicial.



Ahora bien, ¿existe un equipo que además de contar con este elemento haya sido hecho para creativos y entregue un excelente desempeño? Sí, ASUS presentó el nuevo ASUS Vivobook Pro 15 OLED, un computador elegante, delgado y portátil, equipado con una pantalla vívida de 15 pulgadas OLED de 600 nits, validadas por PANTONE® para precisión de color y calidad cinematográfica de 100 por ciento.

“Esta nueva serie de ASUS Vivobook está diseñada para las necesidades creativas y de entretenimiento de la generación juvenil y casual de creación de contenido. Está creada para inspirar a los creadores a marcar la diferencia, con colores que reflejan una perspectiva positiva y diversa; aquellos que adicional de buscar un alto rendimiento también buscan un diseño casual que puedan llevar con ellos a todo lado. Para esta vez, incorporamos tecnología de pantallas OLED que les permitirá a nuestros usuarios experimentar colores increíblemente reales y negros profundos y verdaderos a la hora de crear contenido. Adicional, nuestras nuevas pantallas OLED cuentan protección ocular y emiten hasta un 70 por ciento menos de luz azul sin comprometer la precisión del color”, afirma Javier Concha, gerente de mercadeo de ASUS.



El desempeño del ASUS Vivobook Pro 15 OLED, con 1.65 kilogramos de peso y 19 milímetros de grosor, se centra en su capacidad de integrar diferentes herramientas para quienes necesiten navegar, crear o jugar. Gracias a sus procesadores Intel core de undécima generación serie H que son aún más poderosos, gráficos Intel Iris Xe para una mejor experiencia gráfica, las 16 GB de memoria RAM y 512 GB de disco duro en estado sólido, esta máquina tiene todos los caballos de fuerza necesarios para una completa creatividad visual y garantiza una experiencia de color única al momento de reproducir contenido ininterrumpidamente.



“El rendimiento de este equipo es sobresaliente. Toda esta configuración que se menciona está hecha para sacar el mejor provecho del ASUS Vivobook Pro a la hora de crear contenido. Particularmente, la más reciente generación de procesadores le dan la posibilidad a nuestros usuarios de realizar trabajos con rapidez e inteligencia ahorrando más tiempo para otros temas importantes”, agrega Concha.



Productividad sin interrupciones



El ASUS Vivobook Pro 15 OLED facilita la vida en movimiento, lo que quiere decir que cuenta con funciones como WiFi 6 para cargar contenido en línea en segundos y la tecnología ASUS Wifi Master Premium con WiFi SmartConnect que selecciona automáticamente la mejor fuente WiFi, por lo que no habrá problemas de señal; y un escudo de privacidad integrado a la cámara web para una privacidad instantánea e inicio de sesión segura y sin contraseña, pues tiene un sensor de huellas digitales opcional en el botón de encendido que funciona a la perfección con Windows Hello.



Por otro lado, su sistema de enfriamiento de doble ventilador con tecnología ASUS IceCool Plus, tiene tres modos de enfriamiento que pueden elegirse por medio de la aplicación MyASUS garantizando que se mantenga fresco para un rendimiento máximo, en cualquier momento y en cualquier lugar. A lo anterior, se une una potente batería de 63 Wh.



Llegó el momento de marcar la diferencia



En palabras del experto de ASUS, los jóvenes quieren destacarse y buscan pantallas fieles, colores increíbles y excelentes configuraciones para generar sus procesos creativos. Pero eso no es todo, también tendrán disponibles los colores Quiet Blue o Cool Silver, acompañado con un exclusivo logotipo 3D de ASUS y una tecla Enter resaltada que los invita a tomar acción y a mostrarle al mundo su personalidad e inspiración.



“Por último, vale la pena resaltar que ya está disponible en las tiendas físicas y online de Alkosto y Ktronix en su versión de 15 pulgadas a un precio de $4.799.000”, finaliza Concha.

