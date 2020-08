Alternancia Educativa en tiempos de Emergencia Sanitaria y Social

Circulan en el mundo en esta mitad del año 2020 no solamente problemáticas de salud, producto del Covid-19, también emergen profundos y diversos retos, algunos desde la esfera de lo económico; dado que son cientos, y quizás miles, las empresas quebradas y los empleados despedidos en el país, así como incuantificables los costos asociados a la producción y venta de insumos y, a los impuestos que se desprenden de esas ventas, impuestos que no llegarán a las arcas de la administración pública y que diezmarán la inversión social de los próximos años.

No obstante, quisiera privilegiar en esta reflexión los costos sociales y específicamente educativos en la formación superior. Por ello, vale la pena resaltar que con la emergencia sanitaria del Covid-19 lo primero que se sacrificó fue el encuentro social, afectación que derivó en lo que hoy conocemos como distanciamiento social. De suerte que en las universidades los estudiantes se convirtieron, por obra y gracia del Covid-19 en los mejores casos, en fotos dentro de las aulas virtuales y los maestros en distantes gestores de conocimiento.



Ciertamente el eje central del proceso educativo, la relación docente-estudiante, ha quedado trasformado. La mirada del maestro sobre el estudiante ya no es tan efectiva y la pregunta del estudiante al docente, queda pausada mientras el maestro logra detectar, entre muchos perfiles, un interesado en profundizar. Del mismo modo, el diálogo cotidiano entre estudiantes ha quedado circunscrito a la virtualidad, quedando suspendido o mediado por las TIC. No menos preocupante ha sido el problema de la calidad educativa y, sobre todo, el resquebrajamiento de impacto social de las instituciones sobre sus comunidades.



A pesar de esta situación, siempre quedan la esperanza y la creatividad, hermanas gemelas nacidas para iluminar los mismos espacios de urgencia y desasosiego. Al respecto, creo que la alternancia educativa, reseña una educación mediada por el apoyo tecnológico y acompañada por irreductibles momentos de presencialidad. Este concepto pretende mantener en pie no solo la educación básica y media sino también la educación terciaria, pero, sobre todo, agregarle valor en términos de calidad educativa.



Particularmente la sede Bello de UNIMINUTO, vivió una experiencia piloto en el mes de julio, en la que se convocaron tres programas educativos, que habían tenido amplios espacios curriculares acompañados desde las TIC, reconociendo así, las asignaturas curriculares en las que la presencialidad era esencial, luego el acompañamiento del docente en una práctica educativa o en un laboratorio especializado, agrega profundo valor. Lo anterior, cuidando además de lo pedagógico, la salud de todos los integrantes, teniendo en cuenta la normatividad nacional, regional y local.



La prueba piloto fue un excelente laboratorio para la Seccional, que generó, además de entusiasmo, mayor compromiso por parte de los estudiantes y docentes y, sobre todo, logró evidenciar que sí es posible cuidar de todos, mejorar la calidad educativa y aprender en estos momentos de pandemia. Para una segunda etapa, se han reconocido 8 programas en los que es necesario aplicar la alternancia educativa durante el restante 2020, incluyendo 42 cursos, involucrando a 1491 estudiantes aproximadamente, alrededor de 52 profesores y, no menos de 40 personas del área administrativa.



Esperamos que este ejercicio educativo, previamente probado, aplicado con todos los niveles de seguridad y con el acompañamiento y la calidad de nuestros docentes, puede agregar valor en los procesos educativos de los territorios donde hacemos presencia y, sea al mismo tiempo, una práctica saludable para enfrentar las problemáticas de calidad educativa que en algunos casos ha traído la pandemia del Coronavirus.





Padre Huberto Obando Gil

Rector

UNIMINUTO Seccional Antioquia – Chocó