Así funciona LiFi, usa la iluminación para conectarse a internet

LiFi (Light Fidelity) llega a Colombia de la mano de la empresa Signify, antes conocida como Philips Lighting, todo un referente mundial en temas de iluminación.



Con LiFi, Signify ha creado una tecnología que permite acceder a internet de banda ancha por medio de las luces LED de Philips. Basta con conectar un cable Ethernet a la luminaria, que de esta manera se convierte en un router. La luz, que se modula a una frecuencia imperceptible para el ojo humano, envía los datos. Estos son recibidos y reenviados por un dispositivo con infrarrojo integrado que se conecta en una entrada USB del computador.

Es decir que a diferencia del WiFi, LiFi no emplea ondas de radio, sino ondas de luz con el propósito de transmitir datos de forma bidireccional. No obstante, es importante tener en cuenta que LiFi no reemplaza al WiFi, sino que lo complementa, especialmente cuando las ondas de radio presentan congestión o son débiles.





“LiFi cuenta con importantes beneficios para los usuarios, pues complementa perfectamente al WiFi, una banda que ya está llegando a un punto de saturación. Esto es una realidad y si hoy por hoy nuestras capacidades de banda ancha se están viendo superadas, en diez años, cuando prácticamente cualquier equipo se pueda conectar a internet, la situación será mucho más crítica, por eso es sumamente importante tener alternativas”, explica Felipe Uribe Correa, gerente general de Signify para la región Norte de Latinoamérica.



A lo anterior, Jorge Jusdado, director comercial para el Norte de Latinoamérica, añade que LiFi es “un complemento a la conectividad; ya la teníamos por cable y por WiFi, que funciona por radiofrecuencia, y ahora la tendremos gracias a la iluminación. Esto representa un cambio enorme. Nuestra generación ha crecido viendo las luces de la calle apagadas durante el día; con el LiFi puede llegar a ocurrir que, dado el servicio que presta esa iluminación, las próximas generaciones se acostumbren a ver el alumbrado público encendido durante el día”.

Rapidez, estabilidad y seguridad

​

Además de servir como complemento al WiFi, LiFi ofrece grandes ventajas. Una de ellas es la rapidez. Esto se debe a que las luces para oficina que ha desarrollado Philips y que están habilitadas para esta tecnología, brindan una conexión de banda ancha con una velocidad de 30 megabytes por segundo sin afectar la calidad de la iluminación. Esto da la posibilidad a los usuarios de transmitir simultáneamente varios videos en calidad HD mientras hacen videollamadas.



Hay que tener en cuenta además que con LiFi, a diferencia de lo que sucede que con el WiFi, los 30 megabytes no se reparten entre los dispositivos conectados, sino que cada uno de ellos cuenta íntegramente con esa velocidad.



La tecnología LiFi presenta más ventajas. Por ejemplo, permite una conexión estable en lugares en los que las ondas de radio pueden interferir con equipos, como sucede en los hospitales, o en sitios donde estas no llegan o llegan con muy poca intensidad, como en los espacios subterráneos.

“Igualmente, LiFi destaca por su alto nivel de seguridad, pues la luz no traspasa las paredes, de manera que se disminuyen las probabilidades de hackeo de los equipos conectados. Esto hace de LiFi una solución muy interesante, por ejemplo, para las instituciones financieras”, anota Jusdado.



De hecho, más de treinta empresas de Europa, América del Norte y Asia están realizando pruebas piloto con LiFi. Ahora, Signify apunta a Colombia como nuevo objetivo comercial: “Las expectativas son altas, pues este es un mercado interesante; crece, es sano y demanda innovación, así que nos entusiasma mucho ofrecer innovaciones como LiFi a los colombianos”, concluye Uribe Correa.