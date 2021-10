Así se vivió el debate sobre la eliminación del aborto como delito

Este 29 de septiembre tuvo lugar la ‘Gran conversación sobre la eliminación del aborto como delito’. En este foro virtual, que organizaron el movimiento Causa Justa y EL TIEMPO, expertos locales y extranjeros expusieron sus opiniones y argumentos en relación con la eliminación del uso del derecho penal y las alternativas de regulación del aborto en Colombia

Como punto de partida, se remitió a la Sentencia C-355 de 2006 la cual despenalizó esta práctica en tres circunstancias específicas. En efecto, las circunstancias en las que el aborto no constituye un delito y, al contrario, se reconocen como fundamentales para el ejercicio de un derecho son: ‘Peligro para la vida o la salud integral de la mujer’, ‘Malformaciones del feto incompatibles con la vida’ y ‘Acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto’.



Cabe subrayar que dicha Sentencia, puso al país como un abanderado en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Latinoamérica, al declarar la IVE como un derecho fundamental para las mujeres en dichas tres circunstancias. No obstante hoy –15 años después de la sentencia– muchas de ellas (especialmente aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad y marginalidad) no solo encuentran enormes barreras de acceso al servicio de IVE, sino que enfrentan riesgo de criminalización por la persistencia del delito, que a su vez subyace a las demás barreras.



Además, en el evento se indicó que hace un año, Causa Justa, integrado por más de 90 organizaciones de todo el país y más de 130 personas, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para eliminar definitivamente el delito de aborto del Código Penal Colombiano, que representa una oportunidad para poner al país de nuevo a la vanguardia. Pero más que eso, para que nuestro país reconozca a las mujeres como sujetos morales y ciudadanas plenas. Sin embargo, se sigue a la espera de esa decisión.

Por ese motivo, este conversatorio tuvo lugar en un momento coyuntural para abordar este debate desde la salud pública, el derecho y desde las percepciones públicas frente al aborto.



El caso de ‘Camila’



*Nombre cambiado para protección de la persona.

Con ese contexto claro, las primeras en expresar sus puntos de vista fueron dos representantes de Causa Justa: Ana Cristina González Vélez, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y Mariana Ardila, de Women’s Link Worldwide.



Ardila comenzó su exposición manifestando que este movimiento quiere poner en el centro de esta conversación a las niñas y adolescentes que sufren el impacto del que denominan un delito ineficaz, innecesario e injusto, como lo es el del aborto, pues en el imaginario colectivo se tiene la idea de que quienes hacen esto son mujeres irresponsables, sin considerar sus realidades y las de sus familias, como le sucedió a ‘Camila’*, una joven de Bucaramanga.



“Ella, generosamente, nos permitió compartir su historia de forma anónima. Como muchas niñas colombianas, fue víctima de violencia sexual al interior de su familia, sus padres nunca la cuidaron, fue mal diagnosticada con un trastorno bipolar y siendo muy joven terminó en la calle, desnutrida, con adicciones y allí nuevamente fue violentada sexualmente y tuvo varios intentos de suicidio, pero contra todo pronóstico logró inscribirse en una universidad pública”, explicó Ardila, quien afirma que ‘Camila’ es una mujer inteligente y valiente, que estaba esperanzada en hacer su sueño realidad.

Sin embargo, relató que a la edad de 19 años –y pese a estar planificando– su método falló y quedó embarazada de su novio y entró en una angustia severa porque sabía que no quería afrontar una maternidad en esas circunstancias.



“A ‘Camila’ le pasó lo que les pasa a muchísimas jóvenes colombianas de escasos recursos y que viven alejadas de las grandes ciudades pues, a pesar de tener el derecho al aborto porque su salud estaba en riesgo, y aun teniendo el certificado para hacerlo, se encontró con inmensas barreras que terminaron impidiéndole de una forma muy cruel que ejerciera su derecho a interrumpir el embarazo y la condenaron a una maternidad impuesta. Para impedir que interrumpiera su embarazo, la internaron a la fuerza en una clínica psiquiátrica, donde la trataron de asesina, la amarraron, la medicaron en contra de su voluntad, lo que empeoró su angustia”, contó la integrante de Causa Justa, para quien usar la amenaza de cárcel da cabida a diferentes abusos y maltratos hacia las mujeres en el sistema de salud y termina alejándolos del mismo y entregándolas al negocio del aborto inseguro.



