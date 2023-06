La costa Caribe y su sector turístico se enfrentan a diversos desafíos en el ámbito energético. Entre estos desafíos está la renovación de su infraestructura. En términos de rendimiento y sostenibilidad, la antigüedad de los sistemas de aire acondicionado y producción de agua caliente en ciudades como Cartagena supone una oportunidad para mejorar la eficiencia.

Se pueden evidenciar estas deficiencias cuando no se implementan dispositivos de variación de frecuencia en los sistemas de bombeo de agua. Esto provoca un consumo excesivo de energía en estos, llegando a un 70 por ciento más de lo necesario. Además, la ausencia de termostatos que no gestionan adecuadamente la presencia o ausencia de los huéspedes, la temperatura y la humedad, y no están conectados al sistema de gestión hotelera, es otro ejemplo de ello.



En muchas ocasiones, la eficiencia depende de que el huésped ubique o retire su tarjeta de entrada en un dispositivo obsoleto y que lleva décadas de uso. Por último, la generación de agua caliente se realiza a través de equipos de baja eficiencia, lo que resulta en un consumo excesivo de gas o energía eléctrica.



En este escenario, la estrategia de Veolia en el sector hotelero se centra en soluciones de gestión energética que siguen el camino hacia la reducción de las emisiones de carbono. Para lograr este objetivo, se llevan a cabo diversas acciones dentro del hotel que apuntan a la optimización en el uso de los recursos energéticos.



Entre las opciones que ofrece Veolia para reducir la huella de carbono en el sector hotelero, se destacan el uso de la energía térmica desaprovechada para calentar agua y la implementación de dispositivos inteligentes para gestionar el agua de refrigeración en los sistemas de aire acondicionado de las habitaciones.



La implementación de controladores de habitación y otras estrategias integrales de eficiencia pueden suponer una reducción significativa en el consumo de energía de las plantas de generación de agua helada, sistemas que constituyen, por lo general, entre el 40 y 60 por ciento del consumo total de los hoteles.

Facebook Twitter Linkedin

El Hotel intercontinental Cartagena ha implementado un proyecto para modernización de los sistemas de bombeo de las torres de enfriamiento y sus ventiladores con Veolia. Foto: Hotel Intercontinental Cartagena

Estas medidas, combinadas con un seguimiento en tiempo real del consumo energético y un enfoque proactivo en la operación y mantenimiento de los activos, pueden lograr reducciones significativas en el consumo de gas natural para calentamiento de agua, con ahorros que oscilan entre el 30 y el 50 por ciento.

Además, el aprovechamiento de la energía térmica presente en los circuitos de agua de condensación puede generar ahorros de energía eléctrica del orden del 10 por ciento. Asimismo, la digitalización y automatización de sistemas, como ventiladores y bombas, pueden aportar un ahorro adicional del 5 por ciento.



Veolia promueve activamente la construcción de distritos térmicos y la conexión de los hoteles a ellos, ya que estas infraestructuras permiten reducir la necesidad de tener plantas de enfriamiento individuales y facilitan el uso de sistemas centralizados eficientes. Estos distritos ayudarían a la reducción de gases de efecto invernadero en la costa Caribe y ayudarán a dar el gran salto en eficiencia en el sector hotelero. Además, Veolia sensibiliza a la comunidad acerca de la importancia de actualizar la infraestructura de las utilidades y trabaja por la descarbonización del gran distrito turístico de Colombia.



Puede consultar más información en https://www.veolia.com/latamib/es/hacer-consulta