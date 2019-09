Angry Birds 2 – La Película: una nueva aventura

Con un libreto completamente distinto al de la primera película, los protagonistas de la historia cambian sus papeles por un bien común, lo que agradará a sus espectadores, además de sorprenderse con una voz colombiana entre el elenco, se trata del comediante Iván Marín, quien hace la voz de una de las águilas de Isla Águilas: Carl. La película ya se encuentra en la cartelera.



“Así que, de la nada… ¿los cerdos quieren una tregua? ¿Por qué? Porque existe otra isla que ha comenzado a arrojar bolas de nieve en sus respectivos vecindarios. Por esta razón, los cerdos deben unirse a los pájaros, así esto no sea del agrado de Red, quien no está seguro de mantener su condición de héroe, pero que tiene que hacer lo correcto, ¿no es así?”...

...En una nueva aventura, los tres furiosos pájaros, Red, Chuck y Bomb, y los vociferantes cerditos verdes deciden llevar sus rencillas al siguiente nivel y armar un extraño súper equipo para enfrentar a un nuevo adversario, en Angry Birds 2 – La Película.



En la primera cinta, Red (Jason Sudeikis), el más furioso de los pájaros, fue el único que tuvo el valor de descubrir y confrontar la amenaza representada por el equipo de los cerdos, liderado por Leonard (Bill Hader), quien se había propuesto robar los preciosos huevos de los pájaros.



Red, ayudado por sus mejores amigos, Chuck (Josh Gad), un sagaz canario adicto a las grandes velocidades, y Bomb (Danny McBride), un tipo dulce pero ocasionalmente explosivo, condujo a los pájaros hacia la victoria en su lucha contra los cerdos ladrones.



Ahora, en esta segunda parte de la saga, todo cambia cuando unas enormes bolas de hielo comienzan a caer desde el cielo, en las dos islas, la de los pájaros y la de los cerdos, por lo que Leonard (Bill Hader), líder del equipo de los cerdos, decide visitar a escondidas a Red, sugiriéndole que sus respectivas comunidades unan fuerzas contra un enemigo en común, ya que si no trabajan juntos, las dos islas serán destruidas.

Nuevas aventuras

Mientras que los cerdos y los pájaros suman esfuerzos para salvar sus islas, otra aventura comienza, cortesía de tres adorables polluelos. El trío de aves bebés – Zoe (rosa), Vivi (verde) y Sam-Sam (beige) – ponen en marcha nuevamente los eventos de la primera película mientras rinden honor a Red, el nuevo héroe. Cuando una fuerza externa pone en peligro algunos huevos, los jovencitos se ven involucrados en una búsqueda de proporciones épicas.



“Mientras que los cerdos y pájaros juegan, los bebés caen en cuenta de que las rocas que han implementado como huevos no sirven para ello. Así que toman prestadas a las hermanas de Zoe, que aún no han salido del cascarón, pero entonces una ola se lleva los huevos”, señala Cohen.



“En esta nueva película, estos personajes proporcionan una sabor distinto y un alivio cómico tras las intensas escenas en las que el equipo infiltra la Isla de Águilas. La suya es una aventura por derecho propio, que eventualmente encaja con la historia principal. Los bebés son una parte muy importante de la cinta”, dice el director Thurop Van Ormen.



Para Cohen, esta es “una ‘película con misión’, que gira alrededor de un equipo de personajes reunidos con el objetivo de encarar una tarea sobrecogedora, que, a su vez, proporciona oportunidades para la acción y la aventura que no se parecen en nada a lo que el público experimentó la primera vez”.