Y culminó explicando que ‘Camila’ finalmente tuvo a su hijo, a quien ama, pero tuvo que dejárselo a su suegra y esto era lo que precisamente ella no quería. Por historias como esta, Ardila señaló que la Corte Constitucional tiene ahora la oportunidad histórica de dar el primer paso para pasar a otras alternativas de regulación, eliminando el delito de aborto por inconstitucional, como lo hizo recientemente la Corte Suprema en México y hace ya tres décadas la Corte Suprema canadiense.



A su turno, Ana Cristina González, con base en la experiencia de ‘Camila’, ahondó en las razones que motivan a Causa Justa, como un movimiento nacional, a esa lucha de décadas para que todas las mujeres en el país puedan en condiciones de igualdad acceder a un aborto legal, seguro y oportuno.



Explicó, por ejemplo, que se llegó a Causa Justa después de más de 15 años luchando para que el modelo de causales vigente en Colombia sirviera para que las mujeres que necesitan un aborto pudieran acceder a él en forma segura, legal y oportuna. Luchas que se hicieron buscando que se implementara la Sentencia de la Corte Constitucional del 2006.



Pero que frente a las barreras, a las injusticias y a las desigualdades que se producen y reproducen como resultado de un modelo que mantiene el aborto como un delito mientras que a su vez lo reconoce como un derecho fundamental, se hizo necesario plantearle al país esta conversación. Con argumentos, con evidencias, con honestidad. Y eso es lo que busca Causa Justa. Que la Corte le dé la razón en su demanda y que se hable de estos argumentos para profundizar la despenalización social, las condiciones que se requieren para legitimar las decisiones de las mujeres.



“Lamentablemente 15 años después nos encontramos a muchas ‘Camilas’, y lo que nos muestra este caso es que las mujeres colombianas enfrentan profundas barreras de acceso y no estamos exagerando. Por ejemplo, la criminalización por aborto. A las mujeres en Colombia se las persigue por aborto consentido mucho más que a quienes cometen contra ellas violencias o abuso sexual. Más aún, mientras que a las mujeres que deciden abortar se las persigue en un proceso que es en sí mismo un castigo -porque van por atención a una institución de salud y allí mismo las denuncian- esto no sucede con el aborto sin consentimiento. O sea que no se persigue a quienes las obligan a abortar contra su voluntad.



Esta situación refleja también las profundas desigualdades en las que viven millones de mujeres y en virtud de esa dualidad (delito y derecho en tres circunstancias); que hace que sean unos grupos de mujeres los que lleven las peores consecuencias de esta situación, como ocurre con las que viven en mayor condición de pobreza o las que habitan las zonas rurales. Estas últimas, las que concentran el porcentaje más alto de complicaciones por aborto inseguro.



Opiniones de otros expertos y cifras

​

Con respecto a lo que indican y lo que no dicen las cifras sobre este tema en Colombia, Laura Gil, del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, dijo que en 15 años de sentencia no se ha logrado cubrir ni siquiera la cuarta parte del acceso. Explicó que en Bogotá, el 80% de las mujeres que se atendieron por abortos legales comenzó a utilizar métodos anticonceptivos de alta eficacia, lo cual evitó 10.000 abortos inducidos y 27.000 embarazos no deseados. Si estas cifras se extrapolaran al resto del país, se habrían evitado 500 muertes maternas.



Agregó que en Bogotá, las mujeres que solicitan abortos después del segundo trimestre son sobretodo mujeres en situación de desempleo (probabilidad 55 veces mayor), víctimas de violencia (2 veces mayor) o niñas y adolescente (2,5 veces mayor).

Por su parte, Joanna Erdman, profesora de Derecho y Política de Salud en Dalhousie University, Canadá, reveló que desde 1988 no ha habido penas impuestas debido al aborto, pues ese año la Corte Suprema canadiense declaró inconstitucional la ley que hacía del aborto un delito, en un caso llamado R. v. Morgentaler que, pese a tener ya más de 30 años, quedó como un importante precedente judicial.



“Lo que teníamos en ese momento una norma relativamente liberal que permitía el aborto para proteger la salud. No obstante, la Corte encontró la ley extremadamente injusta. La injusticia de esta ley radicaba en las fallas de la puesta en práctica de la misma. En casi todos los aspectos del aborto tratados en esta ley existía confusión, estándares poco claros y desigualdad social. Las mujeres declaraban que eran tratadas de forma degradante y humillante”, recordó Erdman. Como bien explicó la experta, han podido regular sin tener que acudir al derecho penal, sino a través del campo de la salud.



