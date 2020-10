Así recuerdan el fenómeno Menudo quienes lo vivieron

Sin lugar a dudas, el tan recordado grupo musical Menudo, ha sido protagonista desde el año 1977 cuando nació en Puerto Rico, gracias a la decisión que tomó Edgardo Díaz, el hombre que estuvo detrás de la banda, y el encargado de tomar las más importantes decisiones sobre quiénes entraban, salían, continuaban y hacia dónde se dirigían, de las anécdotas más especiales para los que en ese momento tuvieron la oportunidad de vivir este fenómeno musical.

“Pensar en Menudo es pensar en unos chicos de pelo mojado con chaquetas impermeables, unos estadios llenos de jovencitos gritando y cantando a grito herido, y un público tan emocionado de ver unos niños que paralizaban todo a su paso porque esos cinco jovencitos, conquistaron varias naciones. Cómo olvidar esos Dulces besos, Súbete a mi moto, Lluvia y Mi banda toca rock, además de los accesorios, ropa, zapatos, todo, todo era Menudo, y es una época linda que da nostalgia recordar”, cuenta Hady Liliana Escobar, fan de la banda.



Y es que Menudo se encargó de llenar las calles y las habitaciones de sus aficionados, de múltiples accesorios y elementos que representaban la carrera de un grupo de adolescentes, que si bien tuvo problemas internos, se convirtió en leyenda al cautivar a la población juvenil como nunca antes se había visto.



“Son tantos los recuerdos que tengo, casi toda mi niñez y adolescencia. Recuerdo cuando se presentaban en "Siempre en domingo", me vestía con overoles y me aprendía sus coreografías. Ya un poquito más grande, guardaba el dinero que me daban mis papás para comprar el mango a la salida del colegio, y lo gastaba los viernes en afiches nuevos de Menudo, llegué a tener 46 afiches pegados en mi cuarto. Cuando perdía alguna materia, el castigo era decomisarme la grabadora y los casetes de ellos. Ellos le dieron tanta alegría a mi vida, me llenaron de ilusión, y aun ahora sigo emocionándome como niña chiquita cuando escucho sus canciones, además, hace dos años puede ir al concierto en Bogotá donde hablé con ellos, los abracé y me tomé la tan anhelada foto, fue uno de los días más felices de mi vida”, comenta Natalia Álvarez, enamorada del grupo.

Como estas memorias, son miles las que se le vienen a la cabeza a los que hoy por hoy están esperando el lanzamiento de la serie ‘Súbete a mi moto’, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre de 2020 a través de Amazon Prime Video. Serán quince capítulos los que contarán la trayectoria de Menudo, a través de cada uno de sus éxitos y personas que hicieron parte de ese mundo artístico inolvidable.



“Sin duda me gustaría ver la serie y recordar todos esos momentos. Me llevaría a una época muy linda de mi vida y volver a cantar a todo pulmón las canciones para hacerle un homenaje a un grupo que me marcó, ah, y obvio ver a Ricky Martin”, finaliza Tatiana Aranguren, seguidora de Menudo.