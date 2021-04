Así es el portafolio de CRC: una solución para cada problema

El día a día automotriz es incierto e impredecible. Nunca se sabe cuándo llegará la siguiente avería, cuándo se producirá un rayón en la carrocería o cuándo un descuido ocasionará una mancha difícil de quitar sobre la cojinería, entre muchos otros “dolores de cabeza” que consumen el tiempo y el dinero de todo conductor.

Aunque cada jornada venga acompañada de un nuevo problema, haga sus días más tranquilos con la confianza de tener todo lo necesario para limpiar, brillar, lubricar y proteger: la rutina ideal para mantener cualquier vehículo como nuevo.

Un producto para cada necesidad puntual



¿Y si pudiera contar con una amplia gama de más de 1.200 fórmulas especializadas para cuidar de forma práctica, sencilla y económica su carro?



CRC, la reconocida marca americana experta en el cuidado y embellecimiento automotriz y con presencia en los cinco continentes, tiene todo lo necesario en lubricantes, desengrasantes, ceras, siliconas, limpiadores, desinfectantes o aditivos, entre otros productos, para mantener en óptimo estado cada parte mecánica, interior o exterior del auto.

A continuación, una muestra de las posibilidades de los productos de CRC y que esperan por usted:



Limpie y brille como nunca

​

Se dice que en Europa se empezó a utilizar la grasa animal como insumo para brillar la carrocería y protegerla de suciedades del ambiente y los rayos del sol. Sin embargo, sepa que CRC cuenta con un producto que limpia, brilla y protege en un solo paso la pintura del vehículo.



Se trata del ‘Shampoo con Cera Autobrillante’, de alta concentración y biodegradable, el cual ofrece mayor durabilidad y protección sobre la superficie, incluidos los rayos UV. A su vez, es bien sabido que el lavado de su carro, moto o bicicleta es una tarea que toma tiempo y que la lluvia puede arruinar fácilmente. En respuesta a ello, cabe resaltar que este ‘shampoo’ también repele el agua y el polvo que entran en contacto con la pintura.



Y si usted quiere conocer todas las bondades del lavado en seco, el producto ‘Eco Clean’ es el ideal ya que no requiere agua ni jabón. Además, es 100% amigable con el medioambiente.



Entre tanto, si la pintura de su vehículo ya pasó por sus mejores épocas y está en mal estado, usted valorará especialmente la ‘Cera Mega Blue’ con alto poder desmanchador y que, además, brilla y protege con su filtro UV.



Así mismo, en las ciudades es muy común que un pájaro se pose sobre su auto y deje su excremento; una de las manchas más agresivas a las que se expone la pintura. No obstante, la ‘Cera Plus con Teflón’ de CRC puede repelerlas, a la vez que brinda una alta resistencia a la lluvia y es fácil de aplicar y remover.



De igual manera, disimular rayones o raspaduras con muy buenos resultados es la misión de la ‘Cera Color’, la cual está disponible en colores blanco, rojo, negro y gris. Y si desea que su auto brille como el metal recién pulido, la ‘Cera Metal Shine’ de CRC es la alternativa ideal.



Al ir al mecánico, es usual escuchar el típico “eso sale con ‘copao’”. Pues bien, esta frase adquiere un nuevo concepto con los diferentes ‘rubbing compound’ de CRC, mejor conocidos como ‘copaos’, los cuales quitarán esos rayones leves o superficiales que suelen producirse al menor descuido.



Todo en cosmética interior



CRC también cuenta con una amplia gama de limpiadores especializados para cada parte del interior de su vehículo: cuero (asientos), aire acondicionado, rines, cojinería, llantas, parabrisas (y otros antiempañantes), entre otros.



Por si fuera poco, la marca cuenta con diferentes siliconas que eliminan el 99,9% de las bacterias y también contienen amonios cuaternarios de quinta generación; si no está familiarizado con estos compuestos, lo único que debe saber es que resultan invaluables en la lucha contra los virus.



Incluso, la marca dispone de limpiadores con diferentes fragancias (incluyendo tres siliconas que emulan el olor de una colonia masculina) para que cualquier pasajero viva una experiencia que estimule los sentidos al interior de su auto.



Nuevo desinfectante natural



En tiempos de covid-19, desinfectar y limpiar las superficies es una tarea que puede salvar vidas. Recientemente, CRC lanzó al mercado un producto 2x1 que limpia y desinfecta simultáneamente para proteger a las personas dentro y fuera del vehículo.



Mediante una aplicación tipo ‘spray’ llega al mercado un desinfectante y limpiador multisuperficie natural con timol que elimina el coronavirus humano y el 99,9% de las bacterias, virus, hongos y mohos, a la vez que es biodegradable y no requiere agua.



Óptimo desempeño, siempre

​

Es bien sabido que la gasolina que se comercializa en el país posee una concentración de azufre, lo cual se traduce en la acumulación de sedimentos y otras suciedades que oxidan el tanque y otros componentes, afectando con el tiempo la combustión y la comodidad al manejar.



Para hacerle frente a este problema, el ‘Aditivo Gasolina Premium’ limpia las impurezas en el carburador y los inyectores, emulsiona el agua en la gasolina para economizar consumos y aumentar la potencia, así como evita explosiones en el motor para mejorar la combustión.



O también, si está buscando cómo disminuir el consumo de combustible por kilómetro recorrido y así ahorrar un poco de dinero, sepa que el ‘Super Octane Premium’ es la alternativa para incrementar el octanaje y el desempeño de todo tipo de gasolina, a la vez que evita explosiones y golpeteos en el motor.



Finalmente, CRC cuenta con el producto de lubricación número uno en el mundo: el ‘Lubricante Multipropósito 5-56’. Un producto automotriz con cinco beneficios (lubrica, afloja, desplaza la humedad, protege del óxido y limpia del polvo) y más de 56 usos, entre los que se encuentra reducir la fricción en tuercas, limpia y protege herramientas, cables y bujías, y lubrica las puertas del auto, además de remover adhesivos o calcomanías.



¿Dónde encontrar estos productos?



Los productos de CRC Automotriz son hechos en Colombia por MCM Company S.A.S. (empresa perteneciente al Grupo Orbis) siguiendo todos los estándares de la marca americana.



Puede encontrarlos en almacenes de cadena como Homecenter, Easy, Home Sentry, Éxito o Cencosud (Jumbo y Metro), así como en los centros de lujos y repuestos de cada ciudad, como La Bayadera, en Medellín, o el 7 de Agosto, en Bogotá.



