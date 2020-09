Arquitectura y Concreto, 30 años construyendo hogares y ciudades

Con una trayectoria que ya alcanzó los 30 años, Arquitectura y Concreto se sigue consolidando en el sector de la construcción como uno de los principales referentes en el país, gracias a esa manera particular de asumir y construir desde el corazón cada uno de sus proyectos de construcción de vivienda, infraestructura, centros comerciales y hospitalarios.

Y es que ese impulso, dedicación y entrega para ayudar a construir sueños, hogares y ciudades siempre ha estado bajo la filosofía y pilares de la compañía. Incluso en estos momentos, les ha permitido ser mucho más fuerte. Arquitectura y Concreto es consciente del papel preponderante que cumple un sector como el de la construcción en el proceso de reactivación económica en el país, sumado a su invaluable aporte en la generación de empleo, directo e indirecto, por lo que ha continuado con su compromiso en construcción y comercialización en más de 80 proyectos en el ámbito nacional.



El departamento de Antioquia, a lo largo de estos 30 años de experiencia, ha sido testigo de la capacidad y creatividad de las obras de Arquitectura y Concreto, entre las que se destacan edificaciones icónicas para Medellín y la región como el Parque Explora, la ampliación del terminal nacional del Aeropuerto José María Córdoba, el Centro Comercial Viva Envigado, el Centro Comercial El Tesoro y la ampliación del Hospital Pablo Tobón Uribe.



Reconocimientos y nuevos proyectos



Desde sus inicios, en 1990, esta compañía se ha caracterizado por imprimir un sello especial en las diferentes obras que ha construido, gracias a la constancia y estricta planeación con la que han desarrollado, comercializado y gerenciado proyectos inmobiliarios en los sectores público, comercial, empresarial, institucional, turístico y residencial, al tiempo que han incursionado en otros de infraestructura vial.



Esa disciplina ha sido reconocida a lo largo de su historia empresarial, lo que le ha valido ser galardonada con diferentes distinciones como el ‘Premio a la Excelencia Inmobiliaria 2019’ (Constructora del año), el ‘Premio a la Responsabilidad Social’ en 2018 (Mejor experiencia ambiental), y más recientemente el de ‘Mejores experiencias ambientales segmento constructores’, entregado por Camacol Antioquia, en marzo de 2020.



Algunos de esos reconocimientos exaltan la labor de esta empresa en términos de responsabilidad social, lo cual no es una casualidad, ya que esta obligación es una parte fundamental en la constructora, y está basada en tres ejes de acción enfocados en el cuidado del medio ambiente, el aporte al desarrollo económico y el compromiso al progreso social, a través de la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de la organización, con programas como la “Universidad del Servicio” y “Pasión Vivir, Pasión por servir”; el Programa de formación obras Escuela de Camacol, para la validación de primaria, y la implementación de objetivos ambientales, buscando reducir la contaminación, mitigar los impactos sobre el medio ambiente y sus habitantes.



“Nuestro compromiso trasciende de la construcción de los espacios a la construcción de sueños, alegrías y entornos, de una manera transparente, exigente y planeada, para generar nuevas y mejores expresiones de vida. Entendemos el progreso como un motor social y económico que involucra todos los estamentos de un país en la perspectiva de generar calidad de vida y más oportunidades de bienestar para todos. La solidaridad hace parte de nuestros valores corporativos, por ello destinamos parte de nuestros recursos a la construcción de un mejor futuro, responsable, educado, retador, transparente y solidario”, resaltan voceros de Arquitectura y Concreto.



De otro lado, la compañía destaca cinco proyectos de apartamentos en Antioquia, como muestra de esa decidida apuesta por la reactivación económica, como son Terrazas del Río, en Envigado; El Rosal en Calasanz, en Medellín; Avenida Park, en Medellín; Sierra Grande 2, en El Retiro, y We New Home, en Medellín, cada uno con ese toque especial que siempre busca plasmar esta empresa, caracterizada por transformar los espacios de manera asombrosa.

Foto: Terrazas del Río

Foto: El Rosal

Foto: Avenida Park

Foto: Sierra Grande 2