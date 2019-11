Andrés López se presentará en Bogotá con su trilogía de shows

Andrés López es sinónimo de diversión. Este reconocido comediante, presentador, empresario y actor de doblaje, vuelve durante el mes de diciembre, a abrirle las puertas a su público con una trilogía de shows. ‘Llegar a Marte’, ‘Frutica Picada’ y ‘La Pelota de Letras’ -tres espectáculos montados y escritos por él-, estarán nuevamente disponibles en las tablas.

Pero el éxito de este también escritor, sin duda alguna, se debe a la maravillosa y ardua labor que desde hace más de 20 años de carrera artística, ha ido intensificando para llegar hasta el lugar en el cual se encuentra. Estos tres shows, ”significan que se ha trabajado duro; me he dedicado a la calidad del espectáculo en contra posición a la cantidad. Prefiero que todo salga en una buena obra para que la gente disfrute y comparta”, asegura López.

Reflejo de ello, es ‘La Pelota de Letras’, una de sus obras más recordadas, y la que le llevó más tiempo de preparación. El primer manuscrito, lo escribió en el año 1993, y lo llegó a presentar al público en el año 2004. Para él, fueron 11 años trabajando y construyendo cada línea a consciencia.

Una de las cosas que más le llaman la atención a las personas seguidoras de Andrés López, es su capacidad de creación e innovación, pero el pionero del 'stand-up comedy' en Colombia, sabe la clave. “Todo me asombra, soy un coleccionista de asombros, tomo nota de todo lo que me gusta y procuro condensarlo de una forma narrativa en algo que la gente pueda apreciar en el teatro, ya que me gusta que la gente vaya al teatro, porque el teatro es vida”.

López ha hecho que los más jóvenes se interesen por asistir al teatro. Él considera que hay que ir al teatro “porque es un recuerdo vivo, el recuerdo del actor y del público es el mismo en escena, es algo que sucede ahí, esto te está pasando a ti, y la comedia en teatro es algo que le pasa a la gente que va al teatro, es una experiencia para ir con la familia, con los amigos. El teatro está para disfrutar, no me burlo de la gente, yo hago comedia para que nos riamos entre nosotros mismos sin groserías. Ir al teatro es volver a la esencia, alejarnos de lo digital, y movernos de la casa para encontrarnos con las cosas que nos mueven”.

Hablando un poco acerca de las diferentes facetas que tiene este colombiano en su vida diaria y profesional, nos encontramos con su experiencia como actor de doblaje. López llegó a ese mundo “como llegan los actores, que es con casting; a uno lo llaman y entonces hace casting. Yo estuve clasificado para perro 1, perro 2, el señor de atrás, el señor de adelante, oficial 1, oficial 2, pero fui escalando en las diferentes pruebas que me hicieron en casting, hasta lograr un protagónico”, cuenta López.

Empezó haciendo doblaje en ‘Betty Toons’ -la versión de ‘Betty la Fea’ en dibujos animados-; hizo voces para ‘Conexión Creativa’; ‘La Olla Mágica’; ‘Rock Dog’ representando a ‘Bodi’ como la voz principal; y otras tanto a nivel comercial local como internacional. Asimismo, interpreta las voces de los personajes de la Familia López: Doña Gloria, Fabio, Elvia, Adriana, Andrés, y Britni, que es la serie animada web que produce su empresa.

Pero tal vez el doblaje que más identifican las personas es el de ‘Max’ en ‘La vida secreta de tus mascotas’. “Hacer Max fue muy bueno para mí, no solo porque es un punto álgido en mi carrera, sino también por lo que ha creado alrededor, tengo amigos que me piden saludos para sus hijos con la voz del personaje, y es positivo llevar un mensaje que impacte en el respeto hacia nuestras mascotas; (..) trabajé al lado de Eugenio Derbez y Pepe Toño Macías, quien me dirigió en esta película y es el gran gurú del doblaje en México, lo hemos escuchado haciendo las voces de Deadpool, Capitán América, entre otras más, así que es simplemente asombroso teniendo en cuenta que es uno de los directores más versátiles y disciplinados”, continua López.

Este creativo ha logrado mucha credibilidad dentro de la publicidad y la educación con entretenimiento, al trabajar para diferentes campañas publicitarias en Latinoamérica y Estados Unidos. Esta labor, la realiza de la mano de su empresa Idéalo Pez, la cual creó “para servir de catalizador entre las grandes ideas y la realidad, eso significa: la creación de buenos recuerdos”, dice López.

Su compañía realiza eventos; edutainment y advertainment; y maneja artistas. Foto: Mauricio Delgado @mauriciodsalas

Su compañía realiza eventos; edutainment y advertainment; y maneja artistas. Hoy en día está presente en 12 países, y se esfuerza por innovar constantemente, y darle a la gente cosas creativamente impactantes a través de su equipo de trabajo.

Idéalo Pez cuenta con cinco unidades de negocios: para la producción de eventos, está ‘Be Te Ele’; en ‘Talents Management’, cuenta con un gran booking de artistas; en ‘Brand Content – Design’, diseña estrategias que buscan fortalecer la identidad corporativa o de marca desde el diseño de imagen y comunicación; ‘La pecera’, que es un espacio para la creación de productos audiovisuales, luces, fotografía, edición y video; y ‘Animart Production’, donde crea diseños, animaciones y contenidos multiplataforma para web, tv y cine.

Y llegamos a su faceta más especial, la de ser papá. Para Andrés López, “ha sido maravilloso, creo que nací para ser papá. Uno muchas veces no sabe qué implica ser papá, ya que demanda mucha energía, mucha atención, y uno siempre quiere estar con ella, y Olivia me saca hasta lo último de energía”.

Olivia -como se llama su pequeña-, lo “inspira en todo, se ha convertido en uno de esos pilares firmes para aprender y me enseña con su inocencia. Así que en mi aprendizaje y como coleccionista de asombros, estoy dispuesto a captar todo esto para luego transmitirlo a mi público”, puntualiza el artista.

Finalmente, y para los amantes de sus diálogos y ocurrencias, el comediante se encuentra escribiendo para cine, series de televisión, series animadas y cómics.

Una trilogía para no perderse

Únicas funciones:

• Llegar a Marte: 13 de diciembre 8:00 p. m.

• Frutica Picada: 14 de diciembre 8:00 p. m.

• La Pelota de Letras 15 años: 15 de diciembre 5:00 p. m

LUGAR: Teatro Patria, Cra. 7 #106-32, Bogotá.

ENTRADAS: Andreslopez.com – Atrápalo.com.co – Puntos de pago de Baloto y Efecty – La Hamburguesería en Bogotá.