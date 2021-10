Amazonik, la tienda de moda de talla grande que llega al mundo digital

Diseñar vestidos de baño y prendas para estar en casa que fueran cómodas y modernas, pero que -sobre todo- se ajustaran a las mujeres de talla grande, fue la principal apuesta de Johana Rojo, una paisa de 39 años, sencilla, alegre y ‘echada pa’ lante’ que decidió crear Amazonik.

Su negocio nació hace dos años y medio, y en este tiempo ha tenido que enfrentar varios retos. El primero de ellos, organizar su tiempo para compartir la creación de su negocio con su trabajo de medio tiempo como auxiliar contable, y con su hijo Santiago de 14 años. El segundo, incursionar en el mercado del diseño, del que no tenía ningún conocimiento, ya que su formación está enfocada en estudios de análisis de costos y presupuestos.



El empeño de esta paisa la llevó a buscar ayuda de su abuela y madre, quienes sí contaban con la experiencia en cofección y que sin dudarlo, le enseñaron a diseñar trajes de baño para un público que, como asegura, “estaba un poco olvidado porque no cumplía con los estándares prefabricados de belleza y medidas”.



Sin embargo, llegó la pandemia generada por el Covid-19 y las medidas de aislamiento que esta trajo, la llevó a explorar otros rumbos en esta idea de negocio. Johana decidió lanzar una línea de ropa para estar en casa. Prendas funcionales, como pantalones cómodos, blusones sueltos y camisetas frescas, que se convirtieron en protagonistas de sus creaciones. Confecciones que tuvieron tanta acogida que resultó en el lanzamiento de dos colecciones más durante este año.

“Con mis prendas no estoy promoviendo, ni romantizando la obesidad, lo que busco es que las mujeres como yo comiencen a mirarse con otros ojos, a quererse y a sentirse bellas con lo que nos ponemos. Más que vender una prenda, busco que las mujeres se sientan bien consigo mismas y se reconcilien con sus cuerpos, que puedan mirarse de una manera diferente. Eso no lo hacen otras marcas”, cuenta Johana Rojo.



Para sus diseños, Johana siempre está al día en las tendencias que salen al mercado. “No tengo un enfoque puntual. En cada diseño me visualizo usando la prenda y cómo me sentiría. Me pongo en el lugar de las mujeres que las van a usar y eso es lo que transmito en la ropa que hago”, asegura.



Para fortalecer su negocio, esta empresaria adelantó varios cursos y participó en convocatorias que ofrecían entidades como ProColombia, la Cámara de Comercio de Medellín y el programa Compra Lo Nuestro.



Fue así como se enteró del programa Quiero Mi Tienda Virtual del Ministerio TIC, con la asistencia técnica de Findeter. Con esta iniciativa pudo llevar su negocio al mundo digital, alcanzar nuevos mercados a nivel nacional y aumentar sus ventas, que antes solo realizaba a través de redes sociales.



“Desde que Amazonik inició estuvo enfocada en ser eCommerce y a través de este programa puedo cumplir una de mis metas, llevar mi negocio a las ventas en línea. El acompañamiento del Ministerio TIC ha sido clave para quienes, como yo, no sabíamos de marketing, ni contábamos con los recursos para implementar una tienda virtual”, manifiesta la empresaria.



En el departamento de Antioquia el programa Quiero Mi Tienda Virtual tuvo gran acogida, se inscribieron un total de 679 empresarios, esto representa casi el 10% del total de inscritos al programa.

De los 125 municipios que tiene este departamento, hay beneficiarios en 64 de ellos, entre los que se destacan Medellín con 388, Envigado con 35, Itagüí con 27 y Carmen del Vivoral con 21. Las mujeres lideraron el programa en Antioquia, más de la mitad de los beneficiarios, 387 empresarias que ya tienen su negocio en mundo digital.



“Los empresarios son nuestra prioridad. Por eso desarrollamos programas como Quiero Mi Tienda Virtual, para entregarles herramientas que les permita fortalecer sus negocios y afrontar con mayor éxito su proceso de reactivación económica”, explicó el subdirector para la Transformación Sectorial, Simón Osorio.



El objetivo que tiene Johana con https://amazonik.vendaenlinea.co/ es tener mayor visibilidad, llegar a mercados internacionales y aumentar sus ventas para generar empleo. Actualmente, la producción de la mipyme está en su mayoría tercerizada, beneficiando a 12 personas que trabajan de manera indirecta”, agrega.



Ahora que Amazonik cuenta con este canal de ventas, espera convertirse en una de las tiendas preferidas por las mujeres de talla grande para seguir ofreciéndoles más que ropa, la experiencia de sentirse cómodas y verse siempre bellas.