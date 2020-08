Así aporta la ingeniería de EAFIT al fututo razonable con el ambiente

Tres prototipos de vivienda diseñados para el consumo sostenible de energías renovables, en tres pisos térmicos de Colombia. El proyecto TWI-SUN, un sistema modular de paneles solares en el techo del vehículo Twizy que se carga mientras el auto permanece parqueado, ganador del concurso Twizy Contest 2020 que organizó Renault Colombia. Y las soluciones de transporte y movilidad sostenible que le fueron premiadas a la spin off Inmotion Group en un premio internacional de transporte y movilidad sostenible.

Esos son algunos de los proyectos que adelantan investigadores, docentes y estudiantes de ingeniería en la Universidad EAFIT, todos relacionados con aportes a la creación de un mundo más sostenible, con el uso de energía natural renovable y una movilidad vehicular más amigable con el ambiente.



Las casas colombianas sostenibles para 2030



El diseño de tres prototipos de vivienda energéticamente sostenibles y pensados para ser eficientes en los principales pisos térmicos de Colombia: cálido, templado y frío, hace parte del proyecto interdisciplinar Energética 2030, que integran investigadores de EAFIT, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad EIA, la Universidad de Sucre y empresas como Convel, ISA, XM e Internexa. Energética 2030 nació de la convocatoria de investigación Colombia Científica, promovida por el Gobierno Nacional a través de MinCiencias y el Banco Mundial.



En su componente de construcción sostenible, los investigadores de EAFIT contribuyen en el diseño de tres living labs con los que buscan desarrollar soluciones de vivienda hacia el año 2030 reduciendo la demanda energética y mitigando los gases invernaderos que se emiten en estos espacios. Para ello, están creando nuevos materiales y tecnologías que impacten comunidades rurales de departamentos como Antioquia, La Guajira, Norte de Santander, Sucre y Bolívar donde se espera llegar con este desarrollo.



En el contexto colombiano, los pisos térmicos juegan un papel muy importante para su crecimiento económico, por lo tanto, la meta es resolver los problemas actuales relacionados con la construcción y el uso de la energía, teniendo en cuenta que este sector impacta de manera significativa sobre el consumo de los recursos naturales y el calentamiento global. Mediante esta estrategia se espera fortalecer un ecosistema científico que contribuya a la transformación energética del país hacia una mayor sostenibilidad social, económica y ambiental durante la próxima década.



Los investigadores adelantan los estudios para comenzar la construcción de las casas modelo a partir del año 2021 en los campus universitarios de las instituciones en Medellín (UPB), Sincelejo (UniSucre) y Llanogrande (EAFIT), que apostarán por el aprovechamiento de las energías naturales renovables siendo dotadas con equipamiento de alta eficiencia energética, como el caso de electrodomésticos que se alimentan de sistemas solares fotovoltaicos integrados a materiales de construcción como fachadas y techos.



“Se busca tener una infraestructura de investigación que nos permita observar cómo se comportan las tecnologías renovables en estos pisos térmicos, lo que podrá ser un referente para la industria, los investigadores y la sociedad. Lo que visualizamos es que al final de este proyecto estos prototipos sean salas de exhibición donde la gente pueda ir a observar cómo es una vivienda de energía sostenible, qué tecnologías se pueden implementar y experimentar el confort. Para esto se diseñan los prototipos de viviendas y las tecnologías que van apoyar a estas viviendas”, explica Alejandro Velásquez López, director científico de este proyecto en Energética 2030 y profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto de EAFIT.



Las tecnologías son adaptadas a partir de los avances científicos realizados por instituciones participantes en Energética 2030, dentro del que se proponen 11 proyectos distintos, cuatro de estos liderados por los grupos de investigación eafitenses en diseño de producto, electromagnetismo aplicado, y estudios en economía y empresa, de las escuelas de Ingeniería, Ciencias, y Economía y Finanzas de EAFIT.