El evento también contó con la participación de Isabel Cristina Jaramillo, Doctora en Derecho de la Universidad de Harvard y profesora en la Universidad de Los Andes y coautora del informe ‘La criminalización del aborto en Colombia’ (2021), quien presentó los principales hallazgos de esta investigación, entre los que está el dato que indica que entre 2006 y 2019, en lugar de disminuir, aumentó la persecución de aborto.

Dijo que se han presentado cerca de 400 casos de criminalización en promedio de manera anual tras el 2008, al tiempo que un cuarto de las condenas suceden contra mujeres menores de edad. Además, que en el 56% de los casos que terminan en condena, la denuncia fue hecha por personal de la salud. También mostró que paradójicamente las imputaciones y condenas por aborto consentido son más que las de aborto sin consentimiento; y que el aborto consentido se condena más que los delitos en los que las mujeres son víctimas, como la violencia intrafamiliar y acceso carnal violento.



Mientras que Roberto Gargarella, constitucionalista profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), se refirió al rol de las cortes constitucionales en temas de despenalización, quienes tienen un papel importantísimo puesto que tienen que contribuir a la conversación democrática y en ese camino van a ganar legitimidad, sin ninguna duda.



Este experto dijo que la Corte puede ayudar “provocando a las ramas políticas, poniéndolas contra la pared. Aquí estamos cotidianamente conviviendo con gente que muere o tiene problemas de salud muy graves”.



Al debate se sumó Silvia Serrano, de la O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University, con respecto a lo que dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la despenalización del aborto.



Para ella, “los estados pueden ser internacionalmente responsables cuando mujeres y niñas no pueden acceder al aborto en las causales más extremas. Aun garantizando el acceso en el marco de las causales, el impacto de la criminalización entre las mujeres más pobres y más vulnerables viola, entre otros, la prohibición de discriminación. El delito de aborto tiene un saldo muy grave en materia de derechos humanos.



A su vez, Diana Guzmán, subdirectora de Justicia y Doctora en Derecho de la Universidad de Stanford, basó su intervención en explicar lo que pasa en los lugares donde es una realidad esta despenalización y los modelos que se han implementado.

De acuerdo con Guzmán, además de los modelos de causales y plazos dentro del derecho penal, como el de Colombia y Argentina, respectivamente, se ha empezado a abrir paso un nuevo modelo, tanto en Canadá como en algunos estados de Australia y en el estado de Nueva York, en el que el aborto deja de ser un delito y se crean una serie de medidas sanitarias.



“Este es un modelo que vale la pena revisar porque ha tenido unos resultados muy interesantes, donde la mayoría de los procedimientos ocurren en los tres primeros meses y, más importante aún, las muertes maternas se han reducido de forma significativa y, con ello, la reducción del estigma”, enfatizó la Subdirectora de Justicia y Doctora en Derecho de la Universidad de Stanford.



Posteriormente, a esta conversación se unieron César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos; Esteban Hoyos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, y Sandra Ramírez, editora Internacional de EL TIEMPO, quienes desde su conocimiento y trayectoria analizaron las opiniones expertas.



Caballero aportó las cifras en torno a las opiniones sobre el aborto en Colombia donde viene aumentado el apoyo de la ciudadanía. De hecho, esos datos indican que solo el 20% respalda el delito de aborto y, por ende, la cárcel.



Hoyos afirmó que “se evidencia en el derecho comparado que las Cortes efectivamente han tomado decisiones relacionadas con el aborto legal” y que “los jueces constitucionales son guardianes de la Constitución…en relación también con las omisiones de otras ramas del poder público…y hay omisiones de las autoridades en relación con los derechos de las mujeres más vulnerables lo cual justifica la intervención del juez constitucional para la protección de los derechos”.



Igualmente, Ramírez se refirió al rol y la responsabilidad de los medios de comunicación frente a este tipo de debates globales y que para ella está muy activo en la actualidad, con serios indicios de retroceso en esa legislación relacionada con el aborto en algunos estados de los Estados Unidos, pero con grandes avances también, por ejemplo en México.



En suma, fue un debate rico en argumentos, que sirvió para que el país escuchara de primera mano y en voces de expertos y expertas, temas que con frecuencia generan preguntas. Seguramente para la Corte este debate será fuente de argumentos.

A partir de los múltiples argumentos y datos expuestos por los diferentes expertos y expertas, el movimiento Causa Justa espera un fallo favorable que coincida con el sentido general de esta ‘Gran Conversación’.