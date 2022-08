Samsung vuelve a sorprender con su más reciente lanzamiento, The Freestyle, un proyector con las herramientas de un Smart TV Samsung tan ligero como potente, que se destaca por la facilidad con que permite disfrutar de una pantalla grande en cualquier momento y lugar. Aquí le presentamos sus principales características.

Una pantalla en cualquier lugar

The Freestyle cuenta con un diseño compacto y liviano. Con sus apenas 800 gramos de peso, es ideal para llevarlo en la mano a cualquier parte.



Asimismo, el dispositivo puede conectarse a una batería externa con el cable USB tipo C, provisto para su uso portátil. Esto lo hace compatible con baterías externas con USB-PD y salida de 50 W/20 V o superior. Con la Batería The Freestyle, no incluída con el proyector, se puede disfrutar de 3 horas de experiencia sin interrupciones.



Cabe destacar que el cable de alimentación USB tipo C está incluido con la compra de The Freestyle.

Fácil de usar

Otra de las ventajas de The Freestyle es su fácil configuración. Su pantalla se puede ajustar y mover en las cuatro direcciones, reduciendo la escala hasta un 50%, sin necesidad de cambiar se sitio el proyector.



De hecho, con la Tecnología Auto Keystone,, de enfoque automático, se ajusta automáticamente las imágenes distorsionadas para obtener una pantalla recta y rectangular en todo momento.



También se ajusta automáticamente para brindar una imagen nítida y clara en cuestión de segundos. Además, su ángulo dinámico de 180º permite encontrar una visión perfecta, ya sea en una pared o un techo.



Ni siquiera las superficies desniveladas son un problema para el dispositivo, pues su nivelación automática garantiza una imagen nítida en pantalla, tanto en interiores como en exteriores.

Alta calidad de audio y video

The Freestyle puede proyectar una imagen con resolución full HD entre 30 y 100 pulgadas, según la distancia a la que se ubique el producto.



Esto se suma a una calibración inteligente que permite disfrutar de los colores de acuerdo con el tono de la pared, logrando una experiencia visual nítida en las diferentes superficies.



Otro apartado a resaltar es el sonido, pues el proyector tiene incorporado un altavoz de 360º y 5 watts que le proporciona un sonido premium, intenso y envolvente, sin importar en lugar en que esté sentado.

Una experiencia inteligente

The Freestyle ofrece una experiencia Smart TV con Tizen, que permite disfrutar de las mismas aplicaciones, herramientas y conectividad de un Smart TV Samsung.



También puede usar el dispositivo para acceder a la pantalla de su Samsung TV, sin importar si este está encendido o apagado, y de este modo ver televisión en cualquier habitación.



Igualmente, es posible conectar el proyector con el Smartphone. Para disfrutar en pantalla grande del contenido de su teléfono inteligente, basta con usar la app SmartThing, disponible para Android e iOS, o con AirPlay 2 para dispositivos Apple.



Otra ventaja interesante es Tap View, que permite replicar el contenido en la pantalla, simplemente tocando cualquier lugar de The Freestyle con el teléfono inteligente.



Y si lo que desea es crear un ambiente ideal para cada momento, The Freestyle transforma su espacio con diferentes alternativas de iluminación, prisma o escena, e incluso con alguna de sus tus fotos.



Además, The Freestyle cuenta con el Asistente Bixby integrado para controlar el dispositivo por medio de la voz.

Conozca más de The Freestyle y adquiéralo ingresando a https://www.samsung.com/co/projectors/the-freestyle/the-freestyle-sp-lsp3blaxzl/