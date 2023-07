La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) avanza en uno de sus principales objetivos trazados: recuperar la maravillosa laguna de Fúquene, gracias a un programa integral que involucra diferentes componentes (maquinaria, actividades sociales y cultura ambiental).

Para este periodo de tiempo se planteó la meta de extraer 9,5 millones de metros cúbicos de sedimentos, como parte de la recuperación de este cuerpo de agua. A la fecha, la entidad está a punto de cumplir la meta.



Esta labor la ha venido desarrollando con maquinaria especializada como barcazas, excavadoras anfibias y una draga de corte y succión, logrando la extracción definitiva de 9.461.845 metros cúbicos de sedimentos y material vegetal, lo que ha permitido la reconformación de 448 hectáreas de espejo de agua devueltos a la laguna. Como parte de la recuperación, la CAR inspecciona a con la ayuda del video los vertimientos para contrarrestarlos, así como la pesca ilegal o la eventual invasión de la laguna.



La vigilancia se hace de día y de noche y se transmite en tiempo real. Esto gracias a un robusto sistema de rastreo y monitoreo, realizado a través de la plataforma Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental (Pescar), ubicada en su sede central en Bogotá.



La ejecución del proyecto de recuperación, que comprende labores de adecuación hidráulica, extracción de sedimentos y retiro de material vegetal acuático, no solo beneficia las tres lagunas del complejo de humedales, sino que se integra hasta los diferentes cuerpos de agua que lo conforman, como ríos, quebradas, canales y vallados.



A la fecha, son alrededor de 7.000 kilómetros de ocho fuentes hídricas, que incluyen los ríos Suárez y Lenguazaque, en los que se ha realizado limpieza y mantenimiento para permitir el libre flujo del caudal, lo que contribuye a que ya sea posible la navegabilidad.

Testimonios

Al conocer los avances del proyecto, los habitantes que residen cerca a esta laguna recibieron con satisfacción la gestión adelantada por la CAR: “Es un poco demorado el proyecto, pero es bueno, se está viendo el resultado”, observa Mario Pirabán, habitante de la vereda Tagua de Fúquene, quien agrega que “es importantísimo que en la laguna se pueda navegar porque así fortalecemos el ecoturismo en la región”.



Como don Mario, cerca de 650.000 personas que habitan en la zona de influencia se benefician con el proceso, gracias a componentes como las técnicas de producción, principalmente pecuarias, que se han transformado para ser amigables con el ecosistema, lo que influye positivamente en la disminución de la carga contaminante que llega a este depósito hídrico natural.



También se ha fortalecido el trabajo con los artesanos de la zona, quienes hoy extraen el junco del material vegetal que se retira del agua y elaboran con él sus canastos y demás productos que comercializan en la región.



Precisamente, el pasado diciembre José Agustín Briceño, uno de los artesanos de la región, hizo un pesebre gigante elaborado con el material que, para el cuerpo de agua, resulta invasor. “Hicimos las primeras figuras gigantes gracias al apoyo de la CAR, que nos ayudó con el material vegetal que sacan de la laguna. La alcaldía nos dio un impulso económico y nosotros nuestro trabajo para ayudar a la naturaleza” comenta.

Barcazas, excavadoras anfibia y draga han extraído 9.461.845 metros cúbicos de sedimentos. Foto: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Proyecto de compostaje

Además de estas gestiones, la CAR ya tiene listo un proyecto de compostaje, el más robusto de Colombia, para que el material extraído se aproveche y se convierta en un abono orgánico que sirva para recuperar las áreas degradadas de la cuenca. Por ahora, el sedimentado se lleva a los predios periféricos que tenían problemas de inundación para ayudarles a disminuir este riesgo.



Doña Concepción Rodríguez es una de las beneficiadas. Recuerda cómo en antaño su predio vecino a la laguna se inundaba y ahora, con el material extraído, ya ha logrado restaurarlo. “Yo he sabido aprovechar el material que se saca de la laguna. Por la cantidad de agua que ha tenido el terreno, se satura y se inunda y el material extraído es una materia prima que nos sirve para ayudar a levantarlo. Con este material hemos venido llenándolo para que cuando llueva no haya tanta dificultad con el agüita”, recalca la señora Concepción.



El secado de los sólidos extraídos del lecho lagunar tiene un tiempo estimado de tres meses, durante este periodo el material dragado y sedimentado se deshidrata y posteriormente es usado para elevar el nivel de los terrenos que están por debajo de la lámina de agua de la laguna.



Esto permite disminuir los niveles de vulnerabilidad frente a los eventos de creciente que ocurren en las épocas de lluvia, mientras otra parte de los sedimentos deshidratados son usados para labores en siembra de cultivos y pastos. “La gente no da permiso casi de echar el sedimento, pero si no fuera por los trabajos de la CAR, en el invierno pasado que hubo, nos hubiéramos inundado”, asegura José Alirio Cañón, habitante del sector El Roble de Fúquene.



Aunque la restauración del espejo de agua ya comienza a ser notoria, la CAR prevé que sea en unos diez o doce años que la laguna esté totalmente recuperada.

Lagunas de Cucunubá y Palacio

A la par de esta recuperación, la CAR mejoró la capacidad de regulación hídrica mediante el retiro de la vegetación acuática y sedimentos del lecho en las lagunas de Cucunubá y Palacio. La meta es remover 3.412.887 metros cúbicos en la primera fase para la laguna de Cucunubá y 760.839 metros cúbicos para la recuperación de la laguna de Palacio.



De esta última ya se han restaurado 15 hectáreas de espejo de agua con una remoción de sedimentos de aproximadamente 363.554 metros cúbicos, equivalente a 47.78 del volumen total a recuperar. La laguna de Cucunubá lleva un avance de recuperación de espejo de agua de 32,2 hectáreas y un volumen de extracción de sedimentos de aproximadamente 735.000 metros cúbicos, equivalente al 21,53% de la meta propuesta.

Dura recuperación

- Hace 200 años el cuerpo de agua tenía una extensión de 12.000 hectáreas.

- La laguna fue sometida a diversos impactos provenientes de actividades humanas.

- Sufrió la expansión de terrenos para la ganadería, perdiendo su espejo de agua.

- También recibió vertimientos ilegales de químicos agroindustriales y desechos humanos.

El lecho del dios FU

- La laguna de Fúquene es alimentada por los ríos Ubaté y Lenguazaque.

- En la laguna nace el río Suárez, fuente hídrica de Boyacá, Cundinamarca y Santander.

- El complejo lagunar se ubica en un área protegida para la preservación de los ecosistemas.

- La recuperación del complejo lagunar beneficia a más de 650.000 personas.