Apuéstele a las oficinas virtuales

Las oficinas virtuales revolucionaron la menara tradicional de ir a trabajar en Colombia. Con menos de una década en el país y gracias al crecimiento acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se convirtieron en una alternativa para por lo menos 5.000 empresarios que son clientes de sus servicios.



Estos espacios digitales, según los expertos, marcaron una tendencia que responde a las actuales condiciones económicas, con un crecimiento por debajo de las expectativas y con una alta incertidumbre política, les permite a los empresarios buscar opciones para disminuir el riesgo y aumentar su productividad, sin invertir mayores recursos en infraestructura para sus modelos de negocio.



También, son la mejor opción para que los emprendedores jóvenes y Pymes puedan proyectar una mejor imagen corporativa de cara a los clientes.



Es así como funcionan las oficinas virtuales, donde se pueden realizar las mismas actividades que en una oficina tradicional. Entre ellas, recepción y envío de documentos, atención de llamadas, coordinación de reuniones y demás labores diarias que se hacen en una empresa.



Su inversión no es costosa y si, al contrario, muy flexible. Según el número de servicios que adquiera el cliente y el tiempo que los necesite, en el mercado se mueven valores entre 130.000 y 300.000 pesos mensuales.



Las personas que deciden arrendar una oficina virtual, cuentan con toda la logística de una oficina tradicional, es decir, línea telefónica, atención personalizada de las llamadas y la transferencia de éstas a un celular o teléfono fijo, según lo requiera el usuario; dirección física de correspondencia para recibir a clientes y para usarla como domicilio comercial.



Para Sandra Pérez, gerente de Prime My Office, este tipo de oficinas facilitan delegar todo, generando nuevas dinámicas de trabajo a los empresarios interesados en ahorrar en gastos de contratación de personal y de servicios.



En el caso de que la persona necesite realizar reuniones personalmente y de atender, cara a cara, a los clientes, estas compañías también ofrecen por horas o días salas de juntas, oficinas físicas y cerradas e incluso el servicio de recepcionista, secretaria o personal de aseo.



Los espacios físicos y cerrados que ofrecen a los clientes estas empresas están estratégicamente ubicados en Bogotá y en reconocidas zonas corporativas de otras ciudades, además cuentan con mobiliario moderno, tecnología de punta y sistemas de comunicación avanzados.



Este servicio, sea por horas o días, contempla una línea telefónica exclusiva, atención personalizada de llamadas y transferencia a la extensión o puestos de trabajo de los clientes; dirección empresarial, mensajes al correo electrónico notificando las llamadas pérdidas y la recepción de correspondencia que llegue a la oficina. Los espacios pueden adecuarse para una o varias personas, de acuerdo al interés particular de los usuarios.



Según los expertos, los servicios que más están llamando la atención de los empresarios colombianos, son el de oficina física por horas o días (75%), seguido por oficinas virtuales (25%). Sin embargo, hay otros especialistas que le dan mayor valor a los plantes virtuales, con un 35% de aceptación; coworking (30%), uso de oficinas privadas (25%); y alquiler de salas de reuniones y auditorios (10%).



Indicadores de VMG Business Center, empresa internacional referente en este modelo de negocio, confirman que en 2017 la demanda de las oficinas virtuales en Latinoamérica creció un 22%, siendo los profesionales que se dedican a la consultoría, el coaching empresarial y personal, los principales clientes.

Requisitos para arrendar una oficina virtual

Tome nota. Se solicita siempre la firma de un contrato con sus respectivos anexos, el certificado de Cámara y Comercio no mayor a 30 días (si es persona jurídica), copia del RUT, la cédula de ciudadanía y el pago por adelantado.



Algunas empresas suelen pedir depósitos de garantía que serán devueltos al finalizar el contrato y el pago de membresías.

Cinco razones para creer en este servicio

1. Aumenta la productividad, pues los clientes solo tienen que pagar por el tiempo de utilización de las oficinas.



2. Simplifica la operación, teniendo en cuenta que todos los servicios están en una sola factura.



3. Inmediatez para iniciar la operación comercial, pues los espacios de trabajo están listos para usar y con todos recursos necesarios para empezar a producir.



4. Flexibilidad en los tiempos de contratos, pues con este modelo puede contratar todos los servicios a partir de tres meses y sin cláusulas de permanencia.



5. Cero inversión en mobiliario, personal, nómina e infraestructura física y tecnológica.