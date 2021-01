Asociarte Global da apoyo económico a médicos contagiados de covid-19

Los trabajadores de la salud sufren constantes y numerosos abusos, y la pandemia no ha hecho más que agravar esta situación.



Un ejemplo mundialmente conocido es el del médico chino Li Wenliang, quien fue el primero en advertir sobre el extraño brote que empezaba a propagarse por Wuhan a finales del 2019; sin embargo, las autoridades de su país lo censuraron.

Poco después, el médico fallecería precisamente a causa de la nueva enfermedad, de la cual se contagió mientras atendía a sus pacientes.



La historia de Li Wenliang simboliza lo que la pandemia ha significado para los trabajadores de la salud de todo el mundo: una tragedia sin precedentes.



La situación no es diferente en nuestro país, donde el personal médico ya acumula más de 22.000 contagios y 125 decesos, según el Instituto Nacional de Salud.



A esto hay que sumar otros factores, como las condiciones laborales precarias, la contratación por órdenes de prestación de servicios que niegan toda protección social, los retrasos en el pago de los salarios, el estrés en las Unidades de Cuidados Intensivos y la falta de seguridad en caso de contraer el virus.



De hecho, no pocas aseguradoras han dejado de respaldar al personal de la salud por su alto riesgo de contagio.

asociarte global Foto: asociarte global

La primera alternativa por y para trabajadores de la salud

Frustrados e indignados por los abusos constantes del sistema colombiano, varios trabajadores de la salud decidieron unirse para fundar Asociarte Global, una empresa sin ánimo de lucro que se dedica a brindar protección jurídica integral al personal médico.



Esta protección se complementa con acompañamiento para la evaluación de procesos de habilitación en salud, asesoría de prensa y servicios adicionales, como asesorías en derecho laboral y en gestión de pensiones.



Todo este ecosistema de servicios está diseñado para que el personal de la salud pueda dedicarse de forma plena y tranquila a su ejercicio profesional.



“Sin embargo, la pandemia reveló que hay nuevas necesidades y que el gremio está más desprotegido que nunca. Por eso, en Asociarte Global decidimos ir un paso más allá y crear el primer auxilio para personal de la salud en caso de contagio por covid-19”, afirma Estefanía Rangel, directora ejecutiva de Asociarte Global.

Este auxilio lleva por nombre Asociarte Plus y cuenta con los siguientes beneficios:



• Ayuda económica durante los días de incapacidad por covid-19.

• Ayuda económica para la familia en caso de deceso por covid-19.

“Asociarte Plus está disponible para todo el personal de la salud de nivel técnico o profesional, sin importar si atienden la emergencia desde la primera línea o no. Queremos que absolutamente todos se sientan protegidos por nosotros en caso de contagio”, explica Rangel.

¿Cómo recibir la protección de este auxilio?