Diseño de un vehículo con cero emisiones



La pregunta la formuló Camilo González Pérez: “¿Qué tal si la energía del sol, que calentó su vehículo durante todo el día, la podemos almacenar para cargarlo?”



La inquietud surgió de un estudiante de octavo semestre de Ingeniería de Diseño de Producto de EAFIT, quien, junto a Daniel Pérez, Daniel Jaramillo, Daniel Merizalde y Yeison Osorio, también alumnos de ingeniería en la Universidad, desarrollaron el proyecto TWI-SUN, que resultó ganador del Twizy Contest Colombia, certamen que organizó Renault Sofasa.



El equipo TWI-SUN desarrolló un proyecto de planeación y diseño de un sistema modular de paneles solares que se integra al techo del Twizy —en palabras de Camilo González, un vehículo diseñado con una función en específico: la movilidad unipersonal con cero emisiones— y junto con una aplicación móvil permite a los usuarios mejorar la autonomía del auto, ahorrar dinero y disminuir la huella de carbono. El Twizy se carga mientras está parqueado.



“Esta es una muestra de la capacidad de nuestros estudiantes, en equipos multidisciplinarios y con liderazgo de ingeniería. Combinamos esfuerzos de los pregrados en Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Diseño de Producto, con aspectos de otras disciplinas como la ingeniería de sistemas, la administración de negocios y el mercadeo. Lo que nos permite potenciar iniciativas de energía solar, aplicaciones móviles y movilidad urbana, más allá de los aspectos técnicos,” indica Ricardo Taborda Ríos, decano de Ingeniería de EAFIT.



Gracias a este logro, el grupo de eafitenses representará a Colombia en el Twizy Contest 2020 a nivel mundial en la competencia internacional de la matriz del Grupo Renault, que se desarrollará en una fecha por definir —de acuerdo con la mitigación de la pandemia— y en el que participarán, con prototipos funcionales, iniciativas de Francia, Rumania, España, Brasil y Corea, entre otros países. Las otras iniciativas finalistas en Colombia fueron Aizy, de UPB; y Twizy Trok, también de EAFIT, que se ubicó en el tercer lugar de la competencia.



“El reto en Colombia consistía, principalmente, en proponer sistemas de movilidad sostenible y que permitieran mejorar las condiciones de contaminación y los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad, pensando en escalarlo a países en vía de desarrollo. Fue un programa enfocado ciento por ciento en estudiantes de pregrado. Ya para la fase final vamos a seguir desarrollando el proyecto, a asignarle otros tutores y a ponerlo a punto para la final, que no sabemos si será presencial o virtual”, especifica Daniel Osorio Ochoa, responsable de Innovación y del en Renault Sofasa.



A su vez, Ricardo Mejía Gutiérrez, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de Diseño de EAFIT, y uno los tutores de la iniciativa ganadora, destaca la posibilidad de los eafitenses de plantear un tema de movilidad futura con la integración de movilidad sostenible y aplicaciones. “Destaco que espacios como estos permiten capitalizar el trabajo de los estudiantes en proyectos de alta visibilidad. Es una forma para que, de manera aplicada, los alumnos también tengan aprendizajes. Precisamente, en el pregrado en Ingeniería de Diseño de Producto somos unos convencidos de que el aprendizaje va más allá de los cursos”.



Otros equipos de EAFIT en los años 2013 y 2015 llegaron a competir en el World Solar Challenge en Australia, con el auspicio de EPM, y donde EAFIT se midió por primera vez en competencias de talla mundial en movilidad sostenible. Más recientemente, en 2018, el equipo Kratos de EAFIT, esta vez con apoyo de Postobon, RCN y TCC, se destacó en el Ilumen Eropean Solar Challenge, con varias posiciones en el pódium.

Foto: EAFIT

Premio internacional por tener ideas que mueven ciudades inteligentes



Inmotion Group, spin off de EAFIT liderada por egresados eafitenses y dedicada a crear soluciones que impactan el medioambiente y contribuyen a la movilidad sostenible, ganó el concurso Global Start-up FIA Smart Cities, organizado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), por lo que participará en el Foro Virtual de Ciudades Inteligentes que se realizará el próximo 12 de noviembre.



