Apuestas de la Vuelta a España y US Open

US Open

Dobles masculino

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vs. Robin Haase y Wesley Koolhof



Tras superar las dos primeras rondas del US Open, la pareja de tenistas colombianos, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, enfrentarán los octavos de final frente a los holandeses Robin Haase y Wesley Koolhof.



Los dos primeros partidos de los colombianos fueron contra el uruguayo Pablo Cuevas y el estadounidense Steven Johnson. Dicho encuentro fue de trámite y los superaron en dos sets por un marcador de 6-2 y 6-3.



La segunda ronda tuvo un poco más de trabajo para Farah y Cabal, debido a que el juego se definió en tres sets: 5-7, 6-4,6-3.



Para el duelo por los octavos de final, Cabal y Farah encabezan las apuestas en BETPLAY: 1.60 para la victoria de los colombianos, 2.30 si ganan los holandeses. Cabe recordar que la pareja de tenistas cafeteros son los número uno del mundo, y sus rivales están en el puesto 13.



Cuartos de final individual masculino

Roger Federer vs. Grigor Dimitrov



Uno de los mejores tenistas de la historia no ha tenido inconvenientes para superar las cuatro rondas previas para meterse en los cuartos de final del US Open contra Grigor Dimitrov.



Las apuestas en BETPLAY favorecen al suizo con un 1.07 de pago al monto invertido por el apostador. Por otro lado, Dimitrov mantendrá un 9.50.



Sin duda alguna, Roger Federer es uno de los grandes candidatos a quedarse con este Grand Slam, el cual ha conquistado en cinco ocasiones. Sin embargo, hace once años, el tenista suizo no consigue alzar este importante título en Estados Unidos.

Cuartos de final individual femenino

Serena Williams vs. Wang Qiang



La potente tenista estadounidense, Serena Williams. No ha tenido problemas para avanzar en el US Open. Superar cuatro fases previas la ponen como una de las grandes candidatas para pelear con el título.



Para este juego, BETPLAY tendrá como favorita a Serena Williams con un 1.20 en las apuestas. Por otro lado estará Wang Qiang con un 4.75.



El contundente favoritismo de la tenista estadounidense se da por el gran nivel exhibido en sus cuatro partidos previos, en los cuales no tuvo problemas superando a tres de sus rivales en dos sets.

Encuentre aquí las cuotas para estos encuentros en BETPLAY:





Vuelta a España

Décima etapa contrarreloj individual



La Vuelta a España empieza su etapa decisiva, y la décima etapa será clave para definir los ciclistas que estarán en el podio de la clasificación general.



La décima etapa constará de una contrarreloj individual de 36.2 Km, los cuales favorecerán a los especialistas, debido a que el tiempo que se ha perdido puede recuperarse en esta carrera.



Para esta etapa, ninguno de los colombianos presentes en la Vuelta serán favoritos. Nairo Quintana empezará esta etapa como líder en la general, sin embargo, su inmediato perseguidor, Primoz Roglic es una amenaza en esta carrera, la cual lo favorece por sus condiciones en la contrarreloj individual.



Seis son los segundos que tiene Nairo Quintana sobre Roglic, la posibilidad de perder el liderato es latente, por esto, BETPLAY tiene los siguientes valores en las apuestas: Primoz Roglic tendrá un 1.40, Vail Kiryienka 7.50 y Nelson Oliveira mantendrá un 8.00 completando el podio en las apuestas.