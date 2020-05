Así vive el Buckingham School el aprendizaje a distancia

El aislamiento preventivo obligatorio ha generado cambios trascendentales en el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes del país. Con la suspensión de las clases presenciales, el desafío a afrontar es la enseñanza desde casa, lo cual implica que docentes, estudiantes y padres de familia trabajen en equipo para continuar con los procesos de aprendizaje.

En respuesta a ello, el Colegio Buckingham desarrolló un plan para continuar brindando educación de calidad y seguir innovando en sus procesos de aprendizaje a distancia.



Richard Marín, jefe del departamento de Tecnología del Área Administrativa de esta institución, explica que “desde hace aproximadamente seis años, tenemos plataformas de ‘e-learning’ que complementan el proceso académico. Esto facilitó la transición a una educación 100 por ciento a distancia. Implementamos nuevas herramientas como Microsoft Teams para reforzar el trabajo colaborativo de nuestra comunidad y continuamos empleando otras herramientas que nos permiten innovar y desarrollar clases más dinámicas”.



Cabe resaltar que este proceso se desarrolló en tiempo récord y solamente fue necesario suspender las clases por un día para capacitar a los profesores y crear grupos de comunicación. A la mañana siguiente, ya toda la comunidad académica desempeñaba sus labores bajo esta nueva modalidad.



Una comunidad que trabaja unida



En la experiencia de apostarle a la virtualidad como principal herramienta del proceso educativo, toda la comunidad del Colegio Buckingham ha aportado sus conocimientos y ha evidenciado su compromiso con los estudiantes.



Como lo afirma Julieta Galeano, coordinadora del Programa PYP, “los docentes han tenido una actitud muy positiva y de compromiso con el colegio y el proceso de educación. De otro lado, los alumnos se conectan puntuales, están contentos y esperan con entusiasmo sus clases. Por su parte, los padres de familia han asumido un rol más profundo; de acuerdo con las dinámicas de sus hogares, para unos ha sido más fácil que para otros, pero les hemos abierto canales de comunicación para que nos den retroalimentación y nos ayuden a evaluar el proceso".



Calidad e innovación, receta del éxito



En lo que respecta a las metodologías, el Colegio Buckingham se encuentra apoyando a los profesores en el desarrollo del currículo a distancia y la aplicación de la diferenciación, es decir, tener en cuenta los diversos perfiles de estudiantes y sus necesidades.

El aislamiento preventivo obligatorio ha sido una oportunidad para mostrarle a los estudiantes cómo adaptarse a una situación inesperada con calidez, calidad, excelencia, innovación y resiliencia. Foto: Buckingham School

“El gran propósito de este proceso es que los estudiantes continúen aprendiendo, que sigan fortaleciendo sus habilidades esenciales y que sigan conectados con el mundo. Desde el punto de vista pedagógico, los recursos de clase dieron un giro y esto nos lleva a estar haciendo balances de las actividades sincrónicas y asincrónicas, elaborar lecciones de manera cuidadosa, aplicar nuevas herramientas digitales y, en últimas, tener otro tipo de acercamiento con los niños, niñas y adolescentes”, afirma Galeano.



Durante esta transición, el Colegio Buckingham ha tenido que sortear diferentes retos. Precisamente, la institución ha tenido que modificar los paradigmas de cómo se debe planear y abordar una clase, teniendo en cuenta que la enseñanza es holística y no se puede descuidar el área emocional ni social.



Por ello, la institución ha establecido una comunicación directa con cada familia para conocer su dinámica diaria y, de esta manera, adaptarse a las diferentes circunstancias de cada estudiante.



Sin duda alguna, el aislamiento preventivo obligatorio ha sido una oportunidad para mostrarle a los niños, niñas y adolescentes del Colegio Buckingham cómo adaptarse a una situación inesperada con calidez, calidad, excelencia, innovación y trascendencia.



“Hoy, lo que nos hace trabajar juntos es una pandemia. No nos olvidemos que debemos mantenernos unidos en este trabajo de sacar a nuestros alumnos adelante, porque ellos son el centro del aprendizaje”, concluye la coordinadora del Programa PYP del Colegio Buckingham.



Viva la experiencia Buckingham



Para tener en cuenta, el Colegio Buckingham es una institución que promueve el desarrollo socioemocional y las habilidades del siglo XXI en sus estudiantes, así como también los motiva a adoptar el estilo de vida de ‘Leader In Me’, basado en los siete hábitos de los niños felices.



Además, el Colegio Buckingham se ubica entre los mejores 33 colegios del país, es multilingue (enseña español, inglés y francés), hace parte de la red de Bachillerato Internacional y facilita inmersiones académicas en Inglaterra y Nueva Zelanda, por mencionar sus diferenciales más representativos.



Si quiere conocer más acerca del Colegio Buckingham y su proceso de admisión, lo invitamos a participar de una charla virtual.

Foto: Buckingham School

Para mayor información, puede llamar o escribir un mensaje vía WhatsApp al número (+57) 310 2545414.