Amarilo beca a los ‘héroes’ que transforman el país

En medio de la coyuntura actual, Colombia necesita líderes que tengan alta capacidad de adaptación al cambio y sean capaces de gestionar la innovación requerida para enfrentar las situaciones más adversas. Individuos que sean un ejemplo positivo en sus comunidades y que, en medio de las dificultades, sepan encontrar las oportunidades que permitan avanzar en el desarrollo de manera sostenible.

Porque el buen líder no nace sino que se hace, la constructora Amarilo y Origen Comunidad de Liderazgo se han propuesto fortalecer las capacidades de gestión colectiva de futuros agentes de cambio en entornos empresariales, políticos, comunitarios y sociales.



A través del programa ‘Liderar y crecer en épocas de cambio’, Origen y Amarilo llevan cerca de 10 años apostándole al fortalecimiento del liderazgo social positivo y a la formación de líderes que promuevan programas e iniciativas que beneficien a las comunidades de todo el país.



La construcción de comunidades sostenibles es una apuesta por el tejido social, el mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado del entorno. Estos son los ejes que, precisamente, enmarcan en la estrategia de sostenibilidad integral de Amarilo.



Roberto Moreno, presidente y fundador del Grupo Amarilo, señala que “nuestra apuesta por la sostenibilidad corporativa es integral, con el propósito de generar valor a todas nuestras audiencias e impactar de manera positiva todo nuestro entorno. Por eso, lideramos diversas iniciativas y programas enfocados en nuestros colaboradores, las comunidades, el medioambiente y nuestra operación”.



¿En qué consiste el programa?



Según explica Rosita Manrique, cofundadora y directora general de Origen Comunidad de Liderazgo, “‘Liderar y crecer en épocas de cambio’ es un programa diseñado para apoyar a los líderes que deben sobreponerse a la crisis actual (o a cualquier otro momento de cambio), para reactivar y dinamizar sus organizaciones o colectivos. El programa genera procesos de conexión y relacionamiento personales y laborales”.



Quienes aspiren a hacer parte del programa, deben pasar por un proceso de evaluación que incluye dos etapas: primero, el diligenciamiento de un formulario y una entrevista a profundidad con Origen. De acuerdo con el presidente y fundador del Grupo Amarilo, en ese primer momento se evaluará qué tan consolidado está el proyecto de liderazgo del aspirante.



En la segunda etapa, por su parte, se examinará qué sinergias se pueden crear a partir de dicho proyecto, teniendo en cuenta que -de ser admitido en el programa- el líder empezará a trabajar de manera articulada junto a otros líderes que enriquecerán su aprendizaje.



Impactar a quienes impactan



En la última década, Origen se ha consolidado como el punto de encuentro de líderes valientes, innovadores, éticos y efectivos que asumen la responsabilidad de impulsar el cambio en comunidades, organizaciones y empresas.



Cristian Fernando Tavera, hoy alcalde del municipio de La Paz, Santander, ingresó al programa hace dos años. Según cuenta este líder político, “cuando me preguntan sobre mi proceso en el programa de la Fundación Origen y Amarilo, siempre voy a decir que fue una de las mejores experiencias que tuve. Tuve la oportunidad de reconocerme, de reconocer al otro y adaptarme al cambio para hoy lograr este liderazgo político que ejerzo al servicio del campesinado colombiano y la humanidad”.



Por su parte, Érika Vásquez, niñera, gestora cultural y pedagoga en formación, narra que su historia junto a Amarilo y Origen surgió cuando acudió a la constructora en busca de apoyo para un festival comunitario que logró abrir al público las bibliotecas del municipio de Soacha, Cundinamarca.



“Una buena salida para las dificultades de un municipio tan grande somo Soacha es crear procesos de liderazgo colectivo y colaborativo. Justamente, esto es lo que promueve Origen: un ecosistema de líderes donde, de acuerdo a su experticia, diferentes personas encabezan iniciativas de cambio”, manifiesta Vásquez.



A su turno, Iván Camilo Caicedo, ingeniero civil y gerente de proyectos en Amarilo, indica que “llegué con muy pocas expectativas, pero me encontré con un programa muy bien estructurado con una cantidad de herramientas de aplicación inmediata en la vida diaria y en el trabajo. Es una oportunidad única para conocerse, aprender herramientas de liderazgo y compartir con otros en un ambiente muy diverso”.



Autoconocimiento, la puerta del cambio



“Luego de 10 años de evaluaciones a líderes de diferentes sectores empresariales, educativos, comunitarios y gubernamentales, en Origen hemos aprendido que el rasgo de liderazgo más débil que tenemos en Colombia es el del autoconocimiento. Esta característica es la que evita que aparezca el efecto ‘súper héroe’ (quienes tratan de solventar todos los problemas y cargan todo el peso en sus hombros)”, señala Rosita Manrique



De acuerdo con esta organización, con un alto de nivel de autoconocimiento todos seremos capaces de vernos honestamente sin exigirnos perfección. “Y esa es la clave para asumir adecuadamente los procesos de construcción en equipo. Es en este punto donde se conectan el liderazgo, la innovación y la diversidad como motores de reactivación económica”, acota el presidente y fundador del Grupo Amarilo.



La oportunidad es ahora



Este año, Amarilo y Origen becarán a 36 líderes colombianos que impulsarán iniciativas de alto impacto y que permitirán fortalecer el tejido social en los sectores político, público, empresarial y comunitario, mientras fortalecerán sus capacidades de liderazgo.



Será una oportunidad única para acceder al programa ‘Liderar y crecer en épocas de cambio’, pues será la primera vez que la convocatoria estará abierta a todo el público.



Puede conocer más de esta iniciativa y realizar el proceso de inscripción ingresando a www.origen.net.co.