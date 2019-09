Angry Birds - 2 La Película, una aventura cargada de emociones

El séptimo arte una vez más le abre el telón a los pájaros y cerdos más mal humorados que se han conocido hasta el momento, en esta oportunidad con una cuota colombiana importante, ya que el comediante Iván Marín presta su voz para una de las águilas de Isla Águilas, se trata de Carl.

En esta nueva aventura, Red es un héroe adorado por la isla entera. Mientras tanto, el conflicto entre cerdos y pájaros se ha desgastado hasta transformarse en una guerra de llena de chistes y bromas. Esto cambia cuando desde el cielo caen unas enormes bolas de hielo, en las dos islas, la de los pájaros y la de los cerdos. Una nueva y gélida amenaza ha emergido desde una misteriosa tercera isla.



John Cohen, productor de la cinta, indicó que el objetivo en esta segunda entrega era “trabajar con una idea grandiosa –de hecho, con varias ideas de envergadura– así que insertamos una isla que ni los cerdos ni los pájaros sabían que existía, dejándoles con una sola alternativa: hacer equipo”.

Lo novedoso de esta segunda parte es que aquellos enemigos deben ser casi amigos para formar un equipo conformado por Red, Chuck, Bomb, Leonard, la Gran Águila y algunos nuevos reclutas como Silver, es decir, la espabilada hermana de Chuck e ingeniera con todas las respuestas; Courtney, la linda y pícara asistente de Leonard; y Garry, un científico porcino particularmente gruñón que provee a la isla de los cerdos de toda la alta tecnología requerida.



Cohen caracteriza a esta nueva entrega como una “película con misión”, que gira alrededor de un equipo de personajes congregados a fin de encarar una tarea sobrecogedora, a su vez, explica el director, genera “oportunidades para la acción y la aventura que no se parecen en nada a lo que el público experimentó la primera vez”.

Nuevos roles para los pájaros

Tras los sucesos de la primera cinta, Red, ha sido convertido en un héroe en la Isla de los Pájaros, una medalla de honor que porta con orgullo. Ahora dedica su vida a mantener a salvo de las fuerzas externas a la población de su isla.



“Lo que más me gusta de Red es ser testigo de su lenta transformación a lo largo de la aventura”, dice Jason Sudeikis, quien personifica a Red.



El velocísimo Chuck permanece al lado de su mejor amigo Red y es el catalizador para el viaje emocional de este último. A pesar de su frenética energía y de la carencia de filtros cuando habla, la velocidad de Chuck supone una herramienta vital para la misión en la Isla de las Águilas.



La terna original la redondea Bomb, quien no es tan extrovertido, pero tiene un corazón enorme. Su tamaño y personalidad, más grande que la vida, –hacen de este equipo cualquier cosa menos un asunto sutil– pero la disposición de Bomb a intentarlo todo será de gran ayuda para el equipo.



Claro que no se puede dejar a un lado el regreso de la Gran Águila, que alguna vez constituyó una leyenda de inmensas proporciones al interior de la comunidad de aves.

Los nuevos personajes de Angry Birds 2

Silver, que es la hermana menor de Chuck y con quien comparte su personalidad animada, extrovertida y enérgica, le agrega un elemento adicional: su velocidad, pero es su cerebro el que despliega la mayor rapidez. Si se combinan todos los elementos, conlleva a que se presenten fricciones –y toda clase de chispazos– entre ella y Red.



En tanto, Zeta es la frustrada y desgarbada reina de hielo de la Isla de Águilas, quien, años antes, sufrió una pérdida que la ha dejado tan fría y frígida como sus alrededores. Hastiada de habitar (y temblar) en una isla congelada de nieve y hielo, ella sueña con beber piñas coladas en las cálidas y tropicales playas de los cerdos y los pájaros.



Por su parte, Debbie, es la complaciente y bastante torpe mano derecha de la reina. Ella venera a Zeta; no hay nada que no esté dispuesta a hacer por su reina-amiga, incluyendo la planeación de su itinerario, la organización de su vida personal o incluso el papel de psicólogo cada vez que Zeta siente que no tiene con quien hablar.



Finalmente está Glenn, científico principal y arquitecto de la cómica súper arma, que el intrépido equipo de cerdos y aves debe destruir a fin de salvar sus respectivas islas.

Las mentes maestras detrás de la película

Dos de las cabezas principales de la apariencia única y vibrante de Angry Birds 2 son el diseñador de producción Pete Oswald y la directora del arte de personajes, Francesca Natale. Juntos “crearon personajes distintivos e inolvidables, así como locaciones hermosas”, dice Cohen.



“Quisimos crear un mundo nuevo para nuestros personajes, que irradiara una sensación distinta a la de la Isla de los Pájaros o la de los Cerdos”, añade Cohen.



Finalmente, el director recuerda que esta película es una comedia, “pero estamos orgullosos de su mensaje en torno a la importancia del trabajo en equipo, y el hecho de que siempre se puede encontrar un punto en común o un propósito compartido”.