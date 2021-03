Aprendizaje a lo largo de la vida, la salida ante los retos futuros

Si es profesional y entre sus planes está complementar sus estudios, no se puede perder la Feria Nacional de Posgrados que se llevará a cabo del próximo 16 al 21 de marzo en el país. La entrada es libre, con inscripción previa sin ningún costo en este formulario.



Los interesados podrán realizar la búsqueda de programas como especializaciones, maestrías, MBAS, doctorados, diplomados, cursos especializados, cursos de Idiomas y adicional encontrar opciones de financiación para continuar con su formación académica.

En esta edición, el encuentro contará con más de 30 reconocidas instituciones educativas para que los interesados conozcan sus programas de formación, descarguen los folletos o pensums en PDF. Igualmente, podrán ser atendidos en línea por los asesores de carrera de la facultades y sostener una videollamada o conversación por Whatsapp; si quieren registrarse en alguno de ellos e iniciar el proceso de matrícula, lo podrán hacer en el formulario de la universidad, con el botón regístrate.



El mundo ya era VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, por sus siglas en inglés), pero en estos tiempos de pandemia ha resonado mucho más en artículos, blogs y podcast sobre los cambios y la nueva normalidad.



El término, utilizado el siglo pasado por los militares en Estados Unidos tras la Guerra Fría, calificaba el nuevo orden como volátil por la gran velocidad con la que estaba cambiando el entorno, incierto por la enorme dificultad de anticiparse a nuevos eventos, complejo por factores críticos que afectan la toma de decisiones y ambiguo por la dificultad de interpretar los acontecimientos y su impacto en la sociedad.

Un nuevo VUCA

Adaptarse al nuevo contexto implica romper con los esquemas clásicos para afrontar la transformación de los negocios que en él se desarrollan.



“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”, decía Peter Drucker. Pero, ¿cómo crear un futuro en medio de este contexto VUCA? es aquí donde el concepto de lifelong learning (aprendizaje a lo largo de la vida) se vuelve un imperativo para los seres humanos.



Es un reto para el liderazgo de hoy gestionar la innovación, la transferencia de conocimiento y buscar nuevas formas de hacer las cosas no solo para ofrecer nuevos productos o servicios que se adapten a las necesidades de los clientes, sino como motor para la generación de valor en la sociedad.



Se trata de re-definir un nuevo VUCA (vision-understanding-clarity-agility) que integre la volatilidad con una correcta visión del futuro, transformando la incertidumbre en entendimiento a través de nuevos conocimientos y actualización constante. “Es así como se afronta la complejidad con claridad, al simplificar tareas y acciones, y de reemplazar la ambigüedad con agilidad desarrollando la habilidad de detectar oportunidades no tradicionales para accionar la innovación en los negocios”, explica la diseñadora industrial y docente del CESA Ximena Santos Arias, máster en coaching gerencial y consultora en innovación.

Un cerebro para la creatividad

El lifelong learning se convierte en impulsor de cambio para el directivo de hoy. Potencia el desarrollo del líder hacia el ejercicio pleno de todas sus potencialidades, brindándole las oportunidades de acceso al conocimiento en cualquier etapa de su vida. El aprendizaje constante invita a desaprender para aprender.



Conocer a lo largo de la vida no es más que crearle al cerebro novedosos estímulos para generar nuevas capacidades. A lo largo de la vida, este está creando conexiones neuronales (sinapsis), matriz de la memoria y aprendizaje. Por tanto, un cerebro que se entrena de forma constante genera nuevas sinapsis o, lo que es igual, nuevos aprendizajes.



Nuevas conexiones implican otras habilidades con las que los seres humanos son capaces de hallar caminos distintos a los habituales para resolver problemas de forma eficiente. Esos son la creatividad, motor del cambio. De allí la pertinencia de esta como una de las principales habilidades a fortalecer en todos los niveles de la empresa.

Aprender para salir de las zonas de confort

En su libro Learn or Die, Edward Hess cita la creciente globalización actual y las tecnologías en rápida evolución como razones por las que las personas y las organizaciones deben maximizar su capacidad de aprendizaje. Esta es la base para la mejora continua, la excelencia operativa y la innovación, factores sin los cuales las organizaciones de hoy son viables.



Así lo ha entendido una institución como el CESA, razón por la cual ha incorporado este concepto en sus planes formativos para distintas generaciones, desde niños de 8 años, pasando por jóvenes profesionales o expertos con amplia experiencia, hasta adultos senior.



El programa junior, por ejemplo, se centra en el autoconocimiento como punto de partida para reflejar capacidades extraordinarias que permitan el goce del proceso formativo. Y en profesionales y adultos senior, programas de todo tipo, incluso no exclusivamente ligados a la administración de empresa, disciplina por la que es reconocida el CESA, con gran profundidad en herramientas como trabajo en equipo, pensamiento crítico, comunicación, entre otras habilidades que hoy marcan diferencia.



“El reto es sentirse cómodo con lo nuevo y desconocido porque la “novedad es poder”: la mente se amplía y no vuelve a ser igual que antes”, enmarca Ximena Santos. Y añade que es el aprendizaje constante el que permite desprenderse oportunamente de las cosas que más se conocen y por las que se entra en la zona de confort.



Por ello, hay que abrazar el lifelong learning. Tener incorporada una capacidad, casi innata, para aprender conocimientos nuevos y “desarrollar nuevas habilidades a lo largo de la vida, como fórmula para permanecer activos en todas las áreas de desarrollo personal y profesional”, concluye la especialista en innovación del CESA.