El asma es una enfermedad que Colombia necesita tomar en serio. El Ministerio de Salud y Protección Social estimó que, en 2020, uno de cada ocho colombianos la sufría, convirtiéndose en la segunda dolencia respiratoria crónica más relevante después de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La entidad también informa que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, incluido el asma, son la tercera causa de muerte en el país.

Otro aspecto que es importante considerar cuando se hace referencia a esta enfermedad es que los pacientes tienen que contar con el tratamiento adecuado para que puedan tener una vida de buena calidad.



El portal Asma bajo control entrega algunas cifras que alertan acerca del impacto que tienen los controles en los pacientes:



- Hasta el 45% de las personas con asma presenta síntomas que no están bien controlados.

- Cerca del 50% de los pacientes cree que su asma está bien controlada.

- Aproximadamente 35 millones individuos en todo el mundo viven con síntomas de asma grave.

- Menos del 20% de los pacientes habla con su médico acerca de cómo el asma afecta su calidad de vida.



Cada persona experimenta el asma de forma diferente y sus síntomas, por lo que la gravedad y el tratamiento necesario pueden variar. Esto es una buena noticia, porque la particularización de los controles y de la manera como se afronta la enfermedad permite un manejo más eficaz de esta afección.

Sin embargo, del 5 al 10% de los casos de asma se clasifica como grave, que puede ser mucho más difícil de controlar, con una importante afectación del bienestar del paciente, incluso si se acude a medicamentos especializados.



Considerando este panorama, que tiene graves repercusiones para el sistema de salud del país, EL TIEMPO y Sanofi adelantarán el foro “Día mundial del asma: síntomas, tratamiento y control de la enfermedad”, que se emitirá el martes 3 de mayo a través de YouTube y cuyo objetivo será incrementar la educación relacionada con el asma severa no controlada y crear una mayor conciencia entre público general, asociaciones de pacientes y cuidadores con respecto a esta enfermedad inflamatoria Tipo 2.

Bienestar en el tratamiento

La realidad es que los pacientes no controlados están en crisis de manera constante. Muchas veces, ni ellos mismos se dan cuenta de la situación porque han normalizado los síntomas o estos se presentan de manera leve, con una importante afectación en su calidad de vida, con obstrucciones nasal y bronquial constantes, dolores torácicos, trastornos del sueño y dipnea o agotamiento cada vez que deciden realizar alguna actividad física.



Por eso, cuando estas personas reciben un tratamiento adecuado según la gravedad del asma que padecen, se pueden dar cuenta del bienestar que les genera seguir un tratamiento adecuado y ceñido a sus necesidades de salud.



Este tema será uno de los varios que se toquen en el foro “Día mundial del asma: síntomas, tratamiento y control de la enfermedad”, que tendrá como especialista médica invitada a la neumóloga Natalia Úsuga.



El evento se convertirá en un espacio ideal para conversar acerca del asma, qué es, cuáles son sus síntomas, cómo se debe dar manejo a esta dolencia respiratoria y qué recomendaciones se les pueden dar a personas que viven con esta condición de salud.

Controlar es vivir mejor

Para los pacientes en particular, y los colombianos en general, es relevante saber que, gracias a la medicina de precisión, es posible individualizar los tratamientos contra el asma. Cuando se siguen de manera juiciosa, es posible que los bronquios que han estado “tapados” vuelvan a abrirse y funcionen normalmente, revirtiéndose lo peor de la dolencia.



Esto significa que cuando se hace un adecuado control de la enfermedad, los pacientes llevan una vida normal. El asma puede estabilizarse gracias a tratamientos o por patologías, pero es muy importante que el paciente reconozca cuándo se presentan los síntomas y dar los pasos adecuados para que puedan ser controlados.



La otra cara de la moneda es que, cuando el paciente no se somete al control correcto o no cuenta con control alguno, nunca va a estar sano. Incluso, si el mal control se ha extendido por años, es posible que pueda desarrollar una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que no se revierte.



Colombia cuenta actualmente con el acceso a toda la medicación necesaria para tratar la enfermedad, tanto broncodilatadora, aintihistamínica y biológica, que es la nueva manera de afrontar las asmas severas y de difícil control, con el fin de estabilizar a los pacientes y reducir su impacto en la salud pública.



Además, el país ha implementado los programas y las campañas que entregan educación a las personas para que puedan acceder a tiempo a los controles y a un mejor bienestar a pesar del asma.



El foro “Día mundial del asma: síntomas, tratamiento y control de la enfermedad” profundizará estos asuntos y les dará una nueva perspectiva a las personas que la padecen, dándoles el mensaje de que, a pesar del asma, es posible llevar una vida satisfactoria.



Para saber más acerca de esta enfermedad y medir los síntomas, puede ingresar a asmabajocontrol.com.co