Aunque la pandemia generada por la aparición del covid-19 trajo consigo una serie de consecuencias y dificultades para la población mundial, en medio de dicha emergencia, un gran número de compañías supieron identificar y aprovechar las nuevas oportunidades. Tal es el caso de Organic Nails, una empresa mexicana que cuenta con 25 años de experiencia en la industria del cuidado y embellecimiento de manos y pies, y hoy en día tiene presencia en más de 18 países, siendo Colombia el segundo país con mayor importancia para la marca a nivel global.

“En medio de la pandemia y pensando en las necesidades de nuestros clientes, decidimos reinventarnos y proponer estrategias que nos permitieran llegar a los hogares de todos los usuarios a nivel nacional, para facilitarles la comunicación directa con nosotros y la compra de productos, entre muchos otros beneficios”, afirma María Alejandra Hurtado, coordinadora de la App Organic Nails Co, agregando que “Por lo anterior, creamos Organic Nails Co, una aplicación y herramienta tecnológica que se adapta a las necesidades de quienes la utilicen y les da la oportunidad de visualizar nuestros productos, lanzamientos de marca, descuentos exclusivos y más, desde la comodidad de un dispositivo móvil”.

Organic Nails Co: innovación al alcance de todos

En línea con lo anterior, Organic Nails Co no solo facilita el acceso al portafolio de productos de la compañía, lanzamientos y ofertas, también ofrece un servicio de identificación de tiendas cercanas y capacitaciones presenciales y online.



“Organic Nails Co se puede descargar totalmente gratis en dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android y da un sinnúmero de ventajas para quienes exploran en ella. Por ejemplo, permite conocer por medio de geolocalización nuestros puntos de distribución a nivel nacional y da la posibilidad de descubrir las capacitaciones asignadas por mes. Este último punto es clave, mensualmente, el equipo encargado de capacitar a nuestros clientes en técnicas o manipulación de producto, asigna las clases y las publica en la aplicación para que los interesados se puedan agendar ”, continúa Hurtado.

Para Organic Nails también es esencial que sus clientes sientan la mejor experiencia de servicio, por ende, la comunicación es cercana. Dentro de la plataforma se encuentran los botones de sus redes sociales, incluido WhatsApp, para solicitar soporte, solución de dudas y acompañamiento en la navegación de esta novedosa herramienta, una herramienta que permite tener a Organic Nails a la mano.

¿Cómo utilizar la aplicación?

Su uso es muy práctico, solo se requieren cinco pasos:



1. Descargar la aplicación.

2. Ingresar.

3. Autorizar a la aplicación a que acceda a la ubicación para conocer las sedes más cercanas.

4. Registrarse.

5. Explorar.

Para más información, encuéntrelos en Facebook como @organicnailscolombiafans y en Instagram y TikTok como @Organicnailsco. Para descargar la aplicación ingrese a https://jemi.so/app-organic-nails-co.