En el año 2014 Inmotion Group se concibió oficialmente como una organización dedicada a la construcción y comercialización de bicicletas eléctricas, siendo una solución innovadora ante los problemas de movilidad y de contaminación del aire por el consumo de energías fósiles que enfrentan ciudades como Medellín. Para esto crearon la marca Borana, el primer medio de transporte de este tipo fabricado en Colombia y a partir del cual la spin off se ha consolidado como un laboratorio para la movilidad sostenible.



Es así como se avanzó hasta el modelo que resultó ganador de la convocatoria internacional de la FIA, que se basa en el análisis de datos para agregar nuevos productos y servicios para una mayor eficiencia en los sistemas de movilidad, así como la operación y el monitoreo de este tipo de soluciones para las empresas.



Según los fundadores de la spin off, mediante la aplicación de las tecnologías disruptivas como la ciencia de datos, las empresas u organizaciones podrán encontrar estrategias de optimización, sea con soluciones propias o de terceros, para mejorar indicadores estratégicos como tiempos de viaje, costos e impacto ambiental derivado de las operaciones de transporte.



“Inmotion Group ganó este concurso debido, principalmente, a su modelo de negocio y al extensivo trabajo que se ha realizado en los últimos ocho años, generando un portafolio que parte de la inteligencia de datos en movilidad. Hemos desarrollado muchas tecnologías, patentes, diseños industriales y diferentes aplicaciones tangibles e intangibles que le sirven a los ecosistemas de movilidad en el mundo para solucionar los retos más importantes de transporte de personas y carga”, comenta Santiago Pérez Cardona, gerente de Inmotion Group.



Este concurso internacional de emprendimiento promovido por la FIA tiene la misión de identificar y apoyar las empresas de tecnología más innovadoras e impactantes del mundo, relacionados con los ecosistemas de las ciudades inteligentes. Los distintos proyectos que fueron presentados están basados en tecnologías que promueven soluciones de movilidad segura y sostenible en las ciudades. Temas como la seguridad vial, internet de las cosas (IoT), conducción autónoma, movilidad electrónica, hardware e infraestructura inteligente, macrodatos e inteligencia artificial, economía compartida, entre otros servicios digitales fueron abordados por las distintas propuestas.



“Ganar el premio implica tener acceso a un foro de ciudades sostenibles e inteligentes que se va a desarrollar de manera virtual, respaldado por la FIA. En este evento van a estar participando grandes empresas de mucha trayectoria en la industria de la movilidad y el transporte. La idea es que una empresa como nosotros tenga acceso a este escenario de manera que podamos presentar nuestra idea de negocios y que de ahí se deriven posibles conexiones para hacer networking con el fin de lograr algunos negocios futuros”, manifiesta Manuela Calle Escobar, cofundadora y jefa de Mercadeo de Inmotion Group.



“En el modelo que se presentó hay un componente importante que es la capacidad técnica de soportar estas soluciones. Hemos desarrollado el conocimiento y tenemos uno de los equipos más importantes de Latinoamérica en soporte para vehículos eléctricos y sus subsistemas para estaciones de carga y operaciones de sistemas de movilidad compartida de última milla”, asegura Santiago Pérez.



FIA Smart Cities eForumal, al que se ha ganado la invitación la empresa eafitense, se realizará por primera vez en formato virtual con tres foros continentales. El primero se hizo en Europa el pasado 22 de julio, y los próximos serán en Asia (23 de septiembre) y América (12 de noviembre), donde se reunirán los principales actores de la movilidad urbana inteligente y sostenible para analizar asuntos como el transporte en tiempos de la pandemia.



Empresas como Inmotion Group son la consecuencia natural de los esfuerzos de investigación e innovación de la ingeniería en EAFIT, desde donde han surgido otras iniciativas como Encicla, el sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.