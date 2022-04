¿De qué se trata la revolución educativa de la que usted habla? ¿Cómo se aplica en un país como Colombia, que tiene condiciones diferentes a las de EE. UU.?



Usted podría pensar que está en un mundo diferente, pero no es así. Claro, en Colombia hay pobreza, así como en muchas partes del mundo, y esa es una de las razones por las cuales la educación debería cambiar.

La educación en Colombia y en EE. UU. es la misma, un modelo creado hace 125 años, que copió el modelo universitario de la época y fue diseñado teniendo en cuenta a estudiantes de 20 años, no niños de 5, 6 y 7 años.



También había otra diferencia: quienes asistían a un centro educativo tenían el firme propósito de aprender y tenían una relativa independencia económica.

¿Cuál es la diferencia con los estudiantes de hoy?

Los estudiantes actuales nacieron de este lado de la frontera digital y por ello tienen otra clase de ritmos y expectativas. Lo que menos quieren es escuchar a un maestro dictar cátedra, que es la forma tradicional en que nuestro sistema educativo comparte información.



Ahora, todo lo que un estudiante debe saber está en Internet. Lo que debe saber es cómo manejar Internet y distinguir entre lo que sirve y lo que no. Necesita evaluar la calidad e identificar lo que es basura. Luego, debe saber participar con otros estudiantes en sitios remotos, y la vez manejar las diferencias culturales, el entendimiento global y otras cosas que jamás nos imaginamos que deberían saber.

En la educación tradicional, estamos perdiendo el foco porque no sabemos quiénes son nuestros alumnos y no hemos identificado el propósito de la educación, que para muchos ministros de educación de diferentes países es tan solo aprender cosas, recibir contenidos.

¿Dónde quedan los maestros?

Debemos tener una conversación sobre cómo se da la educación. Los maestros debemos cumplir con nuestra parte y es ser mensajeros del mejor pensamiento, el pensamiento de gente muy inteligente, el de líderes de la educación. Tenemos que ser modelos a seguir y eso es lo que líderes de todo el mundo, y de colegios públicos y privados, discutimos en eventos como el congreso de Los Caobos.

¿Cómo son los estudiantes de hoy en día?

Ellos tienen la capacidad de cuestionar el propósito de la educación cuando ven que no va para ningún lado, más cuando todo lo que hace es ponerles requerimientos y restricciones. La revolución educativa debe enfocarse en el estudiante y llegarle a dondequiera que esté. Es darle propósito, razones para ir al colegio. Y gran parte de ese cambio tiene que ver con el aprendizaje activo, el de hacer cosas. El de hacer cosas con las manos, construir. Algo tan simple como sembrar plantas.



Es aprender ciencias mediante la práctica. Convertir un producto en algo que se pueda vender, ser emprendedores y aprender a ser independientes, lo opuesto a sentarse en un pupitre a tomar notas porque un supuesto experto al frente del salón les dice qué deben aprender.

¿Cuál es la importancia de los modelos a seguir?

Hay algunos estudiantes, menos privilegiados, que no tienen un modelo a seguir ni familias que los motiven a estudiar con la promesa de que, si lo hacen, les irá mejor en la vida. Es más, algunos no tienen siquiera un hogar a dónde ir.



Esos estudiantes deben encontrar un propósito para su educación, una forma de empoderamiento, conocer su territorio, hallar relevancia, conocerse a sí mismos y comprender para qué están en esta vida.



Así, el papel del profesor no es seguir diciéndoles cosas, sino empoderarlos. Ese es uno de los cambios más grandes, que debemos lograr mientras aún estamos atados al viejo modelo educativo.

¿Cómo convencer a los gobiernos de este cambio?

No podemos esperarlos. Los gobiernos son lentos en adoptar políticas educativas. Si esperamos a que ellos actúen, nos pensionamos y no alcanzamos a ver el cambio.



También falta enseñar algo clave y es la educación sobre la toma de riesgos. Esto no se logra con un profesor que habla frente a la clase. ¿Dónde queda la toma de riesgos? Eso es algo que los gobiernos deberían incluir en el currículum.



Una buena forma de sacar el aprendizaje del aula de clases es trabajar con proyectos, y en eso Los Caobos se ha caracterizado: en tener, especialmente durante los últimos 5 años, estudiantes en extremo innovadores, inventivos y capaces de solucionar problemas, algo admirable en jóvenes de 15 años.

¿Cómo se compara la experiencia en Los Caobos con otros proyectos educativos en Colombia?

El proyecto en Cartagena, con Avante School, es muy nuevo, tiene solo 2 años y comenzó en la pandemia. Allí comenzamos con niños de preescolar de 3, 4, 5 y 6 años. A medida que ellos crezcan, habrá que hacer modificaciones a la sede física para recibir a más estudiantes nuevos.



En contraste, Los Caobos lleva más años con el nuevo sistema. Ambos son colegios privados y las familias en Cartagena y Bogotá que tienen a sus hijos en estos colegios son muy similares. En ambos no hay estudiantes del estrato socioeconómico de los colegios públicos.



Este tipo de aprendizaje no está basado en lo socioeconómico, sino que es una realidad humana; está enfocado a las edades adecuadas y se diferencia entre las necesidades de los alumnos de kínder a 11 o 12, y los de las universidades.



Una de las diferencias entre la educación privada y la pública en Colombia es el número de estudiantes en el salón de clases, el número de alumnos por cada profesor. La ironía es que las técnicas para un aprendizaje altamente efectivo, a pesar de que en los colegios públicos hay más de 30 estudiantes por clase, permiten el aprendizaje entre alumnos, las discusiones entre grupos pequeños, la práctica fuera del salón, en otros lugares del campus, y las pasantías de negocios.



Lo anterior quiere decir que el profesor ya no tiene el control de impartir efectivamente el conocimiento a un grupo de 30 estudiantes al mismo tiempo solo con hablar.

Es en este momento en que el maestro se debe convertir en un estratega, estar muy entrenado en logística para saber dónde y cómo los estudiantes están aprendiendo, y ser un director de orquesta para juntarlos a su debido tiempo.

O sea que hay que entrenar a los profesores…

Sí, eso es parte del modelo. Es nuestra responsabilidad entrenarlos. Para ello, miramos en todo el mundo los modelos de enseñanza efectiva. Es que tenemos que empezar por algún lado. Comenzamos los congresos en 2017 y ya este es el tercero.