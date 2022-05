El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y es una fecha especial para celebrar a uno de los seres más amados de toda la familia. Este mes de mayo es el momento perfecto para quererlas más y regalarles experiencias como un viaje inolvidable, debidamente protegidas.



Como cada madre es única en su estilo y personalidad, Assist Card, organización dedicada a brindar asistencia integral al viajero, comparte cinco destinos perfectos para diversos tipos de mamás:

Mamá playera: Disfrutar del sol, la playa, la brisa y el mar, siempre resulta ser un plan imperdible. Para las madres que aman este tipo de viajes, una experiencia inolvidable será visitar un destino como Mallorca, una de las Islas Baleares de España. Allí, podrán disfrutar del azul del mar, deleitarse con maravillosos atardeceres y pasear por las bahías protegidas. Estas serán, sin lugar a duda, unas vacaciones memorables donde el descanso y la relajación tendrán la prioridad.



Mamá aventurera: Emprender una aventura extrema o practicar deportes al aire libre son experiencias fascinantes. Para las madres que aman este tipo de planes, emprender una travesía única en un destino como Bariloche (Argentina) será inolvidable. Dentro de las más destacadas características se encuentran paisajes impresionantes y espacios increíbles para practicar senderismo, ciclismo y kayak, entre otros.



Mamá amante de la historia: Sumergirse en la historia y la cultura de un lugar suele ser otra de las más maravillosas actividades para los turistas. Llenarse de anécdotas y tradiciones del lugar que se visitó, es un recuerdo invaluable. Una madre que ama los sitios detenidos en el tiempo con edificaciones y monumentos históricos quedará sin aliento al visitar la imponente ‘Ciudad Eterna’, Roma (Italia). Este fascinante destino ofrece la posibilidad de conocer lugares representativos de la historia que dieron origen a la humanidad y diferentes culturas significativas para el mundo.



Mamá ecológica: Destinos como Islas Galápagos, en Ecuador, brindan una serie de parajes cómodos y versátiles para todos los gustos, enfocados especialmente al turismo natural. Ubicado en un verdadero paraíso latino, este destino tiene todo lo necesario para que la agasajada disfrute del extraordinario clima tropical y fauna del lugar.



Mamá soñadora: Hay destinos que parecen de ensueño y están en la lista de deseos de muchas mamás. Un espacio donde la naturaleza, el océano, la playa, la montaña y la relajación primen, siempre será un regalo espectacular. El Parque Nacional Natural Tayrona, en cercanías de Santa Marta, Colombia, es un viaje imperdible que cualquier mamá atesorará.

Viaje seguro con mamá en su día

Del 6 al 8 de mayo, Assist Card participará del Black Friday en Colombia, con una propuesta pensada para acompañar a los colombianos en sus viajes, ofreciendo flexibilidad e interesantes descuentos, para que viajen más tranquilos.



“En esta nueva edición, los cafeteros podrán adquirir sus asistencias en múltiples viajes anuales internacionales con descuentos de hasta un 30% off, con opciones que incluyen la cobertura de hijos gratis. Adicionalmente, podrán contratar sus productos bajo la modalidad diaria y de bloques de días con importantes descuentos” expresó Hernán González, Country Manager de Assist Card Colombia.



Sorprenda a mamá y regálele experiencias únicas visitando los lugares más representativos para ella. Tenga en cuenta las medidas, documentos y requisitos sanitarios de cada destino, en especial aquellos donde la asistencia al viajero es una condición migratoria para poder ingresar, como Argentina.



El Día de la Madre es una celebración especial para muchas familias y no hay mejor manera de disfrutar nuevas experiencias que viajando con uno de los seres más amados.



“Desde Assist Card pensamos en el bienestar y salud de nuestros viajeros en estas fechas, por eso todos nuestros servicios cubren COVID-19 hasta el tope máximo del producto. Igualmente, en casos de un diagnóstico positivo, también cubren aquellos imprevistos no médicos a través de nuestro servicio adicional COVID EXTRA” agregó el ejecutivo.



La compañía recientemente lanzó INFINITY, el producto con la cobertura más alta del mercado que brinda asistencia médica hasta por 3 millones de dólares, para seguir velando por la salud de los viajeros, donde sea que vayan.