Aloe Vera, un complemento para el bienestar

Desde un punto de vista nutricional, son varios los elementos naturales que han sido catalogados como complementos para el organismo debido a las características que poseen. El Herbal Aloe Concentrado, de la compañía de nutrición global que se dedica a la venta de productos destinados a promover el bienestar general, Herbalife, es un suplemento dietario que contiene Aloe Vera (Sábila) concentrado con deliciosos sabores; original, mango y mandarina.

La planta de Aloe tiene una historia milenaria de uso tradicional que se remonta a la época de los egipcios; esta planta, con sus beneficios naturales, es utilizada actualmente tanto como en forma cosmética (externa) como en alimentos.



Es una planta de la familia de las liliáceas, conocida comúnmente como sábila, de la que se usa el gel derivado de sus hojas carnosas. Este gel, puede procesarse de tal manera que permite obtener distintos tipos de ingredientes. El jugo del aloe de Herbalife es purificado y concentrado para la preparación de este producto, que es uno de los productos más vendidos del portafolio y su demanda se ha triplicado en los últimos años.



Además de estos productos para la nutrición dirigida o específica, que aportan nutrientes y antioxidantes para complementar ciertas necesidades nutricionales, dependiendo de la etapa o estilo de vida de los consumidores, Herbalife Nutrition cuenta con productos de nutrición básica, diseñados para ayudar a complementar la alimentación y que colaboran con una mejor nutrición y calidad de vida de personas sanas

¿Cuáles son algunos de los beneficios del Aloe Vera?

Algunas estudios2 sugieren que el consumo de Aloe Vera podría ayudar a reducir la producción de ácido gástrico y podría aumentar la disponibilidad de ciertos nutrientes.



Por otro lado los geles e ingredientes de uso externo, cuando se aplican en la piel, son importantes porque pueden ayudar a reducir la inflamación apoyando el proceso de cicatrización. Generalmente, se utilizan para ayudar al tratamiento del alivio de las quemaduras. El aloe vera, utilizado en la piel, es conocido por sus propiedades suavizantes y humectantes. Se considera efectivo como hidratante, ya que minimiza la sequedad, y ayuda a suavizar y humectar la piel1.

Fuente:



1 Dal’Belo, S. E., Rigo Gaspar, L., & Berardo Gonçalves Maia Campos, P. M. (2006). Moisturizing effect of cosmetic formulations containing Aloe vera extract in different concentrations assessed by skin bioengineering techniques. Skin Research and Technology, 12(4), 241-246.



2 Panahi, Y., H. Khedmat, G. Valizadegan, R. Mohtashami and A. Sahebkar (2015). “Efficacy and safety of Aloe vera syrup for the treatment of gastroesophageal reflux disease: a pilot randomized positive-controlled trial.” J Tradit Chin Med 35(6): 632-636.