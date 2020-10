Ante un ataque cerebrovascular, ¡actué de inmediato!

Sabía que…



¿Cada 2 segundos una persona en el mundo sufre un ataque cerebrovascular? ¿Cada año, 17 millones de personas en el mundo mueren de ACV? ¿El ataque cerebrovascular, conocido como stroke, derrame o infarto cerebral, es la segunda causa de muerte en el mundo, según la OMS? ¿Que el ACV es la primera causa de discapacidad en adultos en el mundo? ¿Y, que una de cada cuatro personas mayores en el mundo sufrirá un ACV?

Sí las cifras son contundentes, pero más contundente aún es que ante un ataque cerebrovascular(ACV) seamos capaces de reaccionar rápidamente. ¿Por qué? parte de la respuesta con dos datos más: cada segundo que pasa desde que sucede un ACV mueren 32.000 neuronas, sin embargo, una de cada diez personas con un ataque cerebral tiene una mejor recuperación cuando es atendida en unidades especializadas en su tratamiento.



De otro lado, explica el doctor Germán Enrique Pérez, director ejecutivo de RecaVar, la Red Colombiana Contra el Ataque Cerebrovascular, cada día en Colombia las instituciones de atención están mejor dotadas en infraestructura, equipos y personal altamente capacitado para responder oportuna y adecuadamente ante el indicio de un ACV, lo que permite un diagnóstico y tratamiento más profesional.

Además, dice el doctor Pérez, “es importante que las personas sepan que por ley está establecido que esta es una urgencia que deben atender todas las EPS y que los medicamentos y terapias para su tratamiento están incluidos en lo que comúnmente se conoce como el POS, por lo que cualquier paciente debe ser atendido”.



De ahí que el llamado es a actuar de inmediato, ya sea marcando al 123 para ser atendidos por una ambulancia o llevando al paciente lo más pronto posible a una institución de atención.

¿Pero, qué es un ataque cerebrovascular?

Esta es una enfermedad que se da cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene, ya sea por unos segundos, lo que hace que el cerebro no pueda recibir nutrientes y oxígeno y las células cerebrales pueden morir.



Según explica el doctor Pérez, “hay dos tipos principales de ACV; uno, es el hemorrágico, que ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe, lo que hace que la sangre se salga hacia el cerebro, lo que se da por diversos factores: porque la persona es hipertensa, diabética o porque tiene elementos genéticos que condicionan la posibilidad de formación de coágulos y el desarrollo aneurismas, por ejemplo”.



El otro es el ataque cerebrovascular isquémico que sucede cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado o tapado por un coágulo de sangre. “Lo más común es que un ACV se presente en el cerebro, en territorios arteriales, principalmente en la arteria cerebral media”, agrega el doctor Pérez.

¿Cómo identificarlo, cuáles son los principales síntomas?

Lo primero que hay que entender, advierte el especialista, es que los síntomas se presentan de manera súbita, repentina. En el mundo, agrega, se utiliza el acrónimo FAST como herramienta para recordar rápidamente los principales síntomas de un ataque cerebrovascular, con el objetivo de que se busque atención de emergencia.



“F, (face) o rostro caído, si se le pide a la persona que sonría y algún lado de su cara o boca está caído; A (arm) o brazo débil, si se dificulta levantarlo o pierde fuerza; S (speech), es decir, la dificultad que tiene la persona para hablar, o si habla incoherencias o no entiende lo que le dicen; y T (time) que es tiempo, que quiere decir que entre más rápido usted consulte más posibilidades tendrá de recibir un tratamiento adecuado”, indica el doctor Pérez.

¿Qué hacer y qué no ante un ataque cerebrovascular?

Lo primero es que si ve alguno de estos síntomas acuda a emergencias inmediatamente o pida una ambulancia al 123, pues la persona tiene un 65 % más de probabilidad de estar sufriendo un ACV.



Mientras llega al hospital, mantenga al paciente en posición horizontal y eleve ligeramente la cabeza y hombros del paciente, y no le suministre ningún tipo de alimento, bebida o medicamento, esto solo podría agravar la situación.



“Si se va a trasladar al paciente, es importante hacerlo a un centro de atención que esté dotado y en la capacidad de atenderlo debidamente, tanto con personal idóneo (neurólogos o internistas entrenados en ACV), como con equipos, que tenga un tomógrafo que permita realizar escanografías, resonancias magnéticas o un TAC para confirmar o descartar el ataque”, aclara el doctor.



Llevarlo inmediatamente al hospital o centro de atención, significa también que los especialistas podrán determinar el tratamiento a seguir, ya sea con medicamentos, terapias, o con algún procedimiento quirúrgico, esta es la mejor manera de responder ante un ACV.

Actúa Con Velocidad: Redes que salvan vidas

Teniendo en cuenta, como ya se ha explicado, que el ACV es una de las enfermedades que más muertes causa en el mundo, desde hace varios años cada 29 de octubre se conmemora el día mundial de la prevención del ACV, fecha en la que entidades como la American Stroke Association organizan múltiples actividades dirigidas a divulgar, promover, prevenir sobre la enfermedad.



Colombia se une nuevamente este año, esta vez de manera virtual, a través del Foro ‘Actúa Con Velocidad: Redes que salvan vidas’, un evento dirigido a médicos generales, emergenciólogos, neurólogos y personal paramédico, que contará con la participación de organizaciones como la Asociación Colombiana de Neurología, RecaVar, la Asociación Colombiana de Radiología, la Asociación Colombiana de Neurointervencionistas, e instituciones médicas y clínicas



Entre los objetivos de ‘Actúa Con Velocidad: Redes que salvan vidas’, comenta el doctor Pérez, “está insistir ante el país en la necesidad de que las guías y rutas de atención que están elaboradas desde hace más de un año, se pongan en marcha por el Ministerio de Salud, para que la posibilidad de que se atienda de manera eficiente a los pacientes mejore”.



Así como concientizar a la población sobre que es una enfermedad que tiene tratamiento, por lo que el paciente puede recuperar su vida social, laboral y personal en mejores condiciones, puntualiza el director ejecutivo de RecaVar, la Red Colombiana Contra el Ataque Cerebrovascular.

Conoce más sobre este tema en el foro Actúa con velocidad, el próximo 29 de octubre de 2020, a las 9:00 a.m., en www.eltiempo.com



"La información contenida en este material no pretende reemplazar el consejo médico profesional, consulte siempre a su médico si tiene preguntas y/o preocupaciones acerca de su condición médica. Material educativo exclusivamente para pacientes/público general. Este material está sujeto a derechos de propiedad intelectual. Este material podría contener conceptos u opiniones que son responsabilidad de los autores y no comprometen las opiniones del laboratorio auspiciante.



Boehringer Ingelheim S.A., Teléfono: (+57 1) 319 91 00, e-mail: medfora.co@boehringer-ingelheim.com Dirección: Carrera 11 No. 84A-09 Piso 5, Bogotá D.C. Colombia.



Código: SC_CO-00254.



Fecha de aprobación: 26/10/2020."