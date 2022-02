La seguridad ya no se entiende como un valor que opera solamente en el plano físico. La importancia que ha cobrado el mundo virtual en la vida cotidiana y en ámbitos como el laboral, el económico y el político se ha intensificado con la pandemia y ha tenido como correlato el aumento de amenazas digitales en contra de ciudadanos, empresas y hasta gobiernos.

Facebook Twitter Linkedin

Prosegur Foto: Prosegur

A propósito de este tema, el pasado miércoles 9 de febrero se llevó a cabo el foro virtual “Innovación en un mundo cambiante: así evoluciona la seguridad para el futuro”. Al evento asistieron Luisa Esguerra, líder del Grupo de Negocios de Microsoft; Francisco León, jefe comercial de PayU para América Latina; y José Daniel García Espinel, director global de Innovación y Desarrollo de Producto para Seguridad en Prosegur. La moderación corrió a cargo de José Carlos García, editor de Multimedia de El Tiempo.

Durante el foro, se tocaron temas cruciales para la innovación y la seguridad en un mundo tan cambiante como el nuestro, el cual obliga a las empresas a buscar nuevas alternativas para estar seguras.



Para esbozar un breve panorama, cabe anotar que PayU procesa 1,5 millones de transacciones diarias solamente en América Latina, lo que ha obligado a esta compañía a mantenerse a la vanguardia en cuanto a protección. Microsoft, por su parte, recibe cada día 24 teras en señales relacionadas con seguridad.



En un contexto como este, en el que a medida que crece el uso de tecnologías aumenta el grado de amenazas de las cuales cuidarse, Prosegur, empresa líder en seguridad privada, se ha consolidado como una importante alternativa tanto para personas como para empresas.



“Las personas buscan que la tecnología les haga la vida más sencilla. Por eso, desarrollamos soluciones innovadoras para múltiples necesidades. Por ejemplo, nuestras cámaras de videovigilancia, si bien permiten visualizar todo lo que sucede en el hogar en cualquier momento, usan la inteligencia artificial para alertar al usuario solamente cuando se produzca información relevante, como cuando alguien entra a la casa”, explica José Daniel García Espinel, director global de Innovación y Desarrollo de Producto para Seguridad en Prosegur.

Seguridad a la medida de los usuarios

¿Cómo lograr que la seguridad no entorpezca la experiencia de los usuarios? Ese es uno de los grandes dilemas a los que se enfrentan los desarrolladores, ya que, aunque todos queremos estar más seguros, a nadie le parecería cómodo tener que autenticarse varias veces para simplemente revisar su correo electrónico.



“Las personas están ávidas de inmediatez, pero también de un entorno controlado que les genere confianza. Por eso, es importante diseñar productos que tengan un balance entre esos factores y que no impliquen, por ejemplo, pedir todo el tiempo la contraseña a los usuarios”, anota Luisa Esguerra, líder del Grupo de Negocios de Microsoft.



En este sentido, una gran clave para buscar que la experiencia de los usuarios no se vea afectada por las innovaciones consiste en trabajar directamente con ellos. Este es justamente uno de los enfoques que sigue Prosegur.



“Siempre que nos acercamos a un cliente, hacemos un análisis de sus vulnerabilidades tanto en el plano físico como en el digital, y a partir de ahí fortalecemos con tecnología y servicio de vigilancia. Además, para que nuestras soluciones encajen con las necesidades particulares de nuestros clientes, usamos metodologías que nos permite trabajar mancomunadamente con ellos para garantizar su seguridad”, anota el director global de Innovación y Desarrollo del Producto para Seguridad en Prosegur.

La colaboración entre empresas, otra clave de la innovación

Los riesgos que entraña el mundo virtual son cada vez más avanzados y complejos, y no es posible que cada empresa desarrolle herramientas específicas para protegerse de todas las amenazas posibles.



Esto precisa de una respuesta articulada y, por ello, muchas empresas están trabajando de la mano y ‘co-innovando’ para combatir los riesgos actuales. “No todo lo tiene que hacer una compañía, pues hay ‘partners’ especializados en seguridad que pueden ayudar a otros. A esa razón se debe la importancia de compartir información y construir un ecosistema más seguro. Las empresas, por ende, debemos rodearnos de expertos”, manifiesta Francisco León, jefe comercial de PayU para América Latina.

En ese sentido, Prosegur ha trabajado con gigantes tecnológicos como Microsoft para desarrollar sus servicios, como los relacionados con seguridad en el hogar por medio de cámaras de vigilancia e inteligencia artificial. Asimismo, ha creado alianzas con start-ups que le han permitido obtener ventajas en su sector.



“Hace dos años lanzamos con gran éxito un programa de innovación abierta, el primero en su tipo a nivel internacional para una empresa de seguridad. La idea de este programa fue invitar al ecosistema emprendedor a que nos aportara tecnologías para resolver los retos de nuestros clientes de maneras vanguardistas”, comenta José Daniel García Espinel, de Prosegur.

La necesidad de estar seguro en el mundo físico y en el digital

Otro punto que los expertos tocaron en el foro fue la necesidad de comprender la seguridad como un todo. Hubo un consenso frente a la importancia de cuidarse teniendo en cuenta no solo la parte tecnológica, sino también la humana. Y es que son cada vez más frecuentes las llamadas “amenazas híbridas”, es decir, las que afectan tanto el plano digital como el físico. Son tan peligrosas que estas pueden afectar no solo a personas y empresas, sino incluso a gobiernos.



Teniendo esto en cuenta, Microsoft y PayU buscan constantemente fortalecer las capacidades de los usuarios para protegerlos de cualquier tipo de fraude. En el caso de Prosegur, la empresa complementa el servicio de seguridad privada con alta tecnología: “Los vigilantes de Prosegur tienen el respaldo de todo un ecosistema digital compuesto por cámaras de seguridad, conectividad 5G y centros de control que les otorgan ‘superpoderes’ para que nada se les escape”, anota García Espinel.



Todo lo anterior es fundamental en las distintas líneas de negocio de Prosegur, que constantemente innova para garantizar la seguridad de personas y empresas: “Con Prosegur Alarmas puedes proteger tu hogar; con Prosegur Cash, mantener a salvo tu dinero; con Prosegur Cipher, evitar los ataques digitales en tu empresa; y con Prosegur Security, cuidar a cada instante de tu negocio. Somos el ‘partner’ que protege todo aquello que más valoras”, añade el director global de Innovación y Desarrollo de Producto para Seguridad en Prosegur.



Para saber más sobre este tema, reviva el foro virtual “Innovación en un mundo cambiante: así evoluciona la seguridad para el futuro” en www.youtube.com/watch?v=-sXEjFwZLM4.