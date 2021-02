Apuesta en la fecha 10 del FPC con Mozzart Bet

Este sábado inicia la décima fecha del fútbol profesional colombiano, y ya superamos la mitad del campeonato, por lo que cada uno de los equipos tiene que encontrar su forma ideal para la recta final.



En Mozzart Bet tienes las mejores cuotas para apostar por tus equipos favoritos y obtener ganancias que no imaginabas.

Equidad vs Boyacá Chicó - Sábado 5:30 pm

Los ‘Aseguradores’ vienen haciendo una gran campaña. En su última salida vencieron a Águilas Doradas, como visitantes en el Alberto Grisales, y se metieron en la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones.



Boyacá Chicó, por su parte, sigue sin levantar cabeza, y la victoria ante América quedó en el olvido con su derrota ante Santa Fe.



Las cuotas de este partido están así: 1.65 victoria de Equidad, 3.45 empate y 5.50 victoria de Chicó.

Patriotas vs Junior de Barranquilla - Sábado 8:00 pm

El estadio La Independencia de Tunja no es una buena plaza para Junior de Barranquilla. Hace unos días cayó ante Chicó y, en los últimos ocho encuentros, contra Patriotas no ha podido ganar. Sin embargo ‘Los Tiburones’ llegan motivados por el triunfo ante Millonarios.



Patriotas llega de descansar en la fecha anterior, lo que les permite afrontar con mayores fuerzas este encuentro.



Estas son las cuotas para que apuestes: 2.85 victoria de Patriotas, 2.80 empate y 2.70 victoria de Junior.

Deportivo Pasto vs América de Cali - Domingo 6:05 pm

No es el mejor campeonato para Deportivo Pasto, llega a la décima fecha con tan solo un partido ganado y dos derrotas, en tres encuentros. El equipo de Diego Corredor buscará aprovechar este juego ante un rival que conocen bien, y al que ya vencieron en enero de este año por la Copa Colombia.



Pero si los pastusos están mal, en América se le acaban los créditos a Juan Cruz Real y una derrota en este partido podría significar su salida de la institución ‘Escarlata’.



Los ‘Diablos Rojos' no ganan en el estadio Libertad desde marzo de 2019.



Las cuotas de este partido en Mozzart Bet están así: 2.50 victoria de Pasto, 2.95 empate y 2.95 victoria de América.

Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe - Domingo 8:10pm

Siempre que se enfrentan ‘Azucareros’ y ‘Cardenales’ salen buenos partidos. Y esta vez juegan los dos mejores equipos del campeonato.



El DT Alfredo Arias ha logrado consolidar una nómina que pone a soñar a los caleños con el título de campeón al final del semestre.



Los bogotanos no ganan en Palmaseca desde 2018, ¿Romperán con esa racha en este juego?



Para este encuentro, las cuotas están en: 2.25 victoria del Cali, 3.00 empate y 3.30 victoria de Santa Fe.

Deportivo Pereira vs Once Caldas - Lunes 6:00pm

Clásico es clásico y generalmente no importa la tabla de posiciones. Por eso, Pereira quiere salir del último puesto con la primera victoria del campeonato ante su rival histórico.



Once Caldas tan solo lleva un triunfo en esta temporada y, si no gana, complica sus posibilidades de clasificar a los ocho.



Las cuotas de este partido son: 2.50 victoria del Pereira, 3.00 empate y 2.90 victoria de Once Caldas.



Recuerda que todas las cuotas están sujetas a cambios.



¿Te animas? Toma una decisión, regístrate y haz tu apuesta para empezar a ganar con Mozzart Bet Colombia.