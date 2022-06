El Día del Padre es una fecha perfecta para celebrar el cariño y el esfuerzo de uno de los pilares más importantes de la familia. Existen mil formas de agasajar a papá por su día y una de las mejores es viajando. Este mes de junio, Assist Card lanzó unas promociones imperdibles.

Disfrutar de un viaje también implica conocer qué requisitos solicitan diversos países para vivir una estancia placentera, inolvidable y libre de complicaciones. Visas, bolsa de viaje o tiquete aéreo de retorno son solo algunos aspectos para tomar en cuenta, al igual que una asistencia al viajero, que nos proteja ante cualquier eventualidad o emergencia.



Ser un turista previsor ya es una tendencia mundial. Es por eso que, para el mes del padre, Assist Card, compañía de asistencia integral al viajero, comparte su estudio de intencionalidad en viajes mayo 2022, con los destinos internacionales más buscados por los colombianos a fin de que puedan planificar su siguiente aventura y le regalar a papá una experiencia que recordará toda la vida.



● España: el país ibérico cuenta con diferentes atractivos turísticos y culturales, así como una gastronomía exquisita. Que se hable el mismo idioma y no se necesite visa, también representa un aspecto por el cual diferentes compatriotas tienden a planear un posible viaje hacia ese destino, dado que las búsquedas intermensuales por colombianos sobre viajes a España crecieron en un 5%.



● México: la diversidad cultural, gastronómica e histórica del país, lo hacen uno de los destinos favoritos por los colombianos para una escapada. Visitar las pirámides o fabulosos destinos de playa son una experiencia imperdible. Según lo ha demostrado el estudio de intencionalidad de viajes de Assist Card, el crecimiento de las búsquedas intermensuales hacia allá corresponde a un 11%.



● República Dominicana: los destinos de playa nunca pasan de moda. Playa, brisa y mar, son la combinación ideal para quienes desean desconectarse del ajetreo diario. Por eso, las búsquedas intermensuales hacia ese destino crecieron en un 39%.



● Perú: la riqueza cultural del país peruano, la cercanía con Colombia y facilidad de llegar por tierra o vía aérea, sin necesidad de un pasaporte, son algunas de las razones por la que los colombianos eligen ese destino, en un 14%. Recorrer Machu Picchu, la montaña de los 7 colores o degustar la gastronomía típica peruana, son algunos de los planes en la lista de deseos de los cafeteros.



● Canadá: las búsquedas intermensuales de colombianos hacia el país norteamericano han crecido en un 11%, pues la idea de visitar uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo, realizar deportes de nieve en invierno y vivir una experiencia multicultural, resulta muy apasionante.



Para planes internacionales es importante considerar que cada destino tiene requisitos de ingreso al país diferentes, así como documentos y disposiciones sanitarias particulares. Por eso, es bueno tener en cuenta que se requiere de una buena planificación y contar con una asistencia ante cualquier emergencia durante el viaje.



“La nueva normalidad en viajes tiene a la asistencia al viajero como un must, ya sea por conciencia individual u obligatoriedad gubernamental. En línea con ello, en Assist Card tenemos un amplio portafolio de productos para trayectos nacionales e internacionales, todos ellos con cobertura médica de COVID-19 y la opción de contemplar incluso los imprevistos no médicos derivados de su diagnóstico positivo, como bien pueden ser la cuarentena en destino o la reprogramación del viaje” expresó Hernán González, Country Manager de Assist Card Colombia.



Ahora bien, si el plan de llevar a papá a un viaje internacional no está en la lista de este año, siempre se puede recorrer el país propio y seguirse sorprendiendo de sus maravillas. Existe un abanico de lugares atractivos como Guatapé, Villa de Leyva o La Guajira, que ofrecen experiencias encantadoras. En este marco de ideas, el estudio de Assist Card también refleja que Bogotá, Cartagena y Medellín, se han convertido en los destinos locales más buscados este año, con un incremento de búsquedas intermensuales de 15%, 11% y 8%, respectivamente.

Promos imperdibles

“Pensando en la seguridad de nuestros viajeros colombianos, este mes de junio tenemos algunas ofertas muy especiales que van hasta el 30% off en asistencia por días o asistencia múltiples viajes anuales + cobertura de hijos gratis. Los descuentos incluyen productos con cobertura desde USD60.000 hasta USD3 Millones”, puntualizó González.



Las promociones de Assist Card para el mes de junio estarán disponibles para adquisición del 6 al 13 de junio de 2